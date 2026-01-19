保護關鍵基礎設施條例元旦起生效 冀年中公布首批指定營運者名單(羅泳思報道)

【Now新聞台】保護關鍵基礎設施條例元旦起生效，首任關鍵基礎設施專員陳永安在本台節目稱，暫未接獲事故報告，期望年中公布首批指定營運者名單。

為保障香港整體電腦系統安全，條例涵蓋範圍與市民日常生活息息相關，包括能源、醫療保健、銀行和金融服務以及海陸空交通等八大界別，亦包括大型體育及表演場地。

指定營運者有三類法定責任，若服務遭干擾、破壞或數據洩漏等情況，需12小時內通報嚴重事故，否則最高可被罰款500萬元。

廣告 廣告

關鍵基礎設施專員陳永安在本台節目《時事全方位》稱，目前已發出不具法律效力、屬指引性質的《業務守則》，會考慮訂立個別業界專用的業務守則，並期望年中公布首批指定營運者名單。

關鍵基礎設施(電腦系統安全)專員陳永安：「六、七月開始對營運者作出指定，指定他們的關鍵電腦系統，他們三個月內要成立管理單位，和要提供電腦系統安全的管理計劃給我們，詳述他們針對網絡安全這課題會開展甚麼工作。絕大部分機構，我都可以說已經有健全的策略或措施確保電腦系統安全，當然可能個別要增撥資源或人手，去滿足法定要求。」

他又稱，期望與業界是夥伴合作關係，會密切留意業界和科技發展，適時更新。

陳永安：「與民生有關、與香港社會和經濟活動有關，提供服務的設施其實都應該考慮電腦系統安全。我們作為起步點，選定這八個界別，將來有需要的時候可以更改、可以增加。」

他又指，其他國家都有相關法例，相信不影響外資投資本地或提供服務。

#要聞