小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月19日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百四十六集「中女最害怕的事」(09/19)
好爸Bar成了附近安老院院友的「聚腳地」，引致大量原有客人流失。城安遂提出嚴格控制入場賓客質素，成功令好爸Bar客似雲來。若水等人前往好爸Bar玩樂，若水因接聽電話未能與眾人一同進場，竟被職員拒諸門外。她只好訛稱臨時有工作，自行離去。眾人其後打算再往好爸Bar消遣，若水為順利進場，加倍用心打扮，詎料……最終，若水無奈向眾人說出實情，眾人提到她們之前獲職員放行，原來另有內情……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十五集 (09/19)
靜芝突發胸痛，診治後對金菊隱瞞病情，堅持工作，家俊擔憂。為民替不適的兒童謙仔義診，並診療其母。淑歡找律師，將任遠的股份轉給為民。綺婷遇上穎茵，得知她是穎琛的姐姐。謙仔父親指控為民針灸致兒子癲癇發作，大鬧醫館。麗璇質疑為民醫術，拒讓穎茵繼續治療。為擺平事件，彥祖用錢收買謙仔父親，卻被拍下並公開。記者圍堵醫館，向為民提出質疑。醫館聲譽受損，更連累脈脈通生意，綺婷稱約了藥油出口商的老闆，相約穎琛見面……
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第五集 (09/19)
依火因蠱毒命懸一線，智興冒險救治卻遭反噬，段義長以救依火為條件迫使智興繼位。智興為平息大理與烏滿戰事與依火成婚，婚禮當晚洪七現身。段義長願以廢功之軀贖罪，智興主動提出與洪七對決，二人激戰至力竭倒地…
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第21集
三子發現別都曾向醫院借糧不遂，卻可以在銀號提取一百大洋，認為別都受人指使。帶男謂巡捕要提前晉昇的審訊時間，肅恭和丹田找黃蓮去聽審。法官未經審訊，謂人證物證俱在，即時判晉昇謀殺罪成，翌日執行死刑。晉昇不服大吵大鬧，更用怨狠眼光怒視小鳳和金昌。金昌等人到何家求何伯兒子讓醫院驗屍，何伯兒子拒絕，眾人竟一直跪在門外。帶男和黃蓮到監獄探晉昇，晉昇拒見，寫了一封絕筆信給黃蓮。
巡捕給死囚派發最後晚餐，死囚常勝進餐時被食物梗喉，晉昇救他一命。眾人跪至半夜，何伯兒子終肯讓他們剖屍。大力探望金香，金香知道金家勢力不像從前，託大力照顧肅恭。古醫生證實何伯死於心臟衰竭，別都的報告乃是偽造。晉昇和眾死囚被押上囚車載往刑場，黃蓮死命追車，晉昇望着黃蓮跌倒而難過。三子趕到，囚車已絕塵而去，他們拼命跑往刑場。在刑場，晉昇看着一個個死囚倒下，只剩下他和常勝，他盼與黃蓮來生再續緣。肅恭三子終到刑場，刑場已回歸平靜，石隊長謂晉昇已被槍斃，小鳳要取回屍首，石隊長卻叫手下毆打三子。
自晉昇身亡後，黃蓮以工作麻木自己；肅恭前往巡捕房接金香返家，金香雖感頭痛仍堅持返米舖，要追究是誰陷害晉昇，同時要重振米舖聲譽。大富在金福隆大罵金昌冤枉他在豉油下毒，金昌心中有愧，金香更向大富賠罪。金香要整頓金福隆，要大家做好米糧生意；小鳳仍為晉昇無辜慘死而難過，金香責備各人，眾人無言以對，最後金香要肅恭到米舖幫手。金昌沮喪，願意退出當家之位，寧願看守米倉。肅恭和金香巡視稻田，知道稻米瘟疫已受控制，金香要各人加強地方防衛。金香頭痛又發作，肅恭勸她看醫生，但她不願放下金福隆和金家村。
金昌從羅蟹和賢祖口中知道別都急需要錢，找他在何伯報告上誇大其詞。金昌後悔自己沒說出真相，賢慧亦向金家各神主牌懺悔，願意食長齋和敲經唸佛。黃蓮穿上紅色裙褂，打扮得明艷照人。黃蓮爺爺命危，肅恭和金香到處找她，帶子指未見過黃蓮，卻發覺她的裙褂不翼而飛。丹田和帶弟趕往醫院，丹田趕到病房但黃蓮爺爺已奄奄一息；丹田安撫黃蓮爺爺，黃蓮爺爺要丹田守護黃蓮，並告知整件事始末。肅恭明白黃蓮遺憾沒嫁給晉昇，他帶金香與金昌來到碉樓。見碉樓中穿上裙褂的黃蓮，躺在貴妃椅上，面如死灰，酒杯從她手中跌落……
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 22 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 2 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 23 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前