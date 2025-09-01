小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
俠醫 全20集劇情︳陳豪演藥油品牌創辦人 張曦雯劉佩玥丁子朗馬貫東主演
故事大綱
凌為民(陳豪飾)出身中藥油世家，深信藥油可通經絡、治未病。他離開父親的藥油王國，自立新品牌「脈脈通」，卻惹來表弟鄧世鏗(丁子朗飾)一家仇視。為民偶然下結識地產經紀羅穎琛(張曦雯飾)，她長年受痛症困擾需吃止痛藥，經為民勸告才嘗試以藥油代替。為民亦受她啟發，開發出更適合都市人的藥油產品；二人漸行漸近，卻招致穎琛的閨密沈綺婷(劉佩玥飾)妒忌。梁彥祖(馬貫東飾)是為民摯友，因傾心綺婷而被其利用。世鏗更唆使綺婷聯手打擊為民，為民、穎琛為弘揚中藥油，攜手面對挑戰！
第一集 (09/01)
地產經紀羅穎琛醒來，被追債電話與自閉症姐姐羅穎茵的訊息轟炸。她頭痛欲裂，吞下止痛藥後駕車往見客卻遇上碰瓷黨，幸得神秘男子凌為民相助拆穿騙局，還用藥油為她治療慣性扭傷的腳踝。為民與好友梁彥祖調查冒牌藥油，當場揭穿騙局，反遭惡漢攻擊。二人展露功夫制敵，並協助媒體將詐騙集團曝光。客戶鄧力圖將置業合約變成不道德交易條件，穎琛憤而反抗卻丟了生意，但同事沈綺婷用手段促成交易。大坑舞火龍之夜，穎琛帶穎茵外出。
第二集 (09/02)
穎茵走失，穎琛尋找時誤會為民對穎茵意圖不軌。穎琛情急下襲擊為民，卻於跌倒時被為民救起。為民因打擊假藥油事件登上電視而身分曝光，原來他是「脈脈通」創始人，也是任遠藥油創辦人凌任遠之子，此事引來舅父力圖一家的不滿。力圖以公司名義挪用三千萬置業，為民當眾揭穿其私心……穎琛被迫接手陳舊騎樓的買賣任務，意外在騎樓裡遇見為民。為民再次為穎琛治療腳傷，並透露自己有意購買騎樓。綺婷得悉為民身分後，打算暗中搶單……
第三集 (09/03)
穎茵走失後幫助輪椅少女周靜芝，因而讓穎琛結識靜芝的祖母陳金菊。另邊廂，為民通過母親鄧淑歡的舊物，找到金菊的資料，更發現她是騎樓的業主。綺婷上門遊說金菊賣樓，卻惹怒對方。其後，為民真誠地向金菊闡述自己的保育理念，最終打動金菊，促成交易。鄧世鏗暗中使計，阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。彥祖對綺婷一見鍾情，大獻殷勤。當彥祖駕車送綺婷時，與世鏗上演一場馬路追逐，終釀成追尾事故，兩男下車後更爆發肢體衝突……
第四集 (09/04)
為民計劃以六千萬元購入騎樓，卻因銀行拒批貸款而陷入困境。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅作資助，為民卻拒絕。世鏗套出內情，更得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃。他決定插手交易，與綺婷聯手，企圖瞞着為民，以「任遠藥廠」名義購入。穎琛縱察覺異常，卻只能無奈配合。簽約之際，為民意外發現彥祖手機中的訊息，知悉真相即打算趕往阻止。途中彥祖突然暈倒，為民不得不先送他就醫……
第五集 (09/05)
彥祖情況穩定，為民鬆一口氣。穎琛等人慶功，世鏗藉機向她灌酒。為民到來，痛斥世鏗，卻因交易已成定局無力回天。穎琛酒醉後被世鏗載走，險遭侵犯。穎琛研究合約發現保留祭祀與裝飾權利的條款可阻止交易，她跟為民聯手，逼使交易告吹。穎琛因不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃落空，力圖上門向淑歡求情，為民提出接手騎樓交易。彥祖得知綺婷在買醉，趕往陪伴。為民與穎琛前往尋找彥祖，世鏗撞見穎琛並騷擾她……
