俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月2日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百三十三集「洩密風雲」(09/02)

熊家眾人分別遭盜用個人資料，並被用於不同用途，因而惹上極多麻煩。眾人討論此事，提出多個可能洩露資料的渠道，最終鎖定一個疑似「源頭」，懷疑與接龍超市有關。璟風隨即找Ivan檢查電腦，成功排除其嫌疑。此時，有人驚覺自己的電腦遭駭客入侵，發現自己可能是整件事的「元兇」，擔心真相曝光後會招致熊家眾人嚴懲，只好設法隱瞞！另一邊廂，熊家眾人不遺餘力，務要揪出真正的罪魁禍首……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

俠醫

第二集 (09/02)

穎茵走失，穎琛尋找時誤會為民對穎茵意圖不軌。穎琛情急下襲擊為民，卻於跌倒時被為民救起。為民因打擊假藥油事件登上電視而身分曝光，原來他是「脈脈通」創始人，也是任遠藥油創辦人凌任遠之子，此事引來舅父力圖一家的不滿。力圖以公司名義挪用三千萬置業，為民當眾揭穿其私心……穎琛被迫接手陳舊騎樓的買賣任務，意外在騎樓裡遇見為民。為民再次為穎琛治療腳傷，並透露自己有意購買騎樓。綺婷得悉為民身分後，打算暗中搶單……

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十二集 (09/02)

暗荼醒來，喜見母親安然無恙，又擔憂藏海安危。明玉肅提向藏海展示能定位癸璽的銅魚磁盤，提出交易條件，若藏海能找回癸璽，便幫他查出第三人身分，但要求他在復仇與暗荼之間二選一…藏海依磁盤指示，竟來到了皇宮。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第10集

正義已恢復視力欲找四人報復，但有感丹田等人真心待他，最後化干戈為玉帛。肅恭和金香同睡一床，金香聽到金昌在門外偷聽，二人故作親熱。金昌向大芝匯報，大芝要金昌找出金香和肅恭假鳳虛凰的證據。金昌離開大芝房間時被帶男撞見，令她對父親的行徑生疑。帶男為收賬而遲返米舖，而大芝等人已在開會。大芝不滿帶男不按時上班，要她和羅蟹看守米倉。

金昌勸帶男勿魯莽行事，帶男拂袖而去；金昌離開時撞見黃蓮被多名大漢押着，得知黃蓮賣身給紅樓，決意救她出火坑。肅恭告知金香米舖人事混亂，金香反勸他繼續扮恩愛，令金家村的女人趕快結婚生子。

金香和肅恭走入金昌書房，準備外出踏單車時，忽見一隻老鼠，肅恭嚇了一跳，不禁攬着金香不放，剛好被帶子和振西看見，以為二人正在親熱。帶子羨慕金香和肅恭恩愛，要和振西親熱，振西藉辭身體不適拒絕，帶子感到失望。肅恭載金香踩着單車到處遊覽，村女看見羨慕不已。

肅恭載金香到農田，金香忽然站起來歡呼大叫，肅恭失去平衡連人帶車跌落稻田；這時肅恭看見晉昇和帶弟經過，狀甚親暱。原來晉昇教帶弟利用美色向村中男子示好，並收到他們餽贈不少金飾，當變賣首飾後，就可將得來的錢買機票到法國會白浪。晉昇還為帶弟擬好多封情信，以回贈追求者。

小鳳找到晉昇的情書和當票，懷疑他與牛女交往，但肅恭將他見到晉昇與帶弟來往的事告知丹田和小鳳。三子認為晉昇淨身未夠徹底，決定幫晉昇翻閹。肅恭假意肚痛，晉昇、丹田和小鳳一同帶他到別都的醫院看病。三子把晉昇弄暈抬入手術室，他們才發現……

晉昇醒來，丹田和小鳳大罵他心術不正，欺騙他們；四人來到火車站，丹田買了車票給晉昇要他離開金家村。晉昇只得和盤托出真相；三子於心不忍，接晉昇一同回金家，冰釋前嫌。

賢慧發現她變賣徐家田幾塊田的錢不見了，婢女柔指金昌曾回來午睡，小鳳想起金昌要幫黃蓮贖身，向金香道出真相。

大富游說帶男到他的店舖當總司理，帶男不肯吃裏扒外，話不投機離去之際，忽見金昌走入紅樓，便隨後跟蹤他。時鴇母將黃蓮押至，帶男看見是黃蓮，決與金昌一同以高價競投救黃蓮出火坑，賢慧來到看到一切……

