俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月17日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十四集「襟撈水面試班」(09/17)

若水偶然發現鐵面陳打算跳槽，便傳授他一些面試秘技，成功助他順利轉職。若水之所以精通面試技巧，原來是有特別的原因。Andy等知悉若水是面試達人，紛紛向她請教，若水遂開班授課，循循善誘地指導各人。眾人的面試表現明顯改善，消息不脛而走，更多人前來求教；怎料若水其後態度突變，竟化身為「魔鬼導師」，令眾人飽受「摧殘」！她的轉變，背後原來內有文章……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十三集 (09/17)

為民穿上醫師袍，掛上醫館招牌，重新出發。穎琛巡查藥房，卻因穿高跟鞋而腳痛。為民細心為穎琛準備新鞋，綺婷嫉妒。穎琛佈置展銷，其後世鏗利誘她跳槽但不果。穎琛懷疑自己患乳癌，精神壓力極大。為民為醫治綺婷而缺席展銷，穎琛獨力支撐，最終暈倒入院，當為民得知穎琛出事，立即離開綺婷身邊。穎琛醒來，告知為民她怕自己患癌，為民安慰她。綺婷往找穎琛晦氣，更憤而掌摑她。為民澄清視綺婷為病人，綺婷傷心，揚言要令為民後悔。

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第三集 (09/17)

阿興一路跟蹤大壯，看到他和幾個小乞丐被龐舵主手下欺負，便出來教訓了那人，阿興和大壯隨後一起上路前往君山；小和尚未能找到解決洪七身上所有毒的方法，洪七知道自己命不久矣，便求小和尚幫忙，把依火送回儺烏…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第19集

火車卡脫軌，三子改從水路往海南島；到了碼頭後又見軍機飛過，三人不約而同擔心金家的安全。金香眾人知道火車脫軌翻側引致大量傷亡，直至見到肅恭三子回來，才放下心頭大石。帶男宣布要跟小鳳結婚，全家贊成獨金香反對，肅恭求金香成全他們；金香看到他們有情人終成眷屬，暗自歡喜。金香求肅恭留下來，指肅恭太監的身分對她來說已不重要，兩人只要能相愛，其他的事都可以見步行步，肅恭終應允。

四子又再相聚，晉昇不滿三子當日捨他而去；肅恭指已為他的豉油鋪橋搭路，以後他可以和金福隆合作做生意，四人以後一起在金家村大展拳腳。別都告訴黃蓮她爺爺病情急轉直下，情況不樂觀，丹田安慰黃蓮；黃蓮哼起大公雞歌謠，丹田覺得歌謠似曾相識。丹田和別都研究黃蓮手痛的病症，證實她患上骨枯症。黃蓮知道自己患了不治之症心神恍惚，但見晉昇的豉油賣個滿堂紅，也替他高興。晉昇決定自建豉油廠，不再靠日本人，肅恭見到食客對豉油難捨難離欲罷不能，大惑不解。

晉昇帶黃蓮來到豪華別苑門外，指豉油繼續大賣便有錢幫黃蓮贖身，再買下眼前的別苑。黃蓮替晉昇放孔明燈，求晉昇媽媽保佑晉升。肅恭煮了小籠包給金香品嚐，她竟將小籠包蘸豉油吃，肅恭把村民吃豉油至上癮的情況告知金香，金香要他調查豉油的成分。

賢慧在門外偷聽他們談話，勸金昌勿將小鳳和肅恭當作心腹，還擔心金家孽種回來爭家產。發達責備黃蓮放孔明燈，賢慧見到燈上寫上「曼波」，想起金家孽種的娘親名為曼波，又見到黃蓮戴有玉佛；黃蓮解釋是她幫晉昇放燈，玉佛是晉昇送的。賢慧私下要羅蟹和賢祖調查，晉昇是否金家孽種。

別都化驗過豉油後發現含有微量罌粟，長期食用會令人上癮，金香要求立即停售，否則金福隆揹上黑鍋。肅恭告知晉昇豉油含有罌粟成分，要他停售，但晉昇不肯，指自己才大手入貨，停售會令他血本無歸。肅恭認為他會害死金福隆，趁未出事前收手，讓金福隆生產豉油，再推出市場。晉昇無奈答應。晉昇知道運走最後一批豉油，才能收到貨款，竟狠下心讓伙計運走豉油，結果有村民吃了金福隆豉油炒麵而昏迷不醒。小鳳與肅恭一班戥穿石到金家迎娶帶男，經過一輪玩新郎遊戲後，穿上婚紗的帶男已心急和小鳳唱歌，眾人開心鼓掌；這時巡捕突然來到……

