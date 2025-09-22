俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月22日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十七集「欲罷不能愛上你」(09/22)

凌凌成功申請某項基金，打算拍攝一部關於兄弟尋親的短劇。由於經費不足，他遂邀請城安、壯等人參演，並以低廉租金租借熊家作為拍攝場景。過程原本十分順利，怎料天娥某次意外入鏡，凌凌遂邀請天娥加盟，並為她安排角色。另一方面，樹根發現住所被弄得亂七八糟，憤而下逐客令。眾人苦惱之際，幸得天娥出資解決問題。然而，她卻提出要求，要凌凌參考某部短劇，加插她與城安、壯的「對手戲」。璟風其後察覺不妥，決意阻止……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

俠醫

第十六集 (09/22)

世鏗將昏倒的穎琛帶到酒店房間，意圖不軌……綺婷假意關心，穎琛卻懷疑是綺婷下藥，心生戒備。雁鳳與力圖得悉淑歡曾上律師樓，遂向佩霞施壓。李太因受家暴入住庇護中心，向為民坦白謙仔受傷的真相。靜芝脊柱側彎惡化，卻拒絕接受治療。為民因醫治靜芝，錯過與穎琛的晚餐約會。彥祖找綺婷對質，揭露她收買李生；此時，彥祖突然暈倒。穎琛失望離開餐廳，為民趕來解釋，並向穎琛坦白愛意……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第六集 (09/22)

暴雨中，歐陽鋒與手下投宿被拒，目睹柴家與紫金堂廝殺。新任通判馮友瀾遭鹽幫扈百里截殺，其女馮衡墜崖被黃藥師所救。歐陽鋒對黃藥師一見如故，卻因被誣陷殺人而被官府收押。府衙內耽敏審問歐陽鋒，卻對其暗生情愫。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第22集

廣告 廣告

肅恭和金香及時趕到，送黃蓮到醫院洗胃。金香痛斥黃蓮，要她生存幫晉昇雪冤。金昌替黃蓮辦出院手續時，古醫生透露她已有身孕；但返回金家後，黃蓮又告失蹤。金昌在河邊找到黃蓮，她正準備投河自盡，金昌勸她保留晉昇遺腹子，黃蓮謂她患上骨枯症，活不到三十歲，兒子將變成無父無母的孤兒。賢慧勸黃蓮與金昌結為假夫妻，晉昇兒子由金家撫養。丹田在醫館為晉昇舉行追悼會，還拍下影片留念。

大家聽聞黃蓮嫁給金昌，均感詫異；肅恭向金香透露打算將晉昇骨灰放到佛寺供奉，金香未有聽完肅恭的話，卻莫名其妙地走開，而她自己卻渾然不知。肅恭擔心金香健康，決定要帶她到上海醫治。肅恭向丹田和小鳳說要帶金香到上海檢查身體，丹田不滿兩位兄弟被女人牽住走，突然聽到帶弟大叫肚痛，丹田緊張之下趕忙幫她開藥止痛。金昌心事重重，金香說肅恭和她往上海，只要她離開，金昌才能依靠自己實力照顧金家。黃蓮在夢中與晉昇相會，他勸黃蓮放開懷抱，把嬰兒生下。

金昌半夜還在練功，自覺身體機能健康，決定要管好米舖，得賢慧支持。金香不吃金昌的喜酒便和肅恭離開前往上海。一年過去，金家喜事連連，帶弟、帶子和黃蓮相繼誕下女兒；帶弟在丹田培育下，已在醫館掛牌做大夫；賢慧潛心修佛；金昌亦發憤圖強，令米舖生意興旺，另又開設麵粉廠、義學及老人院；金家更用晉昇名義捐錢救災。大富被人騙去麵檔，改行做小販，卻因無錢交保護費而遭流氓毒打；金昌見狀代為繳付，但大富沒有感謝便離去。帶男帶小鳳到一戶家庭，打算收養他們未出生的胎兒；小鳳指不想令別人骨肉分離，寧願膝下無兒。

小鳳見到黃蓮女兒金甜大哭不休，替黃蓮抱着金甜睡覺。黃蓮謂她全靠金甜才有勇氣活下去，勸小鳳生個嬰孩，小鳳卻有苦自己知。金家村突然出現陌生男子傅雪，他正在被騎馬的軍官追趕。這日是金甜滿月之日，親友到場祝賀時，賢慧仍在神樓唸經，金昌催促她招呼親友及一同拍全家福照片。黃蓮在廚房幫忙做菜餚，金昌謂她手痛不宜操勞，她自言在金家白食白喝，心中有愧。金昌對她指已將她認作乾女兒，黃蓮感激金昌大恩大德。傅雪混入群眾中走入金家大宅，以鵪鶉之名傳遞暗號，卻無人理會。小鳳聽到，決定不做鵪鶉，向親友宣布帶男有喜，丹田感驚訝。突然有軍兵操入，指奉命捉拿叛黨，負責是次行動是副帥高超，大家看到戴獨眼龍眼罩的少帥，樣貌極似晉昇！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！