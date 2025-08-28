保護穿山甲 保育人士呼籲收集更多數據

（法新社日內瓦27日電） 保育人士今天警告，由於過度捕撈和棲息地喪失，所有8種已知的穿山甲物種仍然面臨高度滅絕風險，並警告相關知識與認知上的落差妨礙保護工作推展。

國際自然保護聯盟（IUCN）和瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES,俗稱華盛頓公約）表示，穿山甲目前是全球走私最嚴重的哺乳動物，然而世人對牠們所面臨的威脅規模尚未完全理解。

穿山甲可見於非洲和亞洲的森林、林地和稀樹草原，牠們是體型小的夜行性生物，以獨特外觀、動作緩慢平和及受威脅時會捲成一顆球的習性而聞名。

牠們是世界上唯一有鱗片的哺乳動物，常被比喻為會走路的松果，牠們的角蛋白鱗片是傳統醫學中的藥材之一，牠們的肉在某些地區也被視為珍饈。

國際自然保護聯盟總幹事阿吉拉爾（Grethel Aguilar）警告：「今天，由於剝削和棲息地喪失，牠們正承受著巨大生存壓力。」

阿吉拉爾在一份聲明中表示，穿山甲用牠們長而黏的舌頭捕食螞蟻和白蟻，「牠們是地球上最獨特的哺乳動物，也是地球上最非凡的生物之一：古老、溫和且不可替代。」

「保護牠們不僅僅是為了拯救一個物種，更是為了維護我們生態系統的平衡與大自然的奇妙。」