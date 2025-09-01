小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月1日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百三十二集「下一站係…」(09/01)
Bonnie向城安等人轉告有關Candy的消息，Joe大受打擊，凌凌則悵然若失。眾人一起喝酒，城安醉後提到大家應與Candy看齊，一同邁向人生的下一站，並當眾宣佈其宏大理想。Joe與Venus隨後亦訂立目標，還打算與城安合作，互相幫忙。凌凌一直悶悶不樂，似乎對Candy之事仍未釋懷。眼見眾人的舉動越來越不妥，他終於忍無可忍！另一方面，Candy的計劃遭遇阻滯，凌凌發現有人暗中「搞破壞」……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第一集 (09/01)
地產經紀羅穎琛醒來，被追債電話與自閉症姐姐羅穎茵的訊息轟炸。她頭痛欲裂，吞下止痛藥後駕車往見客卻遇上碰瓷黨，幸得神秘男子凌為民相助拆穿騙局，還用藥油為她治療慣性扭傷的腳踝。為民與好友梁彥祖調查冒牌藥油，當場揭穿騙局，反遭惡漢攻擊。二人展露功夫制敵，並協助媒體將詐騙集團曝光。客戶鄧力圖將置業合約變成不道德交易條件，穎琛憤而反抗卻丟了生意，但同事沈綺婷用手段促成交易。大坑舞火龍之夜，穎琛帶穎茵外出。
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十一集 (09/01)
藏海帶冬夏女王進入空陵去找香暗荼，其實是要支開女王的隨從，並親手殺掉最後一個滅門仇人。香暗荼得悉藏海要殺女王後成功逃走並闖進陵墓，打算自盡以了結兩家的恩怨…女王向藏海道出與蒯鐸的往事，讓藏海大感詫異…
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第9集
四子躲起來商議如何解決正義，決定由小鳳扮丫環色誘正義。小鳳入房後，三人以為小鳳已制服正義，衝入房之際聽到正義從外回來的聲音，只得躲起來。小鳳臥在床上，等正義走近實行色誘，奈何正義不受誘惑，更想趕小鳳離開，三子怕誤事撲出，圍毆正義，但正義力大無窮，三子反被制服，小鳳情急用瓦枕打正義，卻以為正義被打死。
四子抬他離開金家，打算找個僻靜地方埋藏，始發覺他尚有氣息，於是臨時決定抬他到龍頭山。四子將正義掉下龍頭山便返回金家。發達和家丁則四處尋找正義，四人裝模作樣幫忙，發達卻發現丹田手沾血跡。面色蒼白的金香依然吃不下一口飯，肅恭怕她熬不住，他們四人以後又要過着流離失所的生活；金香反安慰肅恭，更督促他們加派人手找回正義。
四子良心不安，返回龍頭山山洞查看，卻見正義拿着樹枝亂舞；丹田發現正義失明，放心帶他返金家，正義更視他們為救命恩人。別都診治過正義，指他視網膜脫落無法醫治。四子帶了食物和盲公竹給正義，丹田更願意醫治正義。
四子鼓勵正義，正義感謝救命之恩，更將家傳之寶醬料「葉醬」送給四人。金家嫁女，金福隆休息三天，大力和賢祖點算親友賀禮，大芝和帶男則為賬目爭吵不休，金昌勸止兩人，卻吃力不討好。金昌走到半月樓聽歌，發現黃蓮賣唱，唱不到兩句，已被觀眾報以噓聲；數名彪形大漢到歌廳找黃蓮還債，金昌挺身而出為黃蓮擋駕。晚上金香上頭時已腳步浮浮，不久暈倒，金淑不禁質問肅恭。四子為金香染上厭食症而憂心，卻見多寶在偷吃他們的「葉醬」，四子也受不住「葉醬」的誘惑，試食之下頓覺齒頰留香。
見金香躺在床上，金淑擔心她的健康，卻突然被一種味道吸引醒過來；原來肅恭在廚房炒飯。肅恭將炒飯遞至金香面前，金香也受不住誘惑，終於吞下「葉醬」炒飯，而且愈食愈停不了。翌日舉行婚禮，金香明艷照人，交拜過後一對新人入房洞房。
金香與肅恭約法三章，卻發現多寶躲在床底偷聽他們對話。多寶向大芝洩露內容，大芝好奇，於是躲在門外偷聽。正義與小鳳和晉昇在酒館內暢飲，丹田則回醫館預備數劑中藥給正義回北京後服用。正義被他們俠義心腸感動流淚，小鳳為他解下紗布後，正義忽覺得刺眼，終看到眼前事物，重見光明……
