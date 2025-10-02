保證只有 AI 假影片？OpenAI 推出 Sora 短片平台，美、加限定試用

OpenAI 宣佈推出新一代影片生成 AI 模型 Sora 2，主打音訊與影片的 AI 生成功能。更重要的是官方同步推出 Sora 社交 app，讓用戶能生成個人或好友的影片，並在類 TikTok 的演算法動態首頁中分享到平台。據官方介紹，Sora 2 生成的影片現實感更強、遵循物理定律，公開示範的排球、滑板、體操、跳水等短片中可見一二。OpenAI 指出，過往的生成模型常出現物體變形或違背物理現象，如籃球會瞬間傳送進籃框；而 Sora 2 則能模擬真實彈跳和偏差。

Sora app 最大亮點之一是 Cameos 個人上傳功能，使用者只需要上傳自己的影音檔以驗證身分，之後可於任意 AI 生成場景中加入自己的分身，更可以授權好友也能在影片中加入自己的 AI 分身。OpenAI 表示，基於 Cameos 的社交平台是體驗 Sora 2 魔法的最佳方式。

Sora 目前僅有 iOS 版本，首波只限美國與加拿大用戶獲邀試用，付費的 ChatGPT Pro 用戶可優先試用 Sora 2 Pro 模型。生成影片後，用戶能直接於 Sora app 首頁貼文分享，操作邏輯類似 TikTok、Instagram Reels 等短影音平台。OpenAI 表示推薦演算法會根據用戶在 Sora 上的行為、IP 位置、貼文互動、以及 ChatGPT 對話紀錄（可選關閉）來推薦影片。

App 也設有家長管理模式，父母可透過ChatGPT控制無限滑動次數、關閉個性化推薦以及訊息管理，但仍取決於家長本身的技術熟悉度。Sora app上市初期將免費開放，僅在高流量時段收費增加生成配額。OpenAI 強調社交平台安全防護也是重點，使用者可隨時撤銷 AI 分身使用權，但相關授權易遭濫用，像是不經同意製作或散播影片仍難以徹底防止，造成潛在風險。

