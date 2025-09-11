俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月11日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百四十集「我要變靚」(09/11)

Joe因Candy之故，一蹶不振。天娥要令Joe振作，惟事與願違。此時，Joe憑「顏值」登上某排行榜首位，因此淪為眾人笑柄。天娥更不慎說漏了嘴，提到他「醜樣」，令他深受打擊，自慚形穢。天娥決意要幫助Joe「變靚」，讓他重拾自信。經過一番努力，Joe有極大改變！然而，愛盈其後向天娥提到，Joe「為了靚靚」，行為越見不妥，本以為天娥會加以勸止，怎料Joe竟變本加厲，更決心要設法永久「變靚」……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第九集 (09/11)

穎琛見為民以針灸為穎茵急救，對其中醫背景感驚訝。靜芝應徵插畫師，卻因殘疾遭婉拒。靜芝帶家俊到藝術展，她覺得主辦方將傷健人士作品邊緣化，遂將自己的畫作搬到主展區表達不滿。彥祖冒雨尋找存有綺婷私照的手機，真情感動綺婷。彥祖被雨水淋至生病，迷糊下到了綺婷家，更與她相擁而眠。為民回憶妹妹的往事，陷入是否重執醫業的矛盾；之前來搗亂的志雄受傷求助，為民悉心救治。穎琛鼓勵為民重開醫館，但為民仍無法擺脫過去陰影。

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十九集 (09/11)

藏海與香暗荼遭明香銀朮扣押，香暗荼被迫和親，臨行前藏海暗示聯絡莊之行。藏海獲准送嫁，項洪冒充迎親隊前來接應。莊之行與藏海重逢，得知趙秉文意圖後，最終同意與藏海聯手毀掉癸璽。藏海與香暗荼找到封禪台遺址…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第17集

大富見金昌為黃蓮贖身，以為他鍾情黃蓮，便以黃蓮爺爺性命脅迫她；黃蓮向賢慧求救，賢慧揭穿大富詭計，發達亦救出黃蓮爺爺。肅恭帶丹田與黃蓮到醫院探望，因此發現黃蓮爺爺是宮中太監；別都指他五臟俱壞，可能昏迷至油盡燈枯，丹田要別都對黃蓮爺爺下半身的事守口如瓶。賢慧要金昌納黃蓮為妾，但金昌反對，而黃蓮心中也只有晉昇，不願當妾。肅恭回到醫館發現晉昇留書出走，黃蓮指願意等他回來。

帶男眼見徐興泰內部裝修，積極招聘人手以及四出購貨，提議為金福隆開拓市場；但金昌以不變應萬變做託辭。丹田要肅恭等人盡快離開金家村，建議肅恭提前結束契約，使金香早日得到解脫。金香閱報得悉山東發生內戰，擔心戰事遲早會禍及金家。金香見帶弟食量好，且身形有變，懷疑她有身孕；帶弟返醫館找自己的舊藥單看看，才知道自己服食十三太保，似有補胎徵狀。帶弟質問丹田，丹田指不想再殺害小生命，更答允做胎兒的父親。正當大家迫丹田娶帶弟，發達卻押着白浪而來，帶子欲毆打白浪時卻突然昏倒。

丹田為帶子把脈後證實她有孕，金香替二房高興指金家終於開枝散葉。金香提議帶弟與丹田結婚，但肅恭反對，認為白浪是孩子生父，應該一家團聚。肅恭向金香提前終止契約，金香爽快應允；金香拿着肅恭一疊情信，怒氣沖沖找肅恭問罪，二人在眾人面前大吵大鬧，金香決定休夫。金昌等人勸止，金香誓要將有關文件送交祠堂處理。三子到酒樓商量離開金家，肅恭覺得酒樓的飯與以往有差異，發現徐興泰重新啟業，除白米外還售賣其他糧油雜貨。徐興泰所有食品半價出售，更有免費送貨服務，吸引不少街坊光顧，金昌卻無懼大富新策。此時大力發現多塊稻田壞死，金香立即指揮眾人處理。

肅恭到田裏幫金香忙，金香感覺肅恭有情有義，肅恭反勸她早日找個好男人出嫁。丹田教帶弟把脈時，肅恭來到，忽聞飛機飛過的聲音，見到軍用飛機在田裡投下炸彈，眾人趕忙到穀倉救人。穀倉燒至火光熊熊，肅恭以為金香在倉中欲入內救人；肅恭看見金香平安無事，趕前慰問。金香看到肅恭關懷備至，即拉走他到樹下，突然主動親吻肅恭，肅恭亦不忍拒絕，也回抱金香。金香指肅恭明明喜歡自己卻撒謊；肅恭終向金香言明自己真正身分，金香震驚……

