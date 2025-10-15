保誠 Prudential NextGen Aces 活動圓滿舉行

網壇傳奇阿加斯與世界第一莎芭蘭卡 獨家同場交流獻技及出席座談會

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月15日 - 領先的壽險及醫療保險與資產管理公司保誠集團（「保誠」）今日舉行 Prudential NextGen Aces 活動，雲集網壇傳奇人物及新星，旨在透過經驗傳承來啟發下一代。活動除帶來一場啟迪人心的座談會，亦邀得網壇傳奇阿加斯（Andre Agassi）和女子網球協會（WTA）世界第一莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）親身落場交流。





（左起）WTA女單世界排名第一莎芭蘭卡、保誠區域執行總裁（大中華區）伍燕儀、保誠執行總裁華康堯 （ Anil Wadhwani ）、網壇傳奇及安德烈·阿加斯教育基金會創辦人阿加斯 及 奧運劍擊金牌得主江旻憓



保誠 Prudential NextGen Aces 為年度體壇盛事「保誠香港網球公開賽 2025」的前奏，特別顯彰頂尖運動員與財富規劃者之間的共通點：韌力、自律和具前瞻性的思維。這充分體現保誠致力成為社區值得信賴夥伴的承諾，透過協助人們建立韌力和確保長遠的財務穩健，讓他們盡享豐盛人生。



保誠區域執行總裁（大中華區）伍燕儀表示：「我們很榮幸能夠再次擔任『保誠香港網球公開賽 2025』的冠名贊助商。保誠與客戶攜手並進近 180 年，始終堅持致力為所有持份者創造價值。『Prudential NextGen Aces』活動完美契合了保誠香港網球公開賽的精神，透過精彩絕倫的球技交流，以及體壇巨星啟發人心的真誠對話，與社區和年輕一代建立深度連繫。這個活動貫徹保誠對全人成長和面向未來的承諾，匯聚不同世代的體壇精英，不僅展現世界級體育才華，更希望能夠啟發本地新秀登上世界舞台，大放異彩。」



球技交流環節



表演賽由兩位頂尖的女子網球協會（WTA）單打及雙打名將莎芭蘭卡和嘉蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）傾力呈獻一場精彩的對決。在場球迷亦有幸欣賞到網球傳奇阿加斯帶來的特別示範，親睹他標誌性的精湛球技和超卓的掌控力。



啟發未來新世代



賽前舉行的座談會特別邀請了網壇巨星與保誠高層管理人員共同探討卓越領導能力與師友傳承的重要性。莎芭蘭卡、奧運劍擊金牌得主江旻憓以及保誠區域執行總裁（大中華區）伍燕儀女士，深入探討頂尖運動員和商界領袖應如何為後起新秀締造茁壯成長的環境。





（左起）保誠區域執行總裁（大中華區）伍燕儀、WTA女單世界排名第一莎芭蘭卡以及奧運劍擊金牌得主江旻憓



傳承與影響力



另外，網壇傳奇阿加斯亦參與了與保誠執行總裁華康堯先生的領袖對談，就領導能力與世代傳承的深遠意義深入交流。是次活動亦為即將舉行的年度體壇盛事「保誠香港網球公開賽 2025」打響頭炮，該賽事旨在推動香港及大灣區的網球運動發展。





（左起） 保誠執行總裁華康堯 及 網壇傳奇及安德烈·阿加斯教育基金會創辦人阿加斯







關於 Prudential plc

保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。



保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及 The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc 的附屬公司， 一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。





www.prudentialplc.com/zh-hant









