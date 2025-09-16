俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月16日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十三集「關於我的家人變成吸血鬼的那件事」(09/16)

城安被蚊子叮咬，頸側留下兩個紅印。樹仁戲言他是遭吸血鬼所咬，並提起吸血鬼能化身為蚊到處吸血的傳說，眾人聽後只當笑談，並都不以為意。城安其後漸現怪異行為，眾人擔憂他真的會變作吸血鬼，遂嘗試設法挽救，卻未見成效。尚善知悉此事，打算帶城安求醫，怎料她從城安房間出來後，卻以時間已晚為由推辭就診之事，並自行離去。樹仁驚覺尚善頸側似有兩個牙印，後來眾人發現她與城安的行為似乎極度不妥……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十二集 (09/16)

世鏗搶走脈脈通的運動員代言人馬奕翔。穎琛誤會為民因醫治綺婷而缺席飯局，得悉為民是因醫治志雄而耽誤才安心。穎茵受靜芝的「飛天餃子」鼓勵，準備接受針灸治療。靜芝的「飛天餃子」IP獲青睞。彥祖衝動毆打世鏗，為民以治療奕翔的傷患，換取世鏗撤控彥祖。金菊突然中風，靜芝無力照顧，情緒崩潰，幸得家俊安慰。為民成功為奕翔治療傷患，穎琛為奕翔貼上「581」藥貼，意外掀起熱議……為民穿上醫師袍，開始為穎茵治療。

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二集 (09/16)

洪七被誤認為大理世子，被迫與依火成親。成親當晚，洪七將依火捆綁後跳窗逃離。段智興制服山賊，大壯卻冒充英雄斂財，結果被揭穿不懂武功。洪七遭默依族綁架，後又被十二部落首領輪流餵毒，導致毒發嘔血，陷入絕境。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第18集

金香知道真相後感混沌，肅恭幫忙處理田基被炸之事；辛苦一天後，村民才回家休息。金香獨自在書房時忽聞飛機轟炸聲，立即叫醒全屋人撤離，所有人齊集卻聽不到轟炸聲，肅恭努力搜索，亦看不見有轟炸機。帶男陪伴金香，認為肅恭一走，連丹田和小鳳也會離去，她捨不得小鳳，準備給他一個名分。金香勸解帶男不可能與小鳳在一起，帶男表明不會改變心意，金香終忍不住說出小鳳是公公的身分。

面對徐興泰挑戰，金昌召集各人商議對策。小鳳指大富以本傷人，還問銀號借錢。小鳳建議到徐興泰入貨，令大富愈賣愈蝕錢，金昌大讚依計而行。原來小鳳的計謀其實是由肅恭想出，希望臨走前能幫助金香和米舖。帶男找小鳳，小鳳即扮得粗聲粗氣，又找妓女來氣帶男；帶男識穿小鳳用意，向小鳳表明不介意他是公公身分。小鳳無地自容，指希望帶男能早日嫁人生兒育女。丹田將醫館鎖匙交予帶弟，但她指要跟白浪離開；丹田勸帶弟無效，在收拾東西時不小心把筆記簿跌出來，帶弟看到丹田留書給金心，即帶弟的胎兒。

帶弟在院子細閱丹田留書給金心的內容，帶男滿懷心事經過；帶子又與振西約會，原來帶子早已恢復記憶，因見振西發奮，又可以重溫初戀，才繼續隱瞞。帶弟拒絕跟白浪回法國，白浪離開金家前，留下一筆錢給金昌作為兒子生活經費，而帶弟已打定主意自力更生，帶男得知後亦認同命運自決。金昌到酒館與肅恭等人會合喝酒，肅恭用了晉昇留下的豉油做了滷水豬雜，大家讚不絕口，金昌決定將豉油換上金福隆字號出售，並舉行試食會，村民大讚。

肅恭寫信給晉昇，叫他回來幫金昌入貨。三子收拾好包袱，再隔着房門向金香辭行，金香扮作若無其事，要他們保重；當三子離去後，金香禁不住哭起來。黃蓮在院子晾衣服，忽聽到晉昇聲音，發現晉昇回來。晉昇向黃蓮哭訴在省城捱盡苦頭，盤川用盡走投無路，又放不下黃蓮，幾經辛苦回來見她，黃蓮願意跟晉昇一起生活。肅恭見到晉昇回來，叫他梳洗到酒樓吃飯慶祝豉油大賣；三子了卻心事後趕到火車站。帶弟到醫館找丹田，發覺他留書出走，於是到火車站尋人。火車開出，三子終於離開深鎮，但火車行走不久，卻突然急煞停車……

