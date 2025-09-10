俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月10日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百三十九集「五星星大廚」(09/10)

俊華因某些緣故，意外搶去力蓮的風頭。力蓮決心報復，藉詞將俊華調到保安部等不同部門，意圖令他犯錯，怎料事與願違。另一方面，她要俊華處理一項難題，俊華卻可輕易解決。眼見似乎沒有任何事情能夠難倒俊華，力蓮此時卻偶然發現他的弱點，於是找藉口安排俊華到Cafe工作，暫時頂替休假的廚師……俊華苦不堪言，終於從若水等人口中得知自己得罪力蓮的真相，若水想到一個可助俊華脫離苦海的方法……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第八集 (09/10)

整理騎樓舊物時，穎琛不慎打碎任遠留下的珍貴藥煲。穎琛深感內疚，連夜學習修補瓦煲的方法，為民發現後也合力幫忙，兩人情感進一步升溫。過程中，為民回憶起兒時和妹妹凌敏儀的往事……騎樓入伙當日，黑幫上門勒索，為民以武藝擊退對方。穎琛正式加入脈脈通，負責新產品的包裝設計。穎琛的家人對為民充滿好感，穎琛之父卻因誤飲與藥物相沖的藥膳湯導致胃出血，穎茵亦受驚癲癇發作。危急時刻，為民不得不以針灸穩定穎茵的病情。

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十八集 (09/10)

藏海被關押獄中，秉文向他揭露自己與靜賢、廬隱的同窗關係。行刑時辰一到，藏海被帶往受刑，他在瀕死時夢見父母與月奴，父母勸他返回人間。經高明等人搶救後，藏海保住了性命，馬上與暗荼前往冬夏，阻止秉文的陰謀。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第16集

肅恭假稱自己心有所屬，不能與金香傳宗接代。金香聽肅恭有了意中人，不覺呆立當場。金香雖打消與肅恭傳宗接代念頭，但看到帶子和振西打情罵俏，大力和羅蟹郎情妾意而感到心有不甘。金昌在金香和帶男相伴下回到米舖，受到員工列隊歡迎，金香將米舖數簿交予金昌後到酒樓慶祝；帶男知道小鳳避開她，低聲下氣逗他開心，小鳳終與帶男和好。金香為了死心，提出要見肅恭的愛人，肅恭答應她。

肅恭帶金香到醫館，坦言他的愛人其實是丹田，金香感驚訝亦不相信。小鳳幫口謂肅恭和丹田自小相愛；丹田向金香坦言知道她對肅恭動情，亦曾勸肅恭與金香在一起，但肅恭不肯分開，結果金香被二人的真情感動，黯然離開。金香被虱咬至背脊有多處傷疤，金香主動要肅恭替她塗藥膏，肅恭尷尬答應；金香邀肅恭與她同床共枕，肅恭見金香酣睡，因不能愛金香感到痛苦。金香感覺肅恭心跳加速，知道他對自己有感覺，於是散播謠言謂丹田要結婚；一班村女趕往醫館指要嫁給丹田，丹田明白是金香所做的好事。

丹田與帶弟發現母狗與其胎中的狗仔一併死去。帶弟傷心，指自己滑胎害死未出生的孩子。丹田見帶弟對中醫有天分，決定收她為徒教她中醫術。丹田到河邊找金香理論，說明肅恭不會變心，與她不會有結果。其後金香拔出手槍，要取丹田性命，時肅恭趕到挺身維護丹田，二人願意同死。晉昇買入大批豉油，準備大展拳腳。肅恭三子幫他分頭向不同食肆、酒樓和麵檔推銷，可是沒有一家願意光顧，四人失望而回。忽聞日本郵輪沉沒，晉昇擔心豉油滯銷，沒錢找尾數。

晉昇迫於無奈向金昌大力推銷豉油，金昌不相信日本貨，認為金福隆只賣米，不肯賣糧油雜貨而拒絕。晉昇發難，以為金昌記恨黃蓮喜歡自己而打壓他，更出言不遜指金福隆落在金昌手上，遲早會倒閉；金昌大感氣憤趕他離開。晉昇見豉油滯銷，將豉油一支支倒入河裏，黃蓮見此心痛。晉昇決定捨棄黃蓮，到省城謀生另闖天地；大富拿出黃蓮爺爺的辮子，威脅黃蓮勾引金昌。黃蓮迫於無奈帶了湯水到金福隆給金昌，金昌喝完湯後突然覺得渾身火燙，於是走入客房休息。黃蓮跟隨，更在房門外留下手帕，大富現身偷聽他們對話，滿意離開。到翌日，大富拉着賢慧、金香等人到金福隆客房，見到金昌和黃蓮睡在同一床上……

