俠醫 大結局 | 鄭子誠忠又得奸又得網民讚好 陳豪爆鄭子誠私底下蠢蠢地

《俠醫》結局周的一大高潮。原本與阿仔鄧世鏗（丁子朗飾）拍住上搞風搞雨的力圖（鄭子誠飾）（實際係跟阿仔Order做壞事），因世鏗將其親姊淑歡（盧宛茵飾）推落樓梯感內疚不已、加上有感世鏗已走火入魔、遂逼世鏗向淑歡道歉兼自首。豈料世鏗不但死性不改，還逼力圖為他頂罪，更在阿鳳（江欣燕飾）面前爆力圖偷食一鑊熟；兩母子聯手將力圖逼埋死角之餘，阿風更發狂撲向力圖，混亂間阿鳳意外被力圖撞暈，世鏗則刀插力圖，生死未卜，劇情相當驚爆。

鄭子誠演「良心奸角」贏同情 網民：期待你之後演更多好人角色

昨晚這場「三大惡人」自相殘殺戲，以靚聲出名的子誠爆出不少好戲金句，包括良心發現、好人難做系列：「乜你仲識得後悔咩」、「你兩母子正一一擔擔，我冇眼睇」、「一世人兩姐弟，我都希望家姐可以大步𨂾過」，以及向著阿鳳終極咆吼：「如果我唔出去搵女，我心理不平衡呀！」充滿感情起伏的聲線、再追加到位的表情演繹，令不少網民大為入戲，洗版式大讚鄭子誠忠奸得宜兼奸出新鮮感，好戲程度值得一個視帝！網民：「鄭子誠做到嗰種廢柴感覺出嚟！」、「有良心嘅奸人都幾難演繹，不過你都做到！」、「壞極有個譜好好睇」、「少少奸、蠢蠢哋但又良知未泯，正」、「子誠兄，呢套奸得妙，好睇！」、「音樂情人竟然驚個仔？？」、「鄭子誠個角色好慘」、「期待你之後演更多好人角色」、「音樂情人演技好好！做到又咸濕，又猥瑣，又無能，又怕老婆」、「好喜歡你演這種少少鹹、多多趣的角色」、「鄭子誠成功演出良心奸角！」

對於「兩代奸人」同場飆戲，網民亦極之受落，大讚子誠有接班人之餘，更笑言「衰仔鏗」根本係「李子浩」（鄭子誠在《真情》中經典奸人角色）個仔：「兩父子都做得好好，勁正呀」、「今次終於有個比子誠演得更乞人憎」、「喺丁子朗面前，鄭子誠壞人都變好人」、由於劇情沒有明確交代力圖生死，有網民竟幻想子誠角色有後續：「別忘記鄭子誠係有陰謀的，感覺佢最後會親手制裁個仔」。前晚《俠醫》主要演員與監製April開直播期間，監製親口認證子誠做得相當好：「佢拿捏角色對比好好」，並指子誠這次角色定位是：「佢做蠢得嚟好Cute嗰隻」，豈料陳豪聞言竟笑到走音謂：「我覺得呢個角色好適合佢，佢根本唔使做。（意指子誠私下都係蠢蠢地、Cute Cute地）。」追後再追加：「佢啲戲喺把聲度，好有魅力，壞都壞得好Romantic。」Kelly則大讚子誠真人是好好先生：「佢真人超級Gentleman、有禮貌。」

丁子朗：我阿媽都頂唔順

至於奸到人人喊打的丁子朗，收獲的好評亦是洗版式：「真係衰到貼地，連老豆都夠膽殺，演衰人演得太好了」、「TVB年度最喪心病狂角色」、「丁子朗癲中之癲！」、「睇到眼火爆」、「害老豆一幕太陰濕了，睇到我牙癢癢」、「太心寒了」、「喪心病狂已經不足以形容他了」、「這幾集二世祖做的每個表情，都令我想揍他」。談到奸出超高人氣，丁子朗前晚直播期間笑言收到觀眾數千字「投訴信」：「畀人鬧我唔識投資唔好投資，我阿媽都頂唔順，問我可唔可以唔好做呢啲嘢，問我做咩強姦人。」

