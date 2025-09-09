俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月9日）

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)

第二千六百三十八集「做人印象好重要」(09/09)

威龍義工隊探訪一位老人家，卻意外令對方入院。力蓮向若水等人問罪，並要眾人向「零犯錯」的龔燁好好學習。龔燁及後向若水透露事件的真相，辯稱自己並非說謊，只是未有主動認錯，以免破壞他人對自己的好印象，他更提到一段因主動認錯而嘗到苦頭的往事。若水其後犯錯卻未有認錯，反而因此得到好處。她本感罪疚，但於龔燁的開導下，逐漸變得拒絕認錯……後來，龔燁察覺若水越來越不妥，深感教壞了她，決意要撥亂反正……

俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)

第七集 (09/09)

俠醫

世鏗聯合媒體抹黑脈脈通，節目中，淑歡於記者們刻意引導下對答，無意間助長了脈脈通抄襲任遠的輿論。為民沒被閒言閒語影響，反而計劃推出新藥油。綺婷偷聽到世鏗父子向藥房方收回佣，暗中向為民告密。為民拜託細姨鄧佩霞調查帳目。佩霞與兒子莫家俊發生衝突，更將家俊趕離家。為民救下被欺凌的家俊。佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務，長期被力圖等剝削而不敢舉報。為民向世鏗暗示，已知悉他私下收回佣。

藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)

第二十七集 (09/09)

藏海正式任職內閣，可以參與朝廷的機要事務；藏海查出趙秉文跟莊蘆隱和曹靜賢曾是同窗，懷疑趙秉文就是第三個仇人，便約他到家中質問，趙秉文直認不諱…皇上逼藏海說出銅魚的下落，藏海只好告知，並勸皇上銷毀癸璽…

公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)

第15集

大芝說出自己在上海待產時發生交通意外，丈夫死去兼失去胎兒，結果向金牙驅買了多寶頂包之事；金香最後要大芝陪多寶到上海讀書。金淑勸金香與肅恭弄假成真生兒育女，否則便找大孽種金輝回來繼後金家香火。原來金香父親曾與一女子生下一子，取名金輝，他送子一件玉佛，並在其屁股紋有「輝」字，但最後只紋了「光」字。後來村莊被大水淹沒，兩母子不知去向。

金香為金家繼後之事煩惱，卻發現肅恭寫了多封給他人的情書，令她無心工作；金香質問肅恭有關情信的事，肅恭稱是他的計謀，讓他做薄倖郎，適當時候金香可與他斷絕關係。振西決定離開醫館，丹田和晉昇在後面追趕時，牛女向丹田說帶子跳河。三人趕往河邊時帶子已被救起，但失去近五年的記憶；振西見帶子失憶，打算重新追求她。丹田利用環境助帶子回復記憶，帶她重返學校，遇見振西代課；帶子使出惡女本色，振西無懼，還顯示他的文才。金昌教黃蓮煮菜，黃蓮為勾搭金昌使出渾身解數，金昌嚇至躲到牆角，晉昇剛巧進入廚房，撞破黃蓮好事。

大富得知黃蓮爺爺病重後，指願意幫他醫病，但要黃蓮陷害金昌致身敗名裂。晉昇尋黃蓮而至，大富迫黃蓮拒絕晉昇追求。賢慧拿大富偽冒的情詩和玉珮勸大富勿拆散她和金昌。小鳳看見帶男拿著雪花膏在酒樓兜售，卻遭食客拒買，晉昇與小鳳只得出手幫助；小鳳向帶男示愛更勸她回米舖，更指自己願意辭工。晉昇見雪花膏好賣，有意入貨，但找不著雪花膏代理商，卻見日本商人推介豉油；晉昇做了豉油雞給三子試味，三子均覺得豉油味道好，鼓勵晉昇入貨。另一方面，金香對經營米舖意興闌珊。

金家眾人和員工齊集祠堂，金淑將米舖鎖匙交由金昌接管，金昌和金家各人喜出望外。金昌與眾飲酒慶賀，飲至爛醉如泥，黃蓮借意解開金昌衣服；金昌忽聞黃蓮聲音，當下一腳把黃蓮踢到地上。金香宿醉醒來，發現床下有兩支木棍，又見肅恭的外衣有唇印，自己的肚兜又不翼而飛；待肅恭解釋後才知道自己前一晚「發酒瘋」，肅恭為避開她，跑到廚房做瑤池醬。金香對肅恭為自己整夜做醬而大為感動，但不滿他將醬分贈各人享用。金香大發脾氣，認為老公和瑤池醬不可與人分享；金淑重新再擬定合約，加入傳宗接代條款，肅恭卻反對……

