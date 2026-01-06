保錡＠ERROR《全民造星VI》決賽訪問孝淵被批英文失禮 經理人晦氣解畫 193唔撐仲爆內情

《全民造星VI》

《全民造星VI》周日晚舉行決賽，並且同TVB《萬千星輝頒獎典禮》一齊喺澳門舉行，擺明打對台。ViuTV嚴陣以待組成星級評判團，成員包括古天樂、梁詠琪、劉偉強導演及韓國女團少女時代成員孝淵等。決賽當晚，ERROR成員阿Dee（何啟華）同保錡（吳保錡）負責訪問評判，期間保錡以「有限公司」嘅英文向孝淵發問”What do you think they…eh…sing OK or dance OK?”，之後又問孝淵佢同阿Dee邊個靚仔啲。雖然現場觀眾反應唔錯，但亦有網民認為保錡表現失禮，而且現場有韓語翻繹，保錡根本毋須獻醜。

不過阿Dee（何啟華）完show後受訪時透露，原本ERROR只有負責同參賽者表演嘅fatboy(梁業）出席《造星VI》決賽，193本身因私人理由同工作情況缺席，「唔知點解我同保錡就出現咗」。因此有ERROR fans認為阿Dee同保錡臨時拉伕負責訪問嘉賓，問得騎呢都情有可原。

ERROR經理人濟哥之後喺社交平台發文回應，指保錡係臨時幫手頂檔。「得兩日，就係仲要今日5/1有工作，知道要幫手我同佢（保錡）講都即刻肯嚟頂。仲要佢早一日嚟咗production 叫佢幫手排一排，佢都即刻過黎排同夾下稿。」濟哥解釋訪問孝淵係因臨時加插環節，「訪問係得古生同gigi （梁詠琪）稿上面，因為直播要拖所以新加訪問，佢哋唔知有翻譯」。最後濟哥似乎為保錡英文被批評感到不值，晦氣寸爆負評。「英文講得唔好叫唔尊重，咁大家以後唔好用你啲港普啦因為咁樣係好唔尊重，對唔住大家我以後都唔會講港普尊重thanks」。

ERROR

有保錡fans同樣為偶像被插感到唔抵，矛頭直指因為193（郭嘉駿）俾好短時間通知去唔到《造星VI》決賽，令到保錡要臨時拉伕，更狠批有ERROR成員嘅fans為此要保錡退團。「吳錡（保錡）幫邊個頂job人人都知，三哥（193）臨行前兩日先話無暇出席，吳保錡係臨危受命，結果隊友粉幫外人口要npk收皮退團唔好再做節目？」。193就喺留言回應保錡fans，仲順手對濟哥嘅回應表示唔認同。「其他嘢我唔方便評論，亦都唔覺得需要評論，正如我都唔覺得經理人應該亂發言一樣。不過你好似有啲誤會，以正視聽所以我都要講一講，首先係請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢；二，唔知你點樣聽返嚟係兩日？我肯定就最少有六日；又，點解係無暇出席？邊個講㗎 ？同埋其實係可以唔需要人頂替嘅」。濟哥之後再發文解釋「我講清楚係我冇話193兩日前通知呀，係話兩日前叫保錡頂咋」。

193（郭嘉駿）

