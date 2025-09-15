銀債開售｜專家建議抽 30 手
俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月15日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百四十二集「燒身家的消費」(09/15)
大四喜出埠表演遇到地震，惟獨樹根因其信用卡級別不夠尊貴，求救無援，吃盡苦頭。他遂打算申請最高級的黑卡，卻被銀行拒絕批核。此時，另一間銀行的代表主動接洽，邀請樹根成為該行首位黑卡尊貴客戶。城安答應代為細閱相關條款，樹根在「確定」無問題後，便急不及待確認申請。憑藉黑卡，樹根享用各項特別服務，並打算向敢威等人耀武揚威。然而，尚善等卻發現不妥，黑卡的尊貴服務竟如引火自焚，代價可能遠超預期……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十一集 (09/15)
彥祖欲偷看綺婷的病歷，被為民識破。靜芝對家俊擅自宣傳其畫作感不悅，但被粉絲的肯定觸動。彥祖藉睇樓為名相約綺婷，綺婷再拒絕他。脈脈通面臨紅花供應危機，背後是世鏗搞鬼。穎琛獨自往見世鏗，發現綺婷疑似被收買。彥祖與世鏗起衝突，彥祖被陷害傷人……為民成功解決紅花供應問題，綺婷澄清沒背叛為民。世鏗之母甘雁鳳因兒子受傷找淑歡晦氣，更提出向淑歡收購任遠股份……穎茵努力克服對針灸的恐懼，穎琛對為民的感情感到迷惘。
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第一集 (09/15)
段智興渴望闖蕩江湖，扮成乞丐逃走；洪七為學武功來到大理天龍寺，與躲避官兵的智興誤入藏經閣密室，兩人合力脫困後洪七把丐幫袋子送給智興，而智興以隨身小刀作為回禮。後來官兵追到，洪七挺身掩護智興，二人分散。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第17集
大富見金昌為黃蓮贖身，以為他鍾情黃蓮，便以黃蓮爺爺性命脅迫她；黃蓮向賢慧求救，賢慧揭穿大富詭計，發達亦救出黃蓮爺爺。肅恭帶丹田與黃蓮到醫院探望，因此發現黃蓮爺爺是宮中太監；別都指他五臟俱壞，可能昏迷至油盡燈枯，丹田要別都對黃蓮爺爺下半身的事守口如瓶。賢慧要金昌納黃蓮為妾，但金昌反對，而黃蓮心中也只有晉昇，不願當妾。肅恭回到醫館發現晉昇留書出走，黃蓮指願意等他回來。
帶男眼見徐興泰內部裝修，積極招聘人手以及四出購貨，提議為金福隆開拓市場；但金昌以不變應萬變做託辭。丹田要肅恭等人盡快離開金家村，建議肅恭提前結束契約，使金香早日得到解脫。金香閱報得悉山東發生內戰，擔心戰事遲早會禍及金家。金香見帶弟食量好，且身形有變，懷疑她有身孕；帶弟返醫館找自己的舊藥單看看，才知道自己服食十三太保，似有補胎徵狀。帶弟質問丹田，丹田指不想再殺害小生命，更答允做胎兒的父親。正當大家迫丹田娶帶弟，發達卻押着白浪而來，帶子欲毆打白浪時卻突然昏倒。
丹田為帶子把脈後證實她有孕，金香替二房高興指金家終於開枝散葉。金香提議帶弟與丹田結婚，但肅恭反對，認為白浪是孩子生父，應該一家團聚。肅恭向金香提前終止契約，金香爽快應允；金香拿着肅恭一疊情信，怒氣沖沖找肅恭問罪，二人在眾人面前大吵大鬧，金香決定休夫。金昌等人勸止，金香誓要將有關文件送交祠堂處理。三子到酒樓商量離開金家，肅恭覺得酒樓的飯與以往有差異，發現徐興泰重新啟業，除白米外還售賣其他糧油雜貨。徐興泰所有食品半價出售，更有免費送貨服務，吸引不少街坊光顧，金昌卻無懼大富新策。此時大力發現多塊稻田壞死，金香立即指揮眾人處理。
肅恭到田裏幫金香忙，金香感覺肅恭有情有義，肅恭反勸她早日找個好男人出嫁。丹田教帶弟把脈時，肅恭來到，忽聞飛機飛過的聲音，見到軍用飛機在田裡投下炸彈，眾人趕忙到穀倉救人。穀倉燒至火光熊熊，肅恭以為金香在倉中欲入內救人；肅恭看見金香平安無事，趕前慰問。金香看到肅恭關懷備至，即拉走他到樹下，突然主動親吻肅恭，肅恭亦不忍拒絕，也回抱金香。金香指肅恭明明喜歡自己卻撒謊；肅恭終向金香言明自己真正身分，金香震驚……
