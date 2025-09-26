英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」
鄭子誠昨日（25日）於社交平台分享多張與丁子朗、盧宛茵、陳豪、江欣燕等劇中演員嘅合照，鄭子誠喺每張相都露出親和笑容，而且整個氣氛十分溫馨，鄭子誠寫道：「戲內…水火不容. 戲外…膠漆相融.人生如戲…戲如人生… 還有兩天… #俠醫 結局篇!」唔少網民都大讚鄭子誠和丁子朗做得好，直言鄭子誠有接班人。由於鄭子誠於劇內對盧宛茵感到內疚，網民紛紛留言笑指鄭子誠奸得黎有良心：「奸得嚟有良心，好正」、「有良心嘅奸人都幾難演繹㗎」、「鄭子誠終於有人繼承你嘅奸角」、「音樂情人仲有少少良心，若果開續集有你份」、「有良心的人，只係衰咸濕同貪錢（劇中角色）」、「鄭生已經成功洗白，壞極有個譜」等等。另外，又有網民模防鄭子誠嘅語調，留言：「戲外是好人好好先生nice guy, 戲內壞人，電台靚聲之人」、「鄭子誠，做得好，今次有接班人，丁丁做得夠姦(奸），姦（奸）過鄭子誠先生」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
俠醫 ｜陳豪忍餓開Live不忘送上真誠笑容 專業表現獲網民狂讚：我奶奶都喜歡他
TVB劇《俠醫》現正播放，男主角陳豪（Moses）於直播期間的表現獲得網民大力稱讚，阿Mo忍着餓開Live，而且全程笑容滿面，非常專業！Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金鐘國低調完婚被《Running Man》成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮
韓國藝人金鐘國早前突發宣布結婚，早前亦已低調完婚，僅邀請相熟朋友及親人。日前播出一集《Running Man》，成員門公開金鐘國婚禮細節，更搞笑爆出成員人情數目差距。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗惹爭議 網民：動物囤積症？
超級颶風樺加沙日前襲港，廣泛地區都受暴雨影響甚至出現水浸，不少網民藝人都紛紛自發到狗場暫托狗狗，或暫時收流浪浪回家暫住，更有網民透露「暫托失敗」，將狗狗收編成為家中一份子。養寵物本應是一件幸福的事，領養更是一件美談，不過日前韓國影帝李炳憲自爆曾同時養27隻狗狗卻引起爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
內地95小花虞書欣負面新聞纏身 社交網站掀起脫粉潮
內地新生代女星虞書欣喺2015年出道，2020年憑陸綜《青春有你2》爆紅，之後參與唔少劇集及陸綜，例如與《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》及《永夜星河》，亮眼表現令佢躍升一線，圈粉無數。所謂人紅是非多，虞書欣近期負面新聞纏身，除咗面臨合作品牌解約，更疑遭全面封殺列入「劣跡藝人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪Jer柳應廷 識過濾惡意批評 罕談初戀會放伴侶做首位：我都幾戀愛腦！
柳應廷（Jer）一向是MIRROR中的唱將，即將舉行個唱《The Shape of Breathing》的他，早前卻因海報設計風波而成為網絡熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 1 天前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 9 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前