俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批

俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批太表面

TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。

譚凱琪坦言當初收到呢個角色時，自己曾擔心拿捏唔到，直指開拍前已好大壓力，擔心做得太誇張，但做太少又怕突顯唔到該角色，一度覺得挫敗，質疑自己是否適合演戲。為演好自閉症患者角色，譚凱琪做咗大量前期準備，參考多部韓劇及紀錄片，深入了解自閉症類型特徵，比如有啲患者比較安靜，有啲則喜歡不停講嘢，而佢所飾演嘅角色對顏色非常敏感，並且生活習慣極度規律，例如食飯要按固定次序，擺放食物有序。譚凱琪亦親自聯繫自閉症協會，收集真實案例，將細節加入角色設定中，務求呈現最貼近現實嘅畫面。譚凱琪透露，自己於演出時特別刻意控制表演嘅強度，例如大喊或拍地等戲劇化動作，希望角色更貼近生活。

譚凱琪嘅努力獲得不少正面評價，網民讚賞佢將角色詮釋得生動，但有網民就覺得譚凱琪嘅演出與佘詩曼《十月初五的月光》中所飾演嘅「花家姐」相當相似：「我覺得佢完全係抄咗阿佘嘅演技，自閉症有好多種類，唔係一定係低B。」有網民認為自閉症唔應該好似劇中譚凱琪咁只係片面展現低智商形象，又表示劇中角色嘅語言流利度和情感表達唔太符合自閉症患者嘅真實狀況。

