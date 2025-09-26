俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人

TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」

廣告 廣告

鄭子誠昨日（25日）於社交平台分享多張與丁子朗、盧宛茵、陳豪、江欣燕等劇中演員嘅合照，鄭子誠喺每張相都露出親和笑容，而且整個氣氛十分溫馨，鄭子誠寫道：「戲內…水火不容. 戲外…膠漆相融.人生如戲…戲如人生… 還有兩天… #俠醫 結局篇!」唔少網民都大讚鄭子誠和丁子朗做得好，直言鄭子誠有接班人。由於鄭子誠於劇內對盧宛茵感到內疚，網民紛紛留言笑指鄭子誠奸得黎有良心：「奸得嚟有良心，好正」、「有良心嘅奸人都幾難演繹㗎」、「鄭子誠終於有人繼承你嘅奸角」、「音樂情人仲有少少良心，若果開續集有你份」、「有良心的人，只係衰咸濕同貪錢（劇中角色）」、「鄭生已經成功洗白，壞極有個譜」等等。另外，又有網民模防鄭子誠嘅語調，留言：「戲外是好人好好先生nice guy, 戲內壞人，電台靚聲之人」、「鄭子誠，做得好，今次有接班人，丁丁做得夠姦(奸），姦（奸）過鄭子誠先生」等等。

鄭子誠

鄭子誠

鄭子誠

鄭子誠

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！