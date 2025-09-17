保誠委託研究顯示亞洲患者認為醫療服務流程繁瑣

醫療系統複雜和指引不足，導致55%的患者無法及時獲得所需的醫療服務

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月17日 - 由Prudential plc（「保誠」）委託Economist Impact所進行的研究顯示，亞洲患者希望在求醫時盡可能降低對日常生活的干擾。「患者心聲：亞洲民眾的醫療體驗」（Patient voices: experiences of healthcare access in Asia）探討香港、印尼、馬來西亞和新加坡民眾的醫療體驗及獲取醫療服務的經歷。



是項研究於2025年4月至5月期間進行，分別向4,200多名患者以及各地權威專家進行調查和訪問。報告顯示，香港、印尼、馬來西亞和新加坡有數千民眾認為獲取醫療服務是一件麻煩的事情。



亞洲患者指出三大主要「痛點」：



尋求醫療協助的過程複雜 ：55%的受訪者表示，出現健康問題時不知道到何處求診。他們反映預約困難、候診時間過長和付款程序繁瑣等問題。

費用高昂且不清晰 ：三分之一的受訪者表示，醫療費用往往高於預期。每十位患者中，就有近五位會求助於家人、慈善機構、貸款或眾籌等社會安全網。超過80%承認曾延遲就醫，其中22%表示最主要的原因是擔心成為親友的財務或照護負擔。

患者無法獲得所需資訊：55%的患者表示，他們缺乏足夠的資訊來作出治療決定。近40%的受訪者會在初步診斷後使用人工智能等數碼工具尋求治療指引。

保誠健康執行總裁Arjan Toor表示：「亞洲的患者要的是一個契合自身需求、簡單易用，且能及時提供所需照護的醫療系統。我們深信，從他們成為患者的那一刻起，不斷陪伴左右，並在診斷、治療到康復的每個階段提供指引及支持，正是保誠能為客戶帶來安心的關鍵。我們與醫療夥伴緊密合作，確保患者感受到被理解及照護，同時致力提升醫療費用的清晰度和可預測性。透過打造安心無憂的醫療體驗，我們旨在幫助亞洲各地的患者專注於康復 —— 這也是對他們而言最重要的事。」



患者需要更清晰的指引協助尋求合適的醫療服務

患者表示，求醫時讓他們安心的首要因素是日常生活的不被過度干擾降至最低。然而，近六成的受訪者認為前往普通科醫生的求診程序繁瑣，預約困難，且賬單與保險流程令人費解。



因突如其來的費用和家人承擔的財務風險導致患者延遲就醫

亞洲患者表示，能夠確信自己可以負擔醫療費用是令他們安心的另一要素。然而，專科診費、行政費用或藥費等隱藏或意外收費讓許多患者感到措手不及。調查顯示，這些意外費用是阻礙患者就醫的五大障礙之一。



政府補助的醫療服務或公營醫保等規範的付款機制在香港和新加坡甚爲普遍；而在馬來西亞及印尼，許多患者則倚賴貸款或眾籌等替代資源來支付醫療費用。亦有患者因擔心收入受損或成為家人的財務負擔而選擇延遲就醫。以印尼為例，93%的患者表示曾延後就醫。



患者愈發信任數碼資源作為確診後作出治療決定的依據

在確診後，近40%的患者會運用人工智能等數碼資源作出治療決定，反映他們希望彌補自身知識上的缺口，亦突顯建立可靠線上資源的迫切需求。



打造以患者為本的醫療體系

要改善患者獲取醫療服務的效率，需要醫療機構、保險公司、政府、科技創新人士和公營機構攜手合作。報告指出，建立更透明的收費標準、更清晰的流程，以及更便利的數碼資訊渠道，將有助於讓患者更容易獲得照護，並在整個醫療旅程中感受到支持與關懷。

https://www.prudentialplc.com/

關於本報告

「患者心聲：亞洲民眾的醫療體驗」是由保誠委託Economist Impact所撰寫的報告，探討民眾在香港、印尼、馬來西亞和新加坡四個亞洲市場中獲取醫療服務的體驗。報告分析來自2025年4月至5月期間對4,302名受訪者的調查結果。



完整報告可於

此處

查閱。



關於Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。



保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc 的附屬公司， 一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。





www.prudentialplc.com/zh-hant





關於 Economist Impact

Economist Impact 結合了智庫的嚴謹研究與媒體品牌的創意，與具全球影響力的受眾互動。我們相信，以數據為本的洞見能啟發討論、開拓視野並推動進步。Economist Impact 提供的服務，前身是《經濟學人集團》內的獨立部門，包括 EIU 思想領導、EIU 公共政策、Economist Events、El Studios 以及 SignalNoise。



我們的實績橫跨 75 年、覆蓋 205 個國家。除了創意故事講述、活動專業經驗、設計思維方案及領先市場的媒體產品外，我們還製作框架設計、基準評估、經濟與社會影響分析、預測以及情境建模。這些服務使 Economist Impact 在市場上的定位與眾不同。欲了解更多資訊，請瀏覽

www.impact.economist.com

。





