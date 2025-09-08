俠醫 全20集劇情︳陳豪演藥油品牌創辦人 張曦雯劉佩玥丁子朗馬貫東主演

故事大綱

凌為民(陳豪飾)出身中藥油世家，深信藥油可通經絡、治未病。他離開父親的藥油王國，自立新品牌「脈脈通」，卻惹來表弟鄧世鏗(丁子朗飾)一家仇視。為民偶然下結識地產經紀羅穎琛(張曦雯飾)，她長年受痛症困擾需吃止痛藥，經為民勸告才嘗試以藥油代替。為民亦受她啟發，開發出更適合都市人的藥油產品；二人漸行漸近，卻招致穎琛的閨密沈綺婷(劉佩玥飾)妒忌。梁彥祖(馬貫東飾)是為民摯友，因傾心綺婷而被其利用。世鏗更唆使綺婷聯手打擊為民，為民、穎琛為弘揚中藥油，攜手面對挑戰！

俠醫

俠醫

俠醫

第一集 (09/01)

地產經紀羅穎琛醒來，被追債電話與自閉症姐姐羅穎茵的訊息轟炸。她頭痛欲裂，吞下止痛藥後駕車往見客卻遇上碰瓷黨，幸得神秘男子凌為民相助拆穿騙局，還用藥油為她治療慣性扭傷的腳踝。為民與好友梁彥祖調查冒牌藥油，當場揭穿騙局，反遭惡漢攻擊。二人展露功夫制敵，並協助媒體將詐騙集團曝光。客戶鄧力圖將置業合約變成不道德交易條件，穎琛憤而反抗卻丟了生意，但同事沈綺婷用手段促成交易。大坑舞火龍之夜，穎琛帶穎茵外出。

第二集 (09/02)

穎茵走失，穎琛尋找時誤會為民對穎茵意圖不軌。穎琛情急下襲擊為民，卻於跌倒時被為民救起。為民因打擊假藥油事件登上電視而身分曝光，原來他是「脈脈通」創始人，也是任遠藥油創辦人凌任遠之子，此事引來舅父力圖一家的不滿。力圖以公司名義挪用三千萬置業，為民當眾揭穿其私心……穎琛被迫接手陳舊騎樓的買賣任務，意外在騎樓裡遇見為民。為民再次為穎琛治療腳傷，並透露自己有意購買騎樓。綺婷得悉為民身分後，打算暗中搶單……

第三集 (09/03)

穎茵走失後幫助輪椅少女周靜芝，因而讓穎琛結識靜芝的祖母陳金菊。另邊廂，為民通過母親鄧淑歡的舊物，找到金菊的資料，更發現她是騎樓的業主。綺婷上門遊說金菊賣樓，卻惹怒對方。其後，為民真誠地向金菊闡述自己的保育理念，最終打動金菊，促成交易。鄧世鏗暗中使計，阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。彥祖對綺婷一見鍾情，大獻殷勤。當彥祖駕車送綺婷時，與世鏗上演一場馬路追逐，終釀成追尾事故，兩男下車後更爆發肢體衝突……

第四集 (09/04)

為民計劃以六千萬元購入騎樓，卻因銀行拒批貸款而陷入困境。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅作資助，為民卻拒絕。世鏗套出內情，更得知騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃。他決定插手交易，與綺婷聯手，企圖瞞着為民，以「任遠藥廠」名義購入。穎琛縱察覺異常，卻只能無奈配合。簽約之際，為民意外發現彥祖手機中的訊息，知悉真相即打算趕往阻止。途中彥祖突然暈倒，為民不得不先送他就醫……

第五集 (09/05)

彥祖情況穩定，為民鬆一口氣。穎琛等人慶功，世鏗藉機向她灌酒。為民到來，痛斥世鏗，卻因交易已成定局無力回天。穎琛酒醉後被世鏗載走，險遭侵犯。穎琛研究合約發現保留祭祀與裝飾權利的條款可阻止交易，她跟為民聯手，逼使交易告吹。穎琛因不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃落空，力圖上門向淑歡求情，為民提出接手騎樓交易。彥祖得知綺婷在買醉，趕往陪伴。為民與穎琛前往尋找彥祖，世鏗撞見穎琛並騷擾她……

第六集 (09/08)

為民以中醫手法替醉酒的彥祖，以及胃痛的綺婷調理身體，綺婷對為民暗生情愫。穎琛辭去地產代理工作，為民邀請她協助設計騎樓的翻新工程，讓穎琛重拾室內設計夢想。穎琛要同時兼顧工作與照顧姐姐穎茵，疲於奔命，更因服用安眠藥導致昏睡不醒。為民前來幫忙，帶穎茵外出時卻被其母親曹麗璇當作拐騙犯……為民苦口婆心向穎琛述說養生之道，勸她戒除藥物依賴。突然，為民出奇不意地從後環抱穎琛，親密接觸讓二人關係悄然升溫。

第七集 (09/09)

世鏗聯合媒體抹黑脈脈通，節目中，淑歡於記者們刻意引導下對答，無意間助長了脈脈通抄襲任遠的輿論。為民沒被閒言閒語影響，反而計劃推出新藥油。綺婷偷聽到世鏗父子向藥房方收回佣，暗中向為民告密。為民拜託細姨鄧佩霞調查帳目。佩霞與兒子莫家俊發生衝突，更將家俊趕離家。為民救下被欺凌的家俊。佩霞向為民透露任遠確有不明帳目，但礙於自己欠公司債務，長期被力圖等剝削而不敢舉報。為民向世鏗暗示，已知悉他私下收回佣。

第八集 (09/10)

整理騎樓舊物時，穎琛不慎打碎任遠留下的珍貴藥煲。穎琛深感內疚，連夜學習修補瓦煲的方法，為民發現後也合力幫忙，兩人情感進一步升溫。過程中，為民回憶起兒時和妹妹凌敏儀的往事……騎樓入伙當日，黑幫上門勒索，為民以武藝擊退對方。穎琛正式加入脈脈通，負責新產品的包裝設計。穎琛的家人對為民充滿好感，穎琛之父卻因誤飲與藥物相沖的藥膳湯導致胃出血，穎茵亦受驚癲癇發作。危急時刻，為民不得不以針灸穩定穎茵的病情。

第九集 (09/11)

穎琛見為民以針灸為穎茵急救，對其中醫背景感驚訝。靜芝應徵插畫師，卻因殘疾遭婉拒。靜芝帶家俊到藝術展，她覺得主辦方將傷健人士作品邊緣化，遂將自己的畫作搬到主展區表達不滿。彥祖冒雨尋找存有綺婷私照的手機，真情感動綺婷。彥祖被雨水淋至生病，迷糊下到了綺婷家，更與她相擁而眠。為民回憶妹妹的往事，陷入是否重執醫業的矛盾；之前來搗亂的志雄受傷求助，為民悉心救治。穎琛鼓勵為民重開醫館，但為民仍無法擺脫過去陰影。

第十集 (09/12)

脈脈通推出新產品「點點寧」與「健腱寧」，穎琛提議用泳手做代言人，但彥祖強烈反對。其後，穎琛才發現為民的妹妹敏儀曾是泳手，因此令為民留下心結。穎琛見為民為綺婷做針灸治療，深感不滿。世鏗欲利誘綺婷竊取脈脈通的商業機密，綺婷卻因一直接受為民的好意而陷入掙扎……穎琛質問為民為何拒醫治穎茵卻幫他人，為民解釋因重視她們兩姊妹，不想對親近之人輕舉妄動，怕會再令人失望。為民終被穎琛打動，決定正視心結……

