俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月18日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百四十五集「龍家有喜？」(09/18)
群姐於力蓮辦公室發現一支顯現兩條線的驗孕棒，消息一經傳出，鬧得沸沸揚揚。若水等人懷疑力蓮有身孕，但按時間推算，近來一直身在海外的瑞輝似乎並非「經手人」，眾人於是開始猜測真正父親的身分，推斷力蓮身邊某人似有可疑！另一邊廂，力蓮澄清自己並無懷孕，決意設法找出留下驗孕棒的「真兇」。調查過程中，不少「嫌疑人」無辜受累，鬧出不少風波！最終，力蓮採用非常手段，成功揪出關鍵人物，真相曝光，令人意想不到……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十四集 (09/18)
為民忙於宣傳「健絡十式」，仍心繫穎琛。穎琛懷疑患乳癌，檢查終有結果。為民建議穎琛接受胸部針灸治療，穎琛卻感猶豫……靜芝的「飛天餃子」受到餃子店老闆欣賞，更推出聯乘。活動當日，家俊缺席，靜芝失落，後發現家俊是因接受為民治療濕疹才冰釋。淑歡打算將任遠的股份轉給為民。世鏗指使社團人士，連日騷擾醫館。穎琛被潑污水，綺婷挺身擋下，贏得和解機會。世鏗挑釁為民，更出言羞辱綺婷……
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第四集 (09/18)
小和尚為洪七排毒，讓洪七武功大增。智興在比武現場被對手暗算，幸得蒙面人幫忙化解，此人正是洪七；眾人推舉他為新幫主。洪七託智興送依火回大理，並表示其父乃殺母仇人。卞長老毒害高長老，藉此煽動丐幫圍攻洪七。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第20集
巡捕石隊長指何伯吃豉油中過量罌粟毒昏迷，要逮捕有關負責人，晉昇聽聞悄悄拉黃蓮離開。石隊長要拉金昌回巡捕房，金香站出來一力承擔。黃蓮勸晉昇自首，晉昇卻寧願浪跡天涯，黃蓮終願意跟晉昇離開。當走至不遠，晉昇誤中捕獸器受傷。小鳳等人在巡捕房記錄口供，之後石隊長除金香外釋放全部人。村民在金福隆外抗議，賢慧安慰金昌，她亦顯得心事重重……
門庭忽然變得冷落，小鳳和帶男百感交集，與肅恭一家人飲過喜酒，肅恭承諾加派人手找尋晉昇，不會讓金香受屈。晉昇腳部受傷不能再走，與黃蓮在一座荒廢碉樓躲藏；一宿過後，黃蓮發現晉昇發熱和傷口發炎，只得喬裝跑回金家村買藥，豈料給肅恭三子撞見。肅恭苦勸晉昇自首無效，晉昇發難，拾起一塊破瓦片脅持小鳳離開。當他踏出碉樓，石隊長和十多名巡捕持槍靜候；晉昇以為肅恭通報巡捕房，對他們感失望，誓言與他們恩斷義絕。晉昇被巡捕房拘留，但金香仍未被釋放。
肅恭到拘留所探望金香，二人雖未找出誰是毒豉油的最大得益者，但認為晉昇可能是代罪羔羊。大富和他的手下推著盛了豉油的手推車從外地回來，盼能打倒金福隆。當他見到不少人在金福隆店前抗議，大富借機找碴。肅恭看到大富一副小人模樣，卻認定他不可能加害金福隆。金昌聽到米舖的抗議聲感到厭煩，與羅蟹和賢祖發生爭執，羅蟹和賢祖拂袖而去，金昌追前欲向他們賠罪，但見他們走入橫巷，把錢塞給兩名抗議的人。金昌質問羅蟹和賢祖，二人似有難言之隱，不肯言明受誰主使。肅恭三子知道何伯性命垂危趕到醫院，丹田要求診治何伯，別都似有苦衷拒絕丹田醫治直至何伯斷氣；別都為避開三子，竟跳窗逃走。
石隊長告知晉昇指何伯已死，他將被控謀殺。黃蓮為晉昇熬湯，被添、丁兩名下人制止，擾攘時黃蓮看見她的玉佛在添的身上；黃蓮以為添從賢慧處偷來，二人大吵。金昌經過，從黃蓮口中得悉玉佛本是晉昇所有，而他跟母親姓崔之事；黃蓮求金昌救晉昇，金昌臉色一沉，想不到晉昇是他的弟弟。金昌將玉佛給賢慧一看，賢慧大吃一驚；賢慧坦言若晉昇認祖歸宗，金昌將地位不穩。肅恭三子跑來告知金昌別都逃走，估計別都知道內情，晉昇可能蒙冤……
