保誠報告顯示人壽及健康保險增長有助推動東盟的經濟發展

「Beyond Coverage」研究顯示，二零二三至二零五零年間，若投保率增加50%，可帶動國民生產總值增長超過4%

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月23日 - Prudential plc（「保誠」）在六個東盟國家開展的「超越保障 – 保險在東盟的社會及經濟影響」（Beyond Coverage – The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN）研究顯示，在六個東盟國家，擴大保險覆蓋範圍可促進經濟增長，預計在二零二三年至二零五零年間，有望帶動多個主要市場的國民生產總值額外增長超過4%。該報告強調，保險不僅是安全網，更是推動共融發展及增強韌性的重要因素 。



是項研究由保誠與羅兵咸永道合作展開，透過定性分析與量化計量經濟回歸相結合的方式，評估保險在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南六個東盟國家的社會和經濟影響。研究強調人壽保險及非人壽保險（包括健康保險）在推動可持續發展目標及促進長期經濟增長的關鍵因素，包括勞動力參與率、資本深化和人力資本發展等方面的重要作用 。



使用上述六個國家一九九九年至二零一九年的年度數據進行的量化建模顯示，到二零五零年，人壽保險投保率增加50%，可帶動這些國家的人均國民生產總值上升多達5.1%，以及國民生產總值總額增長4.4%。同樣，非人壽保險覆蓋率增加50%，預計將帶動上述六個國家的人均國民生產總值上升多達3.1%，以及國民生產總值總額增長2.6%。這些增長得益於勞動力更加穩健和財務信心增強 。



保誠集團首席投資總監Neil Moge表示：「保險業是促進東盟實現可持續增長的強大催化劑，有助鞏固該地區邁向韌性及繁榮的根基。保險公司透過提供關鍵的風險保障和維護金融穩定，為社會的蓬勃發展奠定基石。」



「不僅如此，保險業更能將長期資金引導至基礎建設和綠色能源等核心領域，為經濟發展與社會福祉注入動力。保險在東盟地區的持續擴展，有望開創新機遇，賦能共融發展，並促進整個區域的繁榮。」



保誠集團首席政府關係及政策官陳書智表示：「這項研究為政策制定者及業界領袖，提供了能充分發揮保險效益的重要機遇。」



「透過分享這些研究結果，我們的目標是提供進一步洞見和初步政策建議，以促進保險行業可持續和共融增長。短期內的重點工作包括推行保費稅務扣減等財政激勵措施及建立支持性監管框架，以充分發揮保險的效益。長期策略則專注於培育人才及推動公私營合作，以改善保險生態及提高公眾認知。」



穩健發展的保險行業對於促進經濟發展和提升社會福祉至關重要。保誠致力繼續與東盟其他持份者合作，充分發揮穩健的保險行業所帶來的推動力 。



有關是項研究及其結果的更多資料，請按此查閲。



關於Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。



保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc 的附屬公司， 一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。





www.prudentialplc.com/zh-hant









