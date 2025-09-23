俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月23日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十八集「金剛門再考牌」(09/23)

池富與幾位掌門遭賊人搶劫，醜事被傳媒曝光，令武林蒙羞。樹根向功夫總會會長建議，要求各門派掌門重新「考牌」，不合格者應退位讓賢，惟其提議未獲採納。其後，樹根因某些原因出醜，更因此得罪了會長。金剛門遭網民嘲笑，會長此時改變立場，接納考核掌門的建議，並提出由樹根率先接受考核。樹根只得積極備戰，原本信心滿滿，怎料得知會長竟邀來三位「猛人」與他比試，令其信心動搖，陷入應否應戰的掙扎……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十七集 (09/23)



彥祖向綺婷表示只是疲勞過度而暈倒，惟綺婷發現他跌出的藥物。綺婷交還藥物時質問彥祖為何吃藥，彥祖不想多談。穎茵到醫館上班途中遇見綺婷，綺婷以幫忙買閃燈波鞋為餌接近穎茵，背後動機不明。彥祖察覺並警告綺婷，反遭冷言相向。淑歡被診斷患上早期認知障礙，欲將任遠的股權轉讓給為民，為民最終同意。力圖與世鏗因炒股失敗欠下巨債，欲抵押公司資產未果。父子二人逼迫淑歡同意變賣廠房，被淑歡嚴詞拒絕，世鏗大怒……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第七集 (09/23)

黃藥師想向被自己失手打死的鹽幫少幫主道歉，當他拉開馬車簾子時，卻發現還有馮衡，她請求黃藥師帶自己離開，黃藥師拒絕。歐陽鋒與黃藥師喝酒聊心事，歐陽鋒認為黃藥師應該再去見見馮衡，而他也說出自己的身世故事。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第23集

少帥自稱為高超，指正追緝辮子黨黨員傅雪，懷疑他偷取了國家密函並匿藏在金家村。高超發現傅雪，傅雪拔槍脅持黃蓮，高超竟舉槍射向傅雪。傅雪中槍，同時大廳突然燈火全滅，回復光亮時，傅雪已不知所終，高超命人追蹤至樹林。高超返金家重新搜索，沒收了攝錄機和放映機檢查。此時傳來嬰孩哭聲，高超見金甜睡着，他以為是金昌初生女兒，將嬰孩舉起，作投擲狀恐嚇眾人。丹田和小鳳邀高超傾談，小鳳突然除去高超軍帽。

石隊長到金家向高超報到，證實晉昇身亡和火化，眼前人的確是高超。金昌安排高超進駐金家碉樓。丹田與小鳳返到醫館，發現傅雪昏迷不醒；丹田為傅雪拔出子彈，發現他竟是公公。丹田決定救醒傅雪，再追查密函下落。士兵到處搶掠村民糧食及蔬菜，令村民怨聲載道；黃蓮搬物資到碉樓，乘機向高超打聽他的身世，高超有意瞞騙，黃蓮失望。高超故意對黃蓮不軌，黃蓮大叫，帶男和帶弟出現帶走黃蓮。兩姊妹決不許黃蓮再到碉樓，但黃蓮肯定高超就是晉昇。高超大罵士兵捉不到傅雪，又因找不到密函而大發脾氣。

帶弟帶金甜到醫館，看到丹田手執活血化瘀藥單，對他起懷疑。丹田問帶弟對高超和辮子黨的看法，帶弟說出想法，丹田便帶她見昏迷的傅雪。兩人準備施藥救人時，高超帶兵前來搜查，丹田只得單獨應付高超。來到收藏傅雪的房間，丹田拒絕高超入內，高超硬要打開門，見帶弟餵金甜吃母乳，高超感尷尬，悻悻然離開。帶弟和丹田合力將傅雪從防空洞拉上來。高超找不到傅雪，迫士兵加緊搜查，令村民反感，大力和村民合謀偷襲士兵，令他們無故受傷。高超命村民齊集祠堂大興問罪，指得不到結果便決定捉拿賢慧頂罪。

村民群起反抗，金昌和村民紛紛自認有份襲擊士兵，高超下令天光前不交出傅雪，便處決金昌。金家一家人焦慮如何救金昌之際，帶子反問那晚誰是關燈的人，大家因此懷疑金家有辮子黨員，眾人擔心不已。小鳳到醫館，見丹田忙於救傅雪，他向丹田曉以大義，要以救金昌為上。帶弟和帶男同來，帶男搶着要帶走傅雪向高超交人，丹田不肯，傅雪臨終前向丹田講出密函在「招財進寶」四個字，便氣絕身亡。高超、金昌和一眾村民已在祠堂等候，士兵找到傅雪屍首，高超想到是丹田幫傅雪包紮過，丹田大罵高超無恥，村民附和。高超要槍殺金昌，大力忽然持槍對準高超；在氣氛緊張之際，黃蓮出現，自認是辮子黨人。

