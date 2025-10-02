焦點

靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲　黑猩猩研究震撼學術界

Yahoo Tech HK

保證只有 AI 假影片？OpenAI 推出 Sora 短片平台，美、加限定試用

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
保證只有 AI 假影片？OpenAI 推出 Sora 短片平台，美、加限定試用
保證只有 AI 假影片？OpenAI 推出 Sora 短片平台，美、加限定試用

OpenAI 宣佈推出新一代影片生成 AI 模型 Sora 2，主打音訊與影片的 AI 生成功能。更重要的是官方同步推出 Sora 社交 app，讓用戶能生成個人或好友的影片，並在類 TikTok 的演算法動態首頁中分享到平台。據官方介紹，Sora 2 生成的影片現實感更強、遵循物理定律，公開示範的排球、滑板、體操、跳水等短片中可見一二。OpenAI 指出，過往的生成模型常出現物體變形或違背物理現象，如籃球會瞬間傳送進籃框；而 Sora 2 則能模擬真實彈跳和偏差。

廣告

Sora app 最大亮點之一是 Cameos 個人上傳功能，使用者只需要上傳自己的影音檔以驗證身分，之後可於任意 AI 生成場景中加入自己的分身，更可以授權好友也能在影片中加入自己的 AI 分身。OpenAI 表示，基於 Cameos 的社交平台是體驗 Sora 2 魔法的最佳方式。

Sora 目前僅有 iOS 版本，首波只限美國與加拿大用戶獲邀試用，付費的 ChatGPT Pro 用戶可優先試用 Sora 2 Pro 模型。生成影片後，用戶能直接於 Sora app 首頁貼文分享，操作邏輯類似 TikTok、Instagram Reels 等短影音平台。OpenAI 表示推薦演算法會根據用戶在 Sora 上的行為、IP 位置、貼文互動、以及 ChatGPT 對話紀錄（可選關閉）來推薦影片。

App 也設有家長管理模式，父母可透過ChatGPT控制無限滑動次數、關閉個性化推薦以及訊息管理，但仍取決於家長本身的技術熟悉度。Sora app上市初期將免費開放，僅在高流量時段收費增加生成配額。OpenAI 強調社交平台安全防護也是重點，使用者可隨時撤銷 AI 分身使用權，但相關授權易遭濫用，像是不經同意製作或散播影片仍難以徹底防止，造成潛在風險。

更多內容：

Open AI

TechCrunch

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

M5 iPad Pro 實機疑似流出，256GB 基礎款也有 12GB RAM

疑似 M5 iPad Pro 的實機動手玩影片今天突然出現在了 YouTube 上，新機的外觀似乎跟 M4 iPad Pro 別無二致，但從跑分結果可以看出，即便是 256GB 的基礎款也升級了 12GB RAM。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

Amazon優惠｜Garmin vivoactive 6 限時新低價，AMOLED 螢幕 ＋內建 80 種運動模式

運動手錶不僅僅是為了記錄運動數據，還能幫助你更深入了解自己的身體狀況，提升健康管理的效率。若果想找到功能全面且外型時尚的運動手錶，Garmin vivoactive 6 搭載 AMOLED 高亮彩螢幕，再加上內建 80 種運動模式，絕對是追求極致性價比運動愛好者的好選擇。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025

Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

Sony 正式推出首支百微鏡頭，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，以 G Master 的極高畫質來展現微觀世界的百態。

Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok

OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」

蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」

自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件

Yahoo 娛樂圈 ・ 58 分鐘前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。

信報財經新聞 ・ 10 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦　獨自登山解壓

「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦　獨自登山解壓

【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟

每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字

房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。

Yahoo 地產 ・ 1 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出

相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

「向家破產」傳聞登熱搜　向太直播反擊：珠寶豪宅還在　向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前