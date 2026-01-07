保誠調查：亞洲年輕人更重視財務規劃，多於即興行事

71%的亞洲年輕人傾向於清晰規劃未來；儘管現況不明朗，但仍有69%對財務前景感到樂觀

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月7日－由亞洲及非洲領先的保險公司Prudential plc（「保誠」）最新發佈的研究報告顯示，當下的亞洲年輕人管理財富的方式井然有序。根據名為《亞洲年輕人的財務思維》（Financial Mindset of Young Adults in Asia）的調查報告，超過七成（71%）的受訪者具有清晰的規劃，而並非即興行事，由此養成了規律的保險和投資習慣。這種務實的作風伴隨著樂觀的態度，有近70%的受訪者相信個人財務狀況會於未來五至十年內將有所改善。



此項研究調查了七個亞洲市場（包括香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國）超過5,300名年齡介乎20至35歲的年輕人，旨在了解這個活力充沛的世代在保險及投資方面的經驗、偏好和態度。



務實理財的一代



大多數亞洲年輕人認為，生活的不確定性已成常態（63%），確保財務安全屬他們的首要憂慮（77%），重要性超越家庭責任（53%）、健康（52%）、事業和教育（42%）。近60%的受訪者表示，相比享受當下，他們更專注於未來。



儘管當前環境存在不確定因素，亞洲年輕人仍對個人財務前景保持樂觀。有64%的年輕人表示有信心擁有足夠的退休生活資金。



財務管理方面，超過半數（53%）的年輕人希望在明智投資策略與自由享樂生活之間取得平衡。靈活性是關鍵的偏好，有62%的受訪者傾向於選擇能隨著其生活和志向而演變的理財方案，而非固守於單一的儲蓄或投資方式。



同時，亞洲年輕人持有審慎的投資風險取向及長期視角。他們既追求回報更高的高風險投資（42%），也著重如定期存款等可保障儲蓄的低風險安全選項（40%）。近60%的年輕人青睞長期持有的投資工具，反映他們對可持續增長的財務方案之取向。



保誠集團首席客戶及財富總監吳詩雅表示：「保誠致力賦能處於不同人生階段的人士，包括年輕人，協助他們塑造未來，守護每一個機會，兌現每一份承諾。如今，亞洲的年齡中位數僅為32.5歲1，展現出年輕且充滿活力的人口結構。這一代人擁有獨特的優先事項和期望，正重新定義財務管理與安全保障的方式。他們追求靈活、數碼化與個人化結合的體驗。深入了解他們的觀點，讓我們能夠設計出簡單、便捷、並切合他們需要的創新解決方案，真正實現『以人爲本』的承諾。」





數碼便捷與顧問專業服務並重



調查進一步顯示，亞洲年輕人傾向結合數碼工具的高效與專業理財顧問的洞察來規劃保險和投資。隨著數碼工具普及，61%的受訪者稱有信心能夠自行研判和選擇產品，54%的受訪者則表示有信心能夠獨立管理自己的保險及投資組合。



然而，人性化的互動仍然備受重視：64%的受訪者在選擇人壽或健康保險及後續支援時，傾向於諮詢理財顧問，尤其是涉及處理複雜的承保細節（70%）及理賠流程（68%）方面的問題。在即時財務管理上，受訪者則更屬意數碼平台，反映出他們對科技與真人指引的混合式保險及投資體驗需求日益增長 —— 這種模式深受當今務實的年輕人認同。



預計到 2030 年，千禧世代與 Z 世代將佔亞太地區消費者總數的一半左右2。吳女士表示，這意味著保險公司需透過簡單而便捷的產品，並融合數據、科技與人性理解的創新且具同理心的體驗，從而重新塑造與年輕客群的互動模式。



如欲了解詳細調查結果，請參閱報告全文。



1 聯合國《2024年世界人口展望》

2 瀚亞投資：亞洲消費帶動的成長，2025年9月Hashtag: #保誠



關於調查報告

《亞洲年輕人的財務思維》（Financial Mindset of Young Adults in Asia）是由保誠委託進行的調查報告，透過線上定量調查方式，深入了解七個亞洲市場中5,348名年齡介乎20至35歲人士在保險及投資方面的經驗、偏好和態度。調查於二零二五年七至八月進行。

關於Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。



保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司， 一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。





www.prudentialplc.com/zh-hant



