俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月5日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百三十六集「七月十四之鬼話連篇」(09/05)
《揸流灘》的海外影迷組團前往片場探班，樹根、力王準備跟影迷見面，熊家眾人亦總動員到來支持樹根。眾人於活動前聚餐，適逢當晚是農曆鬼節，發現飯盒竟然只有豆腐菜式，遂談論起鬼與豆腐之間的關聯。樹根提到「呃鬼食豆腐」這句俗語的來歷……期間，瑞素不慎嗆到，樹仁稱豆腐決不可以亂吃，並講述一個因「食豆腐」而惹禍上身的故事……眾人延續話題，輪流分享多個與「鬼」相關的故事，聞所未聞，鬼話連篇……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第五集 (09/05)
彥祖情況穩定，為民鬆一口氣。穎琛等人慶功，世鏗藉機向她灌酒。為民到來，痛斥世鏗，卻因交易已成定局無力回天。穎琛酒醉後被世鏗載走，險遭侵犯。穎琛研究合約發現保留祭祀與裝飾權利的條款可阻止交易，她跟為民聯手，逼使交易告吹。穎琛因不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃落空，力圖上門向淑歡求情，為民提出接手騎樓交易。彥祖得知綺婷在買醉，趕往陪伴。為民與穎琛前往尋找彥祖，世鏗撞見穎琛並騷擾她……
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十五集 (09/05)
藏海去大牢接暗荼，暗荼看到枕樓想起往事，藏海與高明把不辭而別之事說開，高明叮囑藏海好好生存。藏海認為廠衛非自盡，且沒發現陸煙屍體，請左大人搜尋陸煙和時全，藏海想從內閣首輔石一平查起，高明帶藏海見恩公。
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第13集
金家請法師到河邊超渡，希望找到振西屍體，金香發散人到處找振西，希望他尚在人間。丹田罵肅恭冤枉振西偷肚兜，肅恭不忿反駁丹田不肯醫治振西，才導致他求死。
丹田當年在宮中專為宮女滑胎，因而恐懼不敢行醫，大家都勸丹田開診。金淑知道金香和肅恭假結婚，勸她將錯就錯趕快與肅恭生子。肅恭和多寶向金香認錯，金香盡數二人缺點，令他們無地自容；肅恭決定將功補過，完成振西心願。
黃蓮在河邊洗衫時，晉昇帶來洗衣粉，兩人興奮的踩衣服時，一個玉佛鏈墜從黃蓮衣服中跌出來，晉昇覺得玉佛似曾相識。原來晉昇十多年前逃難時，曾遇見到一個小女孩，更送她玉佛保佑。
大富帶黃蓮到戲棚，邊看戲邊教黃蓮灌醉金昌，再誣蔑他污辱她，事成後將送她一筆錢。帶男與商家洽談生意，但談到合錢的時候，各人即轉身逃走。經過賭坊時，帶男忍不住要賭錢，膽哥卻揚言要斬她的手，小鳳挺身保護帶男；帶男對小鳳坦言只有兄弟情卻沒有男女的愛情，小鳳只求帶男戒賭，並承諾以後再不纏繞她。
帶弟吩咐黃蓮辦一連串事務，黃蓮搞不清待辦事項的先後次序，肅恭提點時發現帶弟撕爛的信件中，有「打掉」、「胎兒」的字句，終得知帶弟懷孕秘密。
肅恭告訴金香，帶子以為肅恭誣衊帶弟，把他推到河中，信件因此被水溶掉。
羅蟹和賢祖找到大芝的秘密後即匯報金昌，金昌召集所有人到米舖，指證大芝包養男人，開假單報大數，還將姦夫押到。金香看到該男人，知道金昌再次闖禍，因那男人正是大芝的兄長。大芝乘機指夾萬的錢不翼而飛，認為是金昌監守自盜，要革職查辦。
金香抱怨金昌衝動，被大芝識穿假意投誠，以後只能見步行步。金香見到肅恭教多寶讀書，多寶坦言他和肅恭做錯事，兩人要學乖。肅恭經過帶弟房間，見她不停跳繩，知道她想滑胎。
肅恭向金香坦誠相告帶弟的確懷孕，更指黃蓮在幫帶弟執藥，金香吩咐肅恭查探藥方內容。在房間內，帶弟從十多藥包中取出一味「西藏紅花」服用。肅恭向丹田查問黃蓮所執的藥方，明白帶弟只取西藏紅花後，感到事態嚴重。肅恭到帶弟房間發現有十多包中藥，肅恭懷疑帶弟已飲用西藏紅花。帶弟到醫館找丹田，要脅他開滑胎藥，但丹田不肯。
