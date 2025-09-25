俠醫 ｜譚凱琪被丁丁追殺嚇到淚崩 好演技獲陳豪監製激讚

播出的第18集，繼續是世鏗（丁子朗飾）Solo表演奸到出汁兼喪盡天良天花板。上回講到世鏗因炒燶股票負債纍纍、為了賣掉任遠廠房套現，不惜將淑歡（盧宛茵飾）推落樓梯…經搶救後，醫生指淑歡有機會成為植物人，世鏗不但零內疚、更乘機加快變賣任遠廠房；為民（陳豪飾）為保住父母心血，出力阻止…另邊廂穎茵（譚凱琪Zoie飾）到醫院探望淑歡時，意外聽到世鏗推淑歡落樓梯的驚人秘密，並因而招至殺身之禍 …

雖然Zoie今次飾演自閉症網民有讚有彈，但隨著劇情發展白熱化，Zoie 角色亦愈來愈入屋！尤其前晚及昨晚一集，Zoie亮麗的演出令網民留下深刻印象，監製April大大力讚好之餘，就連男主角陳豪亦開金口大讚。昨晚穎茵行蹤外露後、由於知道自己深陷險境、全程表現得相當焦慮無助兼驚恐失措、並一度急趕至跑甩鞋兼跌落地。由於穎茵不太懂得照顧自己，故逃避世鏗「追殺」時只懂躲在盆栽堆中抱頭痛哭；該場喊戲，Zoie不但全程像開了水喉般淚如泉湧、聲音也因驚恐而變得顫抖，演繹自然又可憐，令不少網民看畢大表心痛。

陳豪昨晚與Zoie 、張曦雯、馬貫東及丁子朗等齊齊直播追劇時，亦被Zoie的出色喊戲大大感動：「Zoie 個角色其實好難做，太多會好誇、太少又會唔夠。佢好努力，其實我覺得佢演出嚟都幾自然流露，我Feel唔到佢係演或者演得好辛苦，好有進步。同埋我現場見到，真係叫佢喊、佢隨時喊到。」監製April亦大讚Zoie交足戲：「拍呢段嗰日其實好熱好曬，Zoie仲要長期好緊張、好無助，我喺現場睇到好肉痛」、「佢喊咗好多次，佢每一個Take都交足戲， Even拍Back Shot佢都係流緊眼淚。」搞笑的是，由於Zoie被丁丁「追殺」一幕拍得太逼真，Zoie女兒追劇時，一度因為擔心媽咪安危而爆喊。Zoie事後接受官方訪問時笑言：「佢見到丁丁襲擊我好驚，係都要攬住我；然後瞓覺嗰陣，佢又一路攬實我、問我點解畀人襲擊，又問我點解要匿喺個咁多人會見到嘅地方咯。」

揭拍跌倒戲狂吃NG 激讚丁丁奸角天選之人

Zoie續指這場醫院重頭戲、前後拍了足足兩天，單是追逐戲也花了一天時間拍攝，足見製作認真，我嗰日都真係全日Keep住自己要喺個好驚恐嘅情緒入面，同埋拍之前都會計一計每個位嘅驚恐程度有咩唔同、希望做得準確啲。」談到趣事，Zoie笑言由於劇情講述穎茵驚到跑甩鞋，故她當日拍攝要Keep住除鞋及著鞋，並謂吃得最多Ng的，反而是跌倒那一場：「呢場動作戲我唔係拿捏得好好，一來要跌啱個位、二來要跌得似，所以我淨係嗰個鏡頭都拍咗好多Take，好多謝劇組事前畀咗護膝我戴。」與丁丁首度合作便要被「追殺」的Zoie，笑言丁丁做奸角冇得頂：「佢真係做得好自然，令到大家都好入到戲。」

