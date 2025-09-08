俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月8日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百三十七集「對面的男人望過來」(09/08)

彤彤的課程結束，她將要離開熊家，返回外地。城安打算待彤彤離開後，與瑞素交換房間，瑞素本已答允。彤彤卻得知，瑞素曾多次在城安房間的窗外，目睹對面大廈的單位內，有男子疑似故意裸露身體，令她大感不安，彤彤遂要阻止城安如願換房。城安的計劃受阻，只好從源頭着手，決心要令「恐怖畫面」不再出現，怎料行動反而令恐怖升級！城安、凌凌只好與該名男子周旋，設法還擊……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第六集 (09/08)

為民以中醫手法替醉酒的彥祖，以及胃痛的綺婷調理身體，綺婷對為民暗生情愫。穎琛辭去地產代理工作，為民邀請她協助設計騎樓的翻新工程，讓穎琛重拾室內設計夢想。穎琛要同時兼顧工作與照顧姐姐穎茵，疲於奔命，更因服用安眠藥導致昏睡不醒。為民前來幫忙，帶穎茵外出時卻被其母親曹麗璇當作拐騙犯……為民苦口婆心向穎琛述說養生之道，勸她戒除藥物依賴。突然，為民出奇不意地從後環抱穎琛，親密接觸讓二人關係悄然升溫。

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十六集 (09/08)

原來恩公是秉文，秉文帶藏海拜訪一平卻沒發現，晚上藏海再借畫作試探一平，一平暴斃，陸煙出現指控一平騙走癸璽後自盡，藏海在石府找到癸璽和銅魚，但覺得第三人另有其人，想利用辭官引出此人，對挽留他的秉文起疑。

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第14集

帶弟要脅丹田成功後，突然暈倒，腿間淌血。金昌和金香、肅恭來到醫館，丹田告知帶弟的胎兒不保，金昌和金香知道錯怪肅恭。賢慧有意幫振西做個衣冠塚，帶子竟要肅恭陪葬。肅恭夜靜難眠，卻聽到房外有腳步聲；他和金香、晉昇追出，發現黑影竟是振西。振西指被冤枉後跑到河邊靜坐，一陣風將帶子送他的帽子吹落河，振西落河拾帽時被河水沖走，後來被人救起。

肅恭知道振西未死，頓時放下心頭大石，興奮之下親自做小籠包給金香品嚐；見到肅恭對她憐惜，金香心中泛起親切感。丹田和晉昇路過空地，看見帶弟和村女踢毽，丹田制止她做劇烈運動，規定她每天到醫館飲補藥。帶弟羨慕丹田行醫治病，這時醫館已不少村民催促丹田開診，帶弟從旁協助登記每個病人的資料。肅恭幫多寶測試入學模擬試題，發覺多寶全答對，眾人替多寶開心考入上海名校；大芝不准多寶到上海讀書，她怕多寶一走，失去依靠。

不少人在酒樓吃過飯都肚痛，老闆到金福隆要求退米賠錢，小鳳為求米舖清白，表演吃白飯，而大芝亦不肯賠錢，金香即到米舖平息事件。金香找大芝了解事件，大芝指沒有得罪人，金香要小鳳留意大芝動靜。小鳳跟蹤大芝時發現帶男，見她在聽推銷雪花膏講座，因她籌不夠本錢，叫老闆預留貨品，小鳳卻勸她返米舖。小鳳在街上撞見大芝與男人糾纏，聽到男方問大芝要一千大洋。小鳳向金香匯報大芝與金牙驅交談的經過，眾人一致認為他是大芝姦夫，肅恭想到法子找出姦夫。

肅恭使計捉走金牙驅，再把他抬到醫館。眾人認為金牙驅奇醜，沒可能是大芝的姦夫。晉昇想起金牙驅是名震江湖的拐子佬，肅恭因此懷疑多寶身分。肅恭設計綁架多寶，迫大芝露出馬腳。膽哥報告大芝讓金牙驅逃走了，大芝氣極，忽聽到肅恭丟失多寶，接着有人送信要她拿五千大洋贖多寶；金香指願出贖金，大芝願意前往交贖金。大芝到半月樓，只見金牙驅及假扮手下的丹田和小鳳伴着，他們大罵大芝找人打傷他，大芝自言金牙驅讓她逼虎跳牆，丹田誘導大芝講出多寶非她親生的事實。小鳳將麻包袋拋給大芝，大芝摸到鮮血，以為他們殺了多寶，她不顧一切撲向金牙驅，才發覺上當……

