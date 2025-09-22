樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月22日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百四十七集「欲罷不能愛上你」(09/22)
凌凌成功申請某項基金，打算拍攝一部關於兄弟尋親的短劇。由於經費不足，他遂邀請城安、壯等人參演，並以低廉租金租借熊家作為拍攝場景。過程原本十分順利，怎料天娥某次意外入鏡，凌凌遂邀請天娥加盟，並為她安排角色。另一方面，樹根發現住所被弄得亂七八糟，憤而下逐客令。眾人苦惱之際，幸得天娥出資解決問題。然而，她卻提出要求，要凌凌參考某部短劇，加插她與城安、壯的「對手戲」。璟風其後察覺不妥，決意阻止……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第十六集 (09/22)
世鏗將昏倒的穎琛帶到酒店房間，意圖不軌……綺婷假意關心，穎琛卻懷疑是綺婷下藥，心生戒備。雁鳳與力圖得悉淑歡曾上律師樓，遂向佩霞施壓。李太因受家暴入住庇護中心，向為民坦白謙仔受傷的真相。靜芝脊柱側彎惡化，卻拒絕接受治療。為民因醫治靜芝，錯過與穎琛的晚餐約會。彥祖找綺婷對質，揭露她收買李生；此時，彥祖突然暈倒。穎琛失望離開餐廳，為民趕來解釋，並向穎琛坦白愛意……
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第六集 (09/22)
暴雨中，歐陽鋒與手下投宿被拒，目睹柴家與紫金堂廝殺。新任通判馮友瀾遭鹽幫扈百里截殺，其女馮衡墜崖被黃藥師所救。歐陽鋒對黃藥師一見如故，卻因被誣陷殺人而被官府收押。府衙內耽敏審問歐陽鋒，卻對其暗生情愫。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第22集
肅恭和金香及時趕到，送黃蓮到醫院洗胃。金香痛斥黃蓮，要她生存幫晉昇雪冤。金昌替黃蓮辦出院手續時，古醫生透露她已有身孕；但返回金家後，黃蓮又告失蹤。金昌在河邊找到黃蓮，她正準備投河自盡，金昌勸她保留晉昇遺腹子，黃蓮謂她患上骨枯症，活不到三十歲，兒子將變成無父無母的孤兒。賢慧勸黃蓮與金昌結為假夫妻，晉昇兒子由金家撫養。丹田在醫館為晉昇舉行追悼會，還拍下影片留念。
大家聽聞黃蓮嫁給金昌，均感詫異；肅恭向金香透露打算將晉昇骨灰放到佛寺供奉，金香未有聽完肅恭的話，卻莫名其妙地走開，而她自己卻渾然不知。肅恭擔心金香健康，決定要帶她到上海醫治。肅恭向丹田和小鳳說要帶金香到上海檢查身體，丹田不滿兩位兄弟被女人牽住走，突然聽到帶弟大叫肚痛，丹田緊張之下趕忙幫她開藥止痛。金昌心事重重，金香說肅恭和她往上海，只要她離開，金昌才能依靠自己實力照顧金家。黃蓮在夢中與晉昇相會，他勸黃蓮放開懷抱，把嬰兒生下。
金昌半夜還在練功，自覺身體機能健康，決定要管好米舖，得賢慧支持。金香不吃金昌的喜酒便和肅恭離開前往上海。一年過去，金家喜事連連，帶弟、帶子和黃蓮相繼誕下女兒；帶弟在丹田培育下，已在醫館掛牌做大夫；賢慧潛心修佛；金昌亦發憤圖強，令米舖生意興旺，另又開設麵粉廠、義學及老人院；金家更用晉昇名義捐錢救災。大富被人騙去麵檔，改行做小販，卻因無錢交保護費而遭流氓毒打；金昌見狀代為繳付，但大富沒有感謝便離去。帶男帶小鳳到一戶家庭，打算收養他們未出生的胎兒；小鳳指不想令別人骨肉分離，寧願膝下無兒。
小鳳見到黃蓮女兒金甜大哭不休，替黃蓮抱着金甜睡覺。黃蓮謂她全靠金甜才有勇氣活下去，勸小鳳生個嬰孩，小鳳卻有苦自己知。金家村突然出現陌生男子傅雪，他正在被騎馬的軍官追趕。這日是金甜滿月之日，親友到場祝賀時，賢慧仍在神樓唸經，金昌催促她招呼親友及一同拍全家福照片。黃蓮在廚房幫忙做菜餚，金昌謂她手痛不宜操勞，她自言在金家白食白喝，心中有愧。金昌對她指已將她認作乾女兒，黃蓮感激金昌大恩大德。傅雪混入群眾中走入金家大宅，以鵪鶉之名傳遞暗號，卻無人理會。小鳳聽到，決定不做鵪鶉，向親友宣布帶男有喜，丹田感驚訝。突然有軍兵操入，指奉命捉拿叛黨，負責是次行動是副帥高超，大家看到戴獨眼龍眼罩的少帥，樣貌極似晉昇！
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
何雁詩家底強勁傳「物流大亨爸爸」擁逾6億身家 火鍋店獻唱求開心不求酬勞
何雁詩（Stephanie）早於出道時被傳媒爆出出身富裕家庭，據悉其爸爸做物流生意，於內地及海外多個城市都有分公司；物業方面，大埔5千萬獨立屋以外，亦有其他物業投資，擁逾6億身家，因此何雁詩自細生活無憂。何雁詩於8月份分享患上罕見遺傳病「天使綜合症」嘅兒子鄭讚廷（Asher）已入讀特殊幼稚園，而佢自己近日亦重拾歌手身份，推出新歌《欲哭無淚》及《黑房》，與樂隊合作舉辦Cozy Tour。日前，何雁詩為陳志雲YouTube節目擔任嘉賓，坦言自己係完全冇收取酬勞，純粹求開心：「最重要係隊band有錢落袋，我自己冇乜所謂，純粹enjoy音樂多啲。」Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
孫藝真罕放閃玄彬 盼三搭合作夫妻喜劇
[NOWnews今日新聞]演員孫藝真日前在IG發文，表示粉絲可以在留言區留下問題，而她會親自回覆。其中有粉絲提及她過去跟老公玄彬二搭演出《愛的迫降》、《極智對決》，未來是否還有機會一起合作，而孫藝真則...今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李漫芬7歲女兒遺傳爸爸運動細胞游泳比賽奪3獎牌 被選為名校班長兼社長乖巧獨立
前TVB藝人李漫芬（Fanny）去年10月宣布與TVB結束18年賓主關係，表示自己於10年前已開咗一間個人公關公司接洽司儀工作，亦開始做帶貨直播。由於TVB近年多喺內地開劇，怕兼顧唔到家庭而決定出外闖。李漫芬與游水教練老公Alvin於2015年認識，拍拖兩年後結婚，育有7歲女兒談在心（Alfa），兩公婆堅持唔請工人姐姐，親力親為照顧囡囡。近日，李漫芬於社交平台分享女兒參加游泳賽事勇奪三面獎牌嘅照片，果然遺傳咗爸爸嘅運動細胞。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱
韓國音樂盛典《2025 The Fact Music Awards》於前日假澳門最大面積戶外大型演出場地澳門戶外表演區舉行，同日於頒獎禮前舉行《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》。全晚大會合共頒發33個獎項，熱爆全球的人氣組合Stray Kids昨晚勇奪4獎成為大贏家，而asepa及ENHYPEN跟隨其後各奪3獎平分秋色。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 22 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 3 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 23 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
比亞迪李雲飛：股票投資有買就有賣 感謝芒格和巴菲特對公司認可
對於股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡悉售比亞迪(1211.HK)持股，比亞迪公關處總經理李雲飛表示，巴郡於2022年8月開始陸續減持其於2008年購買的比亞迪股票，去年6月其持股就已在5%以下。AASTOCKS ・ 2 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 4 小時前