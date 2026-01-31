保錡疑與球會反面被踢走 本尊：離開球會是本人決定！

【on.cc東網專訊】組合ERROR成員是非多多，郭嘉駿（193）疑因連番失言被公司「雪藏」，而是非度比193更高的吳保錡，與合作球會「全民足球體育會」又疑因意見不合反面收場，球會昨晚（30日）在社交平台發文，祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖，但字裏行間卻句句有骨，甚至有人將疑似球員在群組的私下對話截圖公開，當中見到疑是保錡名字縮寫「Pk」先被移離群組，再有人寫道：「由於吳保錡多次缺席練波同成日罵隊友，所以球會決定取消吳保錡資格，因為近日已經有好幾名球員同球會講他，球會不需要球星，最重要尊重，池小龍大全民足球體育會狹窄的球會 裝不下他的性格同技術。」

不過，保錡其後在社交平台就事件澄清，他表示：「感謝大家關注足球上的發展，首先離開球會是本人決定，於年頭口頭上巳通知管理層說明不再出席任何比賽，第二離開原因是跟管理層的管理方法和發展方向存在分歧，本人強烈譴責歪曲事實顛倒是非。」有網民寸他：「不如去沙特同C朗踢！」

保錡前年年尾加入「全民足球體育會」，體育會幾日前還在保錡35歲生日前席，上載他一張踢波相再寫道：「吳保錡即將迎來1月25號生日之際，全民足球體育會全體同人謹代表球會，向您致以最誠摯、最熱烈的祝賀！事業騰飛！願您在演藝事業和足球生涯中都取得更大的成就，繼續發光發熱。全民足球體育會全體同人敬賀。」未料只短短幾日，雙方關係會如此重大轉變。

體育會在官方社交平台發文，交代保錡離開球會一事：「多謝他影響晒每一位隊友的情緒。多謝吳保錡同球會所有人並肩作戰，球會衷心祝願他在新的環境、新的球會能大展鴻圖！池小龍大：『全民足球體育會狹窄的球會，裝不下他廣闊的視野！他的性格同技術遠遠超越全民足球體育會所有人！』（名氣大唔過尊重）一視同仁！他竟然會踏在平凡的球會浪費他，他的名氣就像一顆閃耀的鑽石鑲嵌在一枚生銹的鐵環上，他嘅名氣就像一件大左（咗）好幾碼嘅外套，全民球會穿上去，顯得沉重又滑稽！所以全民足球體育會浪費左（咗）呢個人，希望各界可以幫助他完成足球呢個使命！加油。」

