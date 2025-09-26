貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事
俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月26日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百五十一集「咪搭霸王車！」(09/26)
天娥、璟風偶然發現接載職員上下班的員工車存在多個問題，遂向敢威反映。原來力蓮為節省開支，選用價格最低的租車公司，引致服務質素欠佳。敢威權衡利弊後，決定撤換租車公司，着璟風負責跟進。全新豪華員工車投入服務，眾人對璟風的德政大加讚賞，怎料隨即衍生更多新問題。為阻止眾人濫用員工車，璟風設法應對，並制訂多項乘車守則，要求眾人遵守，以為問題可望解決。怎料眾人各出奇謀，設法「搵着數」……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第二十集(大結局) (09/26)
穎琛與綺婷遭世鏗綁架，世鏗向為民勒索一千萬贖金，並警告他不得報警。為民與彥祖攜贖金前往交收地點，但只見綺婷一人。彥祖與世鏗搏鬥受傷，警方趕到拘捕世鏗，惟世鏗拒絕透露穎琛下落……彥祖抗拒做腦腫瘤手術，經為民勸說後終於接受手術，綺婷其後卻不辭而別……一年後，為民醫館運作順利，家俊學習中醫，靜芝康復良好。為民成立「向日攜行動」基金，幫助弱勢病患，並帶病童參觀農莊……
華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第十集 (09/26)
馮衡跳崖，被救回後卻失憶。為幫馮衡解毒，黃藥師被迫捲入鬥爭。歐陽鋒目睹耽敏被俘，單槍匹馬闖入柴家救人。耽敏遭柴煜重傷，死在歐陽鋒懷中。馮衡成功解毒，歐陽鋒欲往臨安向耽星變討說法，黃藥師與馮衡決定同行。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第26集
金香擔心晉昇不守本份，立壞心腸，輕易敗壞家業，認為靜觀其變，探其虛實，暫時不要洩露晉昇真正身分。金淑宣布黃蓮不再是金昌妾侍，而是契女，晉昇便是金家契姑爺。金香囑晉昇留在金福隆打工，由低做起。晉昇心中有愧，堅決帶黃蓮離開金家。走至村口，金甜突然大哭，黃蓮才想起忘記帶尿布，晉昇被兩母女的哭聲弄至不知所措，肅恭三子追至，小鳳幫忙換尿布，黃蓮雙手又發作，肅恭乘機勸晉昇，經眾人挽留，晉昇終答允留下。肅恭託朋友在香港找房子，帶金香到香港醫病，金香卻要鎮守金福隆。
晉昇雖然貴為金家契姑爺，寧願搬到下人房間，他向黃蓮保證靠自己實力令她過好日子。肅恭三子為晉昇和黃蓮辦婚宴，在眾人見證下，他們終結為夫婦。小鳳為帶男縫枕頭，提醒她已有三個月「身孕」，要裝「假肚」，還教她學孕婦走路姿勢。膽哥到金福隆收平安費，賢祖羅蟹拒付，金香更用說話震懾膽哥。金香召集各人開會商討促銷米線方法，各人卻沒有甚麼建議，待晉昇進來找人幫忙搬貨，肅恭借意問晉昇意見，可惜晉昇不領情拒絕獻計。
晉昇送米至半月酒家門前，膽哥踢翻單車使米散落一地，他將不滿金香的情緒發洩在晉昇身上，晉昇忍氣吞聲。丹田為金昌推拿，吩咐帶弟從藥箱取出藥膏，帶弟看到有精美禮盒，以為丹田送她生日禮物，誰知是送給金甜的鞋子，令她十分失望，就連丹田要教她推拿，她也拒絕匆匆離去。金昌提醒丹田，帶弟呷金甜的醋，丹田否認與帶弟發生師生戀。振西通知丹田，指得到組織指示，要丹田偷取小販載銀両的鐵盒，作為測試他的忠誠，丹田為保護偷到的鐵盒寧被人拳打腳踢，他依然死抱着鐵盒不放，振西認為他對黨忠誠，帶他見組織各人，以及進行入會儀式，正式成為辮子黨黨員。
金香責備晉昇送去半月酒家的米甚為骯髒，晉昇卻沒有將膽哥搗亂的事說出，稱自己不小心將米跌到地上，金香要扣他人工。小鳳無法收回麵店，邀晉昇和肅恭想辦法，三人到麵店了解，發現食物質素差，沒有人光顧，店主沒收入因而無法交租。這時老闆娘巧善被丈夫廖標追打，三人出手制止，而巧善認出肅恭。巧善初入宮廷曾被嬤嬤打罵，得肅恭安撫。她滿二十一歲出宮嫁給廖標，可丈夫愛賭，令債台高築，巧善求肅恭通融。晉昇提議將金福隆的米線拿到麵店售賣，改為金福隆米線專門店，而食物質素由肅恭監控。肅恭晉昇提議向金香反映，金香贊成。他們返回米舖，發現賢祖被人打傷，見到店內一片凌亂……
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 4 小時前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 3 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 5 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 10 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 13 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前