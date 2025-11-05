保羅麥卡尼出自傳首度回應已死傳聞

【on.cc東網專訊】英國經典樂隊披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）一直被傳早於1966年在一場車禍中喪生，之後出現的只是唱片公司安排的替身。而這個流傳了接近60年的「死亡之謎」終於有答案！最近保羅於近日推出的自傳《Wings: The Story of a Band on the Run》中首度回應「已死之謎」。

83歲的保羅於書中表示：「就在披頭四解散之際，一個最離奇的謠言開始流傳就是『我死了』。其實我們很久以前就聽說過這個謠言，但突然間，在1969年那個秋天，經美國一位DJ散播之下，這個謠言像潮水般湧來，勢不可擋，以至於全世界數以百萬計的人都相信我真的已經不在人世了。」而他表示自己與當時的妻子蓮達（Linda McCartney）都意識到流言的力量和荒謬之處。

不過，他直認披頭四解散之時，有很多方面他都像「行屍走肉」：「一個即將離開披頭四樂隊的27歲年輕人，深陷於法律和個人糾紛的泥潭，筋疲力竭，急於徹底改變人生。」1970年4月保羅離隊，與妻子及女兒Mary移居蘇格蘭的牧場，幫助他度過這段沮喪的時期。

