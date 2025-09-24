俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月24日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十九集「宋總監的請人哲學」(09/24)

尚善協助瑞輝處理某個重大項目，發現餐飲部人手短缺，遂准許瑞輝額外增聘人手，並親自參與部份面試過程。她原以為瑞輝會錄用幾位她亦感滿意的優秀人選，怎料瑞輝出於某些原因，作出令她意外的決定。瑞輝新聘的三位職員惹出不少麻煩，尚善決意將三人開除。力蓮則為瑞輝力保眾人，設法解決相關問題，為此嘗盡苦頭。瑞輝知悉後，提出要親自處理此事，正當他為此感到苦惱之際，其負責的重要項目卻接連出現問題……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十八集 (09/24)

穎琛驚見淑歡倒臥地上，頭部出血陷於昏迷。搶救後，醫生指淑歡有機會成為植物人。世鏗欲趁機變賣任遠廠房還債。彥祖隱瞞腦癌復發。綺婷被人當街掌摑，彥祖相助解圍。綺婷為償還彥祖的人情，將任遠廠房的交易地點告知穎琛。為民欲阻止世鏗變賣廠房，卻因淑歡簽署的股權轉讓書未完成雙方簽署，法律效力受質疑。穎茵意外聽到世鏗的驚人秘密後逃走，世鏗尋至欲出手傷害穎茵……為民和穎琛其後找到穎茵，並從她口中得知真相。

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第八集 (09/24)

歐陽鋒於賭局連敗柴穹，黃藥師為挽回損失與柴穹對賭。耽敏向歐陽鋒表白，兩人卻中毒倒地；紫金堂內奸趁亂發難，耽敏被擄走，攀節則遇刺身亡，柴穹及時出現救歐陽鋒。黃藥師與扈千手協議，為他治療背傷以換馮衡安全。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第24集

肅恭和金香及時回來，看見高超後，也認定他是晉昇；高超不相信黃蓮是辮子黨人，卻只能釋放金昌帶走黃蓮受審。金香沒打算告知家人她患有腦瘤，免大家擔心，認為當務之急是救黃蓮。肅恭向丹田與小鳳透露，是他教黃蓮自認辮子黨。肅恭告知在上海認識常勝，知道當日他的手下劫法場，將晉昇一同救走；晉昇自此奮發圖強，更成為胡麻子的副帥。晉昇看到黃蓮的物品，包括他送的香水，卻不見密函。

黃蓮無懼晉昇要殺她，她將金昌和肅恭求驗屍的經過以及她為保存骨肉之事全部告知晉昇。晉昇看到肅恭為他舉行追思會的影片，令他感觸，但看到黃蓮說要嫁給金昌時，即時翻臉。金昌帶金甜來找他，求他讓黃蓮餵奶，甚至取他的性命也在所不惜。晉昇帶金昌、賢慧走到大街上，要金昌扮狗穿過他的褲襠，肅恭和村民大感憤怒群起反抗。在囚室裏，黃蓮餵過金甜後終病倒，金甜又哭個不休，沒有一個士兵能安撫她，只有晉昇抱起時才安然入睡。黃蓮告知晉昇她患骨枯症，金昌願意撫養金甜成人，晉昇愕然。

晉昇到醫院找古醫生與金甜驗血，並看到黃蓮的驗身報告，才相信她所言非假。胡麻子到達後與晉昇相會。胡麻子對晉昇返金家村後未見有任何成績感到失望，晉昇向他保證一定取得密函。肅恭三子為找招財進寶揮春弄至筋疲力盡，金香重新審視金家各人，只有振西有可疑，丹田謂他見過振西在醫館外，金香也見過振西到電報局，而家中的電掣是振西帶師傅來更換，從種種跡象顯示，振西很有可能是辮子黨。這時牛女求丹田收留狗仔進寶，肅恭等人恍然大悟。

這時晉昇也來到狗窩，要他們交出密函，丹田將密函向上空一拋，有人影從天而降，拋下煙霧彈，取去密函。晉昇將一干人押返金家，晉昇大刺刺坐在椅上，金家各人跪在他面前，卻不見振西，帶子於是替丈夫辯護。晉昇命他們交出密函，否則每半小時殺一人。黃蓮氣憤指全憑金昌跟她假鳳虛凰，否則兩母女已死，此時古醫生交出金甜的驗血報告，證實是他的親生女。晉昇呆立當場。黃蓮上前與晉昇相認，指金家對他有恩，她願意代死。胡麻子來到，挑撥晉昇殺金昌；見晉昇無法開槍，胡麻子突然射向晉昇腳上，見晉昇將被殺，肅恭三子竟願意捨身代死。胡麻子將三發子彈放入槍膛，只要他們三人各開一槍而沒死去，便放過晉昇……

