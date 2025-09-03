新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月3日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百三十四集「蒟蒻惹的禍」(09/03)
若水與Sam前往觀看排球表演賽，現場屏幕意外播出Sam從後攬着若水的親暱畫面，事件經傳媒報道，鬧得沸沸揚揚！若水縱向眾人解釋，卻於事無補。群姐等人冷言冷語，更提到Sam跟若水似有曖昧的種種憑證，若水只好逐一澄清，幸而龔燁對她絕對信任。其後，若水與Sam因某個項目加班，群姐疑似拍到二人的「震撼」畫面，令曖昧傳聞更言之鑿鑿！尚善為防止同類醜聞再次發生，實施多項新政策，令眾人苦不堪言……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第三集 (09/03)
穎茵走失後幫助輪椅少女周靜芝，因而讓穎琛結識靜芝的祖母陳金菊。另邊廂，為民通過母親鄧淑歡的舊物，找到金菊的資料，更發現她是騎樓的業主。綺婷上門遊說金菊賣樓，卻惹怒對方。其後，為民真誠地向金菊闡述自己的保育理念，最終打動金菊，促成交易。鄧世鏗暗中使計，阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。彥祖對綺婷一見鍾情，大獻殷勤。當彥祖駕車送綺婷時，與世鏗上演一場馬路追逐，終釀成追尾事故，兩男下車後更爆發肢體衝突……
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十三集 (09/03)
藏海仿製癸璽時遭陸焚突襲，癸璽被曹靜賢奪走。藏海自揭身分，險被滅口之際，香暗荼和冬夏女王趕來營救。混戰中，女王為保護女兒與藏海而中箭身亡。皇上下令厚葬女王，香暗荼被誣陷挑撥兩國，藏海察覺到曹靜賢陰謀。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第11集
金香看到帶男跟金昌同在紅樓，知道金昌為黃蓮贖身非拈花惹草，問明原委後帶黃蓮返家。黃蓮道出她的可憐身世，帶弟收她為貼身丫環。晉昇因肅恭知道他變賣首飾的事，勸帶弟暫停計劃，帶弟亦因為水起三人來提親而煩惱。帶男走入廚房看見黃蓮在煮粥給帶弟吃，可是黃蓮不懂做家務，求帶男幫她隱瞞。黃蓮為看守帶弟，在房門外打瞌睡，金昌可憐她，靜靜拿了棉被給她保暖。晉昇知道黃蓮的身世，二人成為朋友。
晉昇帶黃蓮到院子放孔明燈祈福，二人在燈上寫了父母名字。晉昇總覺得黃蓮面熟，對她特別關懷。金昌在院子耍功夫，賢慧關心丈夫身體，反令金昌自卑心作祟。黃蓮捧粥經過，發現地上有字條，金昌以為是賢慧剛才掉落，看是一首詩，但詩裏隱藏「我愛徐大富」幾個字，金昌感愕然。金香向金昌借相機與多寶去影相，撇下肅恭和振西。二人看見帶男捉家丁躲在一角賭錢，振西勸肅恭莫理，認為金家的姑爺生活糜爛；他們找羅蟹和賢祖一同吃喝玩樂，丹田聽到大力和幾個村女說肅恭的是非，心感難過。
振西帶肅恭飲飽食醉後到橫巷看戲；看罷戲後肅恭被丹田捉去教訓，肅恭反勸丹田做醫生幫人治病，過有意義生活，他只是根據合約做「廢人」，二人爭拗不休。肅恭三子看到金香的相機已被毀爛，大為惋惜她和多寶不懂得珍惜物件。
大富帶着水起等人為帶弟到金家，晉昇心知不妙，立即向帶弟通風報訊，要她不要承認；金香得知她和晉昇合謀以感情騙取首飾套現，又寫絕情信分手了事，為此大為震怒。大富還向金香遞上一個公文袋，內裏有一張大學畢業照片，卻不見帶弟在內。帶弟承認自己讀書不成，退學後去了上海麗池當魔法女郎。她只想跟白浪在一起，才謊稱要到法國讀書。
金香命人看管帶弟，不准她離家。肅恭和小鳳經過振西房間，知道振西又被帶子打罵而悶悶不樂。二人關心振西，振西自怨自艾指若不是家道中落，他又與帶子情投意合，他便不會成為金家姑爺。金香嫌早餐難吃丟筷子，而多寶亦有樣學樣，還要肅恭扮灰熊表演逗他開心；小鳳看在眼內心中不滿，決定向金香進言，將家中各人種種不是全部道出，謂金香沒有資格做一家之主，甚至連帶男也打扮不男不女，又學會賭飲。這時發達告知膽哥和流氓到金家脅持帶男以追收賭債，金香怒火中燒，要掌摑帶男。
