俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月25日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十集「假如朋友是名店sales」(09/25)

城安、凌凌發現電影學會的師弟妹崇尚金錢，心生不滿；惟路小小等人卻認同這種價值觀。璟風為說服城安、凌凌，特意把名錶借予兩人佩戴一天，讓他們親身感受名牌所帶來的非凡體驗。城安、凌凌分別因名錶而獲得好處，遂萌生擁有一隻屬於自己的名錶之念，惟價格「太離地」，只好另尋辦法，並向於名店工作的Venus求助……城安、凌凌體會「名牌即真理」的不爭事實，遂購入更多名牌商品。凌凌卻因某些緣故，驚覺自己的轉變……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第十九集 (09/25)

俠醫

廣告 廣告

穎茵於為民和穎琛陪同下報警，為民最終為保護穎茵，放棄起訴世鏗父子。力圖以淑歡弟弟的身分，與為民爭奪監護權。惟聽證會當日，淑歡已甦醒，但不記得受傷經過。力圖欲要世鏗認錯，世鏗不從，雁鳳制止力圖……世鏗急於逃離香港，為得到逃亡的資金，約綺婷簽賣廠房合約。綺婷欲暗中錄下世鏗親口承認犯罪，卻被世鏗發現。綺婷慌忙逃脫，穎琛趕來救綺婷上車，世鏗駕車追逐……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第九集 (09/25)

黃藥師以簫聲試煉柴穹內力，令其認敗而退；也令鐵木喪失戰力使歐陽鋒脫險，傅若清趁機救出耽敏。馮衡親手為黃藥師溫酒洗履，暗中提醒他提防扈千手。扈千手假意答應為馮衡解毒，以騙取黃藥師為他正骨療傷、賜他藥丹…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第25集

肅恭三子搶過手槍自盡卻全都是空彈，胡麻子承諾放過金家，亦與晉昇恩斷義絕，帶兵離開。當日晉昇被常勝的手下救走後，在走投無路下去當兵，改名換姓為高超，他受胡麻子器重，升為副帥。三子得悉晉昇這些年的經歷均表同情。眾人見到晉昇安然無恙，金昌和賢慧仍受良心責備，金香敬重金昌為黃蓮和金甜忍辱負重，要大肆表揚金昌。金昌受之有愧，不敢接受好意。

振西回房中，小鳳等人跟着入來查問，肅恭出奇不意襲擊振西，振西卻輕易跌倒，各人試不出他與辮子黨有關，只在他的公事包找到一條幪面巾和一頂帽，振西矢口否認。有日丹田跟蹤振西走入紙紮店舖，失去他的蹤影，卻被人打暈。醒來時身在一房間內，振西從外進內，丹田肯定振西是辮子黨人。原來丹田發覺搶密函的黑衣人身上有一股氣味，與他自製驅蚊香囊的氣味相同，所以猜想振西是辮子黨人。振西大讚丹田既無交出傅雪，還替他們找到密函，令組織欣賞。振西道出他有次無意中救了辮子黨人，激起他救國之心，於是加入辮子黨，丹田羨慕，也想加入辮子黨成為一員。

有男病人追求帶弟，對她死纏爛打，令帶弟生厭，並把他趕走。丹田自願為她驅走狂蜂浪蝶，帶弟心動。羅蟹和賢祖同時患了「蛇串瘡」，腰間圍了一連串紅斑，賢祖痛不欲生，丹田因醫治的草藥用光，建議賢祖用醫院的特效藥，帶他去醫院醫治。羅蟹認為是他們陷害晉昇的報應，金昌聽到忐忑不安，不小心跌落地，弄傷腰骨，金昌也相信受到報應。晉昇被村民包圍，並向他投擲爛菜，晉昇縮作一團不敢還手。晉昇自覺如廢人，打算離開金家，求金昌代為照顧黃蓮兩母女，黃蓮甘願跟隨晉昇離開。金昌不忍他們受苦，與賢慧商量令晉昇恢復名份，將整件事始末寫在信上，然後打算離家浪跡天涯。

明知晉昇即將離開金家，肅恭決心讓他休息一段時間「療傷」，他興之所至，從魚塘捉大魚，親自炮製菜式。他竟在魚肚裏找到一顆玉佛，金香看到玉佛背面刻有「吉祥」兩個字，她想起父親要他找親弟的事，她立即找金淑商量。金昌和賢慧已收拾好包袱，將信放在金淑身上，金香見到他們背起行裝大感意外，而假裝睡覺的金淑也看完留書，知道晉昇便是金輝，誓言要為金輝取回公道。晉昇帶着黃蓮與金甜準備離開。金淑、金香和金昌已在大宅出現，金淑要宣布晉昇身分……

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！