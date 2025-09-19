俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月19日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十六集「中女最害怕的事」(09/19)

好爸Bar成了附近安老院院友的「聚腳地」，引致大量原有客人流失。城安遂提出嚴格控制入場賓客質素，成功令好爸Bar客似雲來。若水等人前往好爸Bar玩樂，若水因接聽電話未能與眾人一同進場，竟被職員拒諸門外。她只好訛稱臨時有工作，自行離去。眾人其後打算再往好爸Bar消遣，若水為順利進場，加倍用心打扮，詎料……最終，若水無奈向眾人說出實情，眾人提到她們之前獲職員放行，原來另有內情……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十五集 (09/19)

靜芝突發胸痛，診治後對金菊隱瞞病情，堅持工作，家俊擔憂。為民替不適的兒童謙仔義診，並診療其母。淑歡找律師，將任遠的股份轉給為民。綺婷遇上穎茵，得知她是穎琛的姐姐。謙仔父親指控為民針灸致兒子癲癇發作，大鬧醫館。麗璇質疑為民醫術，拒讓穎茵繼續治療。為擺平事件，彥祖用錢收買謙仔父親，卻被拍下並公開。記者圍堵醫館，向為民提出質疑。醫館聲譽受損，更連累脈脈通生意，綺婷稱約了藥油出口商的老闆，相約穎琛見面……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第五集 (09/19)

依火因蠱毒命懸一線，智興冒險救治卻遭反噬，段義長以救依火為條件迫使智興繼位。智興為平息大理與烏滿戰事與依火成婚，婚禮當晚洪七現身。段義長願以廢功之軀贖罪，智興主動提出與洪七對決，二人激戰至力竭倒地…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第21集

三子發現別都曾向醫院借糧不遂，卻可以在銀號提取一百大洋，認為別都受人指使。帶男謂巡捕要提前晉昇的審訊時間，肅恭和丹田找黃蓮去聽審。法官未經審訊，謂人證物證俱在，即時判晉昇謀殺罪成，翌日執行死刑。晉昇不服大吵大鬧，更用怨狠眼光怒視小鳳和金昌。金昌等人到何家求何伯兒子讓醫院驗屍，何伯兒子拒絕，眾人竟一直跪在門外。帶男和黃蓮到監獄探晉昇，晉昇拒見，寫了一封絕筆信給黃蓮。

巡捕給死囚派發最後晚餐，死囚常勝進餐時被食物梗喉，晉昇救他一命。眾人跪至半夜，何伯兒子終肯讓他們剖屍。大力探望金香，金香知道金家勢力不像從前，託大力照顧肅恭。古醫生證實何伯死於心臟衰竭，別都的報告乃是偽造。晉昇和眾死囚被押上囚車載往刑場，黃蓮死命追車，晉昇望着黃蓮跌倒而難過。三子趕到，囚車已絕塵而去，他們拼命跑往刑場。在刑場，晉昇看着一個個死囚倒下，只剩下他和常勝，他盼與黃蓮來生再續緣。肅恭三子終到刑場，刑場已回歸平靜，石隊長謂晉昇已被槍斃，小鳳要取回屍首，石隊長卻叫手下毆打三子。

自晉昇身亡後，黃蓮以工作麻木自己；肅恭前往巡捕房接金香返家，金香雖感頭痛仍堅持返米舖，要追究是誰陷害晉昇，同時要重振米舖聲譽。大富在金福隆大罵金昌冤枉他在豉油下毒，金昌心中有愧，金香更向大富賠罪。金香要整頓金福隆，要大家做好米糧生意；小鳳仍為晉昇無辜慘死而難過，金香責備各人，眾人無言以對，最後金香要肅恭到米舖幫手。金昌沮喪，願意退出當家之位，寧願看守米倉。肅恭和金香巡視稻田，知道稻米瘟疫已受控制，金香要各人加強地方防衛。金香頭痛又發作，肅恭勸她看醫生，但她不願放下金福隆和金家村。

金昌從羅蟹和賢祖口中知道別都急需要錢，找他在何伯報告上誇大其詞。金昌後悔自己沒說出真相，賢慧亦向金家各神主牌懺悔，願意食長齋和敲經唸佛。黃蓮穿上紅色裙褂，打扮得明艷照人。黃蓮爺爺命危，肅恭和金香到處找她，帶子指未見過黃蓮，卻發覺她的裙褂不翼而飛。丹田和帶弟趕往醫院，丹田趕到病房但黃蓮爺爺已奄奄一息；丹田安撫黃蓮爺爺，黃蓮爺爺要丹田守護黃蓮，並告知整件事始末。肅恭明白黃蓮遺憾沒嫁給晉昇，他帶金香與金昌來到碉樓。見碉樓中穿上裙褂的黃蓮，躺在貴妃椅上，面如死灰，酒杯從她手中跌落……

