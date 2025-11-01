保護敏感資料避免外洩 白宮限制記者採訪權限

（法新社佛州西棕櫚灘31日電） 美國總統川普政府今天以保護「敏感資料」為由，禁止記者在未經預約的情況下進入白宮新聞辦公室的部分區域。川普重掌政權以來，已對記者的採訪規定進行重大調整。

如今記者若未經事先批准，將不得進入被稱為「上層新聞辦公室」（Upper Press）的區域，這個區域為新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）辦公室所在地，且鄰近橢圓形辦公室。

在此之前，記者們原本一直都能自由進出這塊區域，時常試圖與李威特或資深新聞官員交談，以尋求資訊或查證報導。

備忘錄寫道，媒體仍然可以進入鄰近著名白宮簡報室、被稱為「下層新聞辦公室」的區域，較資淺的新聞官員在這裡辦公。

這項政策推出之際，正值川普政府對記者實施更廣泛的限制，包括本月稍早五角大廈頒布新規定，法新社等主要媒體皆拒絕簽署。

白宮這項變革是由國家安全會議（National Security Council）在一份題為「保護上層新聞辦公室敏感資料免於未經授權洩露」的備忘錄中宣布。

這份致新聞秘書李威特和白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）的備忘錄寫道：「本備忘錄指示，禁止持記者證的人在未經預約情況下，進入鄰近橢圓形辦公室的『上層新聞辦公室』。」

備忘錄稱：「這項政策將確保遵循有關敏感資料接觸的最佳做法。」

備忘錄指出，由於「國家安全會議近期的結構性變革」，白宮新聞官員如今例行性處理敏感資料，因此有必要做出這項改變。

川普自今年1月重掌政權以來，他的政府已對記者的採訪規定進行重大調整。

許多主流媒體進入橢圓形辦公室和總統專機空軍一號等區域的權限遭到限縮，而對川普友好的右翼媒體則獲得更多關注。

白宮先前也因美聯社拒絕承認川普將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）的命令，而禁止美聯社進入川普發言的關鍵區域。