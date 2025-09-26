俠醫／華山論劍／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月26日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百五十一集「咪搭霸王車！」(09/26)

天娥、璟風偶然發現接載職員上下班的員工車存在多個問題，遂向敢威反映。原來力蓮為節省開支，選用價格最低的租車公司，引致服務質素欠佳。敢威權衡利弊後，決定撤換租車公司，着璟風負責跟進。全新豪華員工車投入服務，眾人對璟風的德政大加讚賞，怎料隨即衍生更多新問題。為阻止眾人濫用員工車，璟風設法應對，並制訂多項乘車守則，要求眾人遵守，以為問題可望解決。怎料眾人各出奇謀，設法「搵着數」……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

俠醫

第二十集(大結局) (09/26)

穎琛與綺婷遭世鏗綁架，世鏗向為民勒索一千萬贖金，並警告他不得報警。為民與彥祖攜贖金前往交收地點，但只見綺婷一人。彥祖與世鏗搏鬥受傷，警方趕到拘捕世鏗，惟世鏗拒絕透露穎琛下落……彥祖抗拒做腦腫瘤手術，經為民勸說後終於接受手術，綺婷其後卻不辭而別……一年後，為民醫館運作順利，家俊學習中醫，靜芝康復良好。為民成立「向日攜行動」基金，幫助弱勢病患，並帶病童參觀農莊……

華山論劍（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第十集 (09/26)

馮衡跳崖，被救回後卻失憶。為幫馮衡解毒，黃藥師被迫捲入鬥爭。歐陽鋒目睹耽敏被俘，單槍匹馬闖入柴家救人。耽敏遭柴煜重傷，死在歐陽鋒懷中。馮衡成功解毒，歐陽鋒欲往臨安向耽星變討說法，黃藥師與馮衡決定同行。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第26集

金香擔心晉昇不守本份，立壞心腸，輕易敗壞家業，認為靜觀其變，探其虛實，暫時不要洩露晉昇真正身分。金淑宣布黃蓮不再是金昌妾侍，而是契女，晉昇便是金家契姑爺。金香囑晉昇留在金福隆打工，由低做起。晉昇心中有愧，堅決帶黃蓮離開金家。走至村口，金甜突然大哭，黃蓮才想起忘記帶尿布，晉昇被兩母女的哭聲弄至不知所措，肅恭三子追至，小鳳幫忙換尿布，黃蓮雙手又發作，肅恭乘機勸晉昇，經眾人挽留，晉昇終答允留下。肅恭託朋友在香港找房子，帶金香到香港醫病，金香卻要鎮守金福隆。

晉昇雖然貴為金家契姑爺，寧願搬到下人房間，他向黃蓮保證靠自己實力令她過好日子。肅恭三子為晉昇和黃蓮辦婚宴，在眾人見證下，他們終結為夫婦。小鳳為帶男縫枕頭，提醒她已有三個月「身孕」，要裝「假肚」，還教她學孕婦走路姿勢。膽哥到金福隆收平安費，賢祖羅蟹拒付，金香更用說話震懾膽哥。金香召集各人開會商討促銷米線方法，各人卻沒有甚麼建議，待晉昇進來找人幫忙搬貨，肅恭借意問晉昇意見，可惜晉昇不領情拒絕獻計。

晉昇送米至半月酒家門前，膽哥踢翻單車使米散落一地，他將不滿金香的情緒發洩在晉昇身上，晉昇忍氣吞聲。丹田為金昌推拿，吩咐帶弟從藥箱取出藥膏，帶弟看到有精美禮盒，以為丹田送她生日禮物，誰知是送給金甜的鞋子，令她十分失望，就連丹田要教她推拿，她也拒絕匆匆離去。金昌提醒丹田，帶弟呷金甜的醋，丹田否認與帶弟發生師生戀。振西通知丹田，指得到組織指示，要丹田偷取小販載銀両的鐵盒，作為測試他的忠誠，丹田為保護偷到的鐵盒寧被人拳打腳踢，他依然死抱着鐵盒不放，振西認為他對黨忠誠，帶他見組織各人，以及進行入會儀式，正式成為辮子黨黨員。

金香責備晉昇送去半月酒家的米甚為骯髒，晉昇卻沒有將膽哥搗亂的事說出，稱自己不小心將米跌到地上，金香要扣他人工。小鳳無法收回麵店，邀晉昇和肅恭想辦法，三人到麵店了解，發現食物質素差，沒有人光顧，店主沒收入因而無法交租。這時老闆娘巧善被丈夫廖標追打，三人出手制止，而巧善認出肅恭。巧善初入宮廷曾被嬤嬤打罵，得肅恭安撫。她滿二十一歲出宮嫁給廖標，可丈夫愛賭，令債台高築，巧善求肅恭通融。晉昇提議將金福隆的米線拿到麵店售賣，改為金福隆米線專門店，而食物質素由肅恭監控。肅恭晉昇提議向金香反映，金香贊成。他們返回米舖，發現賢祖被人打傷，見到店內一片凌亂……

