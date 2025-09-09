鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
俠醫／藏海傳／愛．回家之開心速遞／公公出宮︳每日劇情(9月9日）
愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五晚上8時播映)
第二千六百三十八集「做人印象好重要」(09/09)
威龍義工隊探訪一位老人家，卻意外令對方入院。力蓮向若水等人問罪，並要眾人向「零犯錯」的龔燁好好學習。龔燁及後向若水透露事件的真相，辯稱自己並非說謊，只是未有主動認錯，以免破壞他人對自己的好印象，他更提到一段因主動認錯而嘗到苦頭的往事。若水其後犯錯卻未有認錯，反而因此得到好處。她本感罪疚，但於龔燁的開導下，逐漸變得拒絕認錯……後來，龔燁察覺若水越來越不妥，深感教壞了她，決意要撥亂反正……
俠醫（翡翠台逢星期一至五晚上八時半播映)
第七集 (09/09)
世鏗聯合媒體抹黑脈脈通，節目中，淑歡於記者們刻意引導下對答，無意間助長了脈脈通抄襲任遠的輿論。為民沒被閒言閒語影響，反而計劃推出新藥油。綺婷偷聽到世鏗父子向藥房方收回佣，暗中向為民告密。為民拜託細姨鄧佩霞調查帳目。佩霞與兒子莫家俊發生衝突，更將家俊趕離家。為民救下被欺凌的家俊。佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務，長期被力圖等剝削而不敢舉報。為民向世鏗暗示，已知悉他私下收回佣。
藏海傳（翡翠台逢星期一至五晚上九時半播映)
第二十七集 (09/09)
藏海正式任職內閣，可以參與朝廷的機要事務；藏海查出趙秉文跟莊蘆隱和曹靜賢曾是同窗，懷疑趙秉文就是第三個仇人，便約他到家中質問，趙秉文直認不諱…皇上逼藏海說出銅魚的下落，藏海只好告知，並勸皇上銷毀癸璽…
公公出宮（翡翠台逢星期一至五晚上11:55播映)
第15集
大芝說出自己在上海待產時發生交通意外，丈夫死去兼失去胎兒，結果向金牙驅買了多寶頂包之事；金香最後要大芝陪多寶到上海讀書。金淑勸金香與肅恭弄假成真生兒育女，否則便找大孽種金輝回來繼後金家香火。原來金香父親曾與一女子生下一子，取名金輝，他送子一件玉佛，並在其屁股紋有「輝」字，但最後只紋了「光」字。後來村莊被大水淹沒，兩母子不知去向。
金香為金家繼後之事煩惱，卻發現肅恭寫了多封給他人的情書，令她無心工作；金香質問肅恭有關情信的事，肅恭稱是他的計謀，讓他做薄倖郎，適當時候金香可與他斷絕關係。振西決定離開醫館，丹田和晉昇在後面追趕時，牛女向丹田說帶子跳河。三人趕往河邊時帶子已被救起，但失去近五年的記憶；振西見帶子失憶，打算重新追求她。丹田利用環境助帶子回復記憶，帶她重返學校，遇見振西代課；帶子使出惡女本色，振西無懼，還顯示他的文才。金昌教黃蓮煮菜，黃蓮為勾搭金昌使出渾身解數，金昌嚇至躲到牆角，晉昇剛巧進入廚房，撞破黃蓮好事。
大富得知黃蓮爺爺病重後，指願意幫他醫病，但要黃蓮陷害金昌致身敗名裂。晉昇尋黃蓮而至，大富迫黃蓮拒絕晉昇追求。賢慧拿大富偽冒的情詩和玉珮勸大富勿拆散她和金昌。小鳳看見帶男拿著雪花膏在酒樓兜售，卻遭食客拒買，晉昇與小鳳只得出手幫助；小鳳向帶男示愛更勸她回米舖，更指自己願意辭工。晉昇見雪花膏好賣，有意入貨，但找不著雪花膏代理商，卻見日本商人推介豉油；晉昇做了豉油雞給三子試味，三子均覺得豉油味道好，鼓勵晉昇入貨。另一方面，金香對經營米舖意興闌珊。
金家眾人和員工齊集祠堂，金淑將米舖鎖匙交由金昌接管，金昌和金家各人喜出望外。金昌與眾飲酒慶賀，飲至爛醉如泥，黃蓮借意解開金昌衣服；金昌忽聞黃蓮聲音，當下一腳把黃蓮踢到地上。金香宿醉醒來，發現床下有兩支木棍，又見肅恭的外衣有唇印，自己的肚兜又不翼而飛；待肅恭解釋後才知道自己前一晚「發酒瘋」，肅恭為避開她，跑到廚房做瑤池醬。金香對肅恭為自己整夜做醬而大為感動，但不滿他將醬分贈各人享用。金香大發脾氣，認為老公和瑤池醬不可與人分享；金淑重新再擬定合約，加入傳宗接代條款，肅恭卻反對……
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
炭灰版Kuromi、Hello Kitty要來搶風頭！曬燶版Sanrio公仔暫時讓位，10位經典角色換上灰燼色造型
早前才見到一系列Sanrio公仔「迎夏」變做「曬燶」版本，現在一眾經典角色換上灰燼色造型亮相！Sanrio推出全新灰色Monochrome系列，Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll等10位經典角色全數換上灰、炭黑等冷色調，顛覆以往粉嫩可愛風，注入前衛酷感！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣廣州登台造型出事 電髮加貼身歌衫被嘲似「師奶仔」
早前視后胡定欣都北上廣州開個唱，新秀出身嘅定欣唱功當然好過之前登台時歌喉被負評嘅張振朗同姚子羚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 4 小時前
香港在《2025年世界人才排名》升至全球第四位 位列亞洲第一
國際管理發展學院發布《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位大幅躍升至第4位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。當中，香港在所有三個人才競爭力因素均連續第二年上升，「吸引力」排名攀升至第20；「就緒度」及「投資及發展」的排名均上升至第3及第12。AASTOCKS ・ 3 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
前亞姐羅麗莎入稟 向何柱國遺囑執行人追討一千萬元欠款 曾於娛圈短暫發展之後轉行從商
多家傳媒報導指，1998年亞洲小姐冠軍羅麗莎日前入稟高等法院，向今年6月病逝嘅全國政協前常委何柱國遺孀黃敏珊要求償還1千萬元欠款。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
高盛：內地儲蓄湧港股剛起步
港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 22 小時前
大師冇點你│港股重上3萬點不是夢（李聲揚）
3萬呢個數，唔知大家覺得太進取定太保守。心水清嘅，計下數，其實而家都25000，上到3萬都只係升多20%。但當然另一方面，今年年頭港股先2萬點，如果今年要見3萬，即係一年升1萬點，升足50%。Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 22 小時前
陳凱琳回應自家朱古力被負評 指批評者「都係搏少少流量嘅」直言唔鍾意最吸金KOL稱號
2013年港姐冠軍陳凱琳Grace近年轉型做KOL相當成功，更被網絡推廣公司封為「最吸金KOL」，不過人紅自然多是非，「抽水王」林作曾出post「利誘」陳凱琳驗DNA以證明身世Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前