俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月4日）

第二千六百三十五集「升錯人，大件事」(09/04)

家聰賞識新來的實習生Jason，決定破格擢升，讓他與Gigi看齊。Gigi向Minnie提到Jason極具機心，自己曾多次遭其陷害，苦不堪言。Minnie打算為她討回公道，卻苦無對策！另邊廂，家聰於屋苑網上平台投訴某些事宜，對面單位的鄰居回應時提到職場上的不平遭遇，坦言對那些職場廢人束手無策，家聰遂提供一個方法。其後，Minnie、Gigi使計對付Jason，眼見計劃成功在望，詎料……

第四集 (09/04)

為民計劃以六千萬元購入騎樓，卻因銀行拒批貸款而陷入困境。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅作資助，為民卻拒絕。世鏗套出內情，更得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃。他決定插手交易，與綺婷聯手，企圖瞞着為民，以「任遠藥廠」名義購入。穎琛縱察覺異常，卻只能無奈配合。簽約之際，為民意外發現彥祖手機中的訊息，知悉真相即打算趕往阻止。途中彥祖突然暈倒，為民不得不先送他就醫……

第二十四集 (09/04)

藏海為救香暗荼，向皇帝坦白一切，並說出自己是蒯鐸之子，皇帝向他講述與蒯鐸的往事以及當年發生的事。孫公公帶人搜查曹府，發現曹靜賢已死，癸璽再次不知所終。皇帝答應放了香暗荼，並命藏海調查第三人和癸璽下落。

第12集

當知道帶男輸掉五百大洋，金香氣至無話可說；金昌大罵帶男好賭，帶男反駁以賭麻醉自己。帶弟逃走後折返，變得垂頭喪氣，請金香找個男子讓她嫁人。晉昇靜靜找帶弟，欲知她為何折返；原來帶弟找到白浪，跟他纏綿過後，白浪竟說不會與老婆離婚，更狠狠撇下她，帶弟走投無路只有回家。晉昇幫黃蓮晾乾衣服，發達查問他們有否見過有人放孔明燈，晉昇不敢承認，他更要黃蓮一同隱瞞。

大芝懷疑賬目出錯欲查清數目，帶男自問清白，不准人揭開賬簿。大芝指定金昌查數，帶男與金昌反面，更與金福隆一刀兩斷。大芝讚賞金昌大義滅親，將米舖鎖匙交予金昌負責。原來金香懷疑大芝有不可告人秘密，拜託金昌做臥底接近大芝查探。帶男離開金福隆，小鳳一直跟隨，帶男心煩趕他離開，二人來賭坊前避雨，帶男見到賭坊心癢難擋，小鳳怕她去賭，不期然擁抱帶男。金昌找到賢慧收藏玉珮，認為是大富所送，賢慧認為金昌無理取鬧。

金昌走到魚塘前舒展悶氣，黃蓮正在撈魚，認為是勾引金昌的大好時機。黃蓮終向金昌表白，金昌一時抵受不住，跌倒在地；黃蓮自覺行為卑鄙，從腰間拿出指令燒毀。晉昇忽然來到，不單讓黃蓮看他的水貨，還邀她看影畫戲，但被拒絕。肅恭與多寶取了金昌的擦地炮，互相追逐把玩，晉昇找肅恭陪他看影畫戲，多寶搶着要一同觀看。金香思前想後，頓覺小鳳所言無誤，打算栽培多寶，送他到上海讀書，並要找振西先行替多寶補課。帶子要和振西生子，振西似有難言之忍，拒絕與帶子行房；多寶黏着肅恭帶他看戲，肅恭不敢違抗金香命令。

振西教多寶讀書，肅恭叫振西放走多寶，振西找來金昌主持公道。肅恭反口大罵振西下賤，要揭發他偷肚兜；原來肅恭早前曾偷偷入振西房，放入多件肚兜於櫃內嫁禍振西。大芝不肯讓振西教多寶讀書，帶子如夢初醒，知道振西有怪癖，才不肯與她親熱；振西有冤無路訴，發狂撞頭埋牆至暈倒。

多寶得逞，跟肅恭看影畫戲，肅恭卻感內疚。多寶被前面觀眾遮擋看戲，他竟將人踢跌落地，小鳳和晉昇教訓多寶。振西懷疑自己患病找丹田醫治，丹田將他轉介別都，別都不肯醫振西，振西以為自己患上絕症，不辭而別走到河邊長嗟短嘆。肅恭向金香認錯，指自己冤枉振西，大力這時氣急敗壞說見到振西投河自盡……

