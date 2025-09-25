俠醫 ｜陳豪忍餓開Live不忘送上真誠笑容 專業表現獲網民狂讚：我奶奶都喜歡他

TVB劇《俠醫》今晚大結局，男主角陳豪（Moses）於直播期間的表現獲得網民大力稱讚，阿Mo忍着餓開Live，而且全程笑容滿面，非常專業！

陳豪開Live時笑容滿面

網民將直播畫面截圖上載至小紅書，撰文大讚：

「看完俠醫主創直播 不得不佩服陳豪的素質

颱風天等了兩小時的晚餐終於到了 但是因為直播 尊重同事和觀眾 晚餐又放在了一邊 差不多一個小時直播完 飯都涼透了才吃 天吶 他真的好有意志力好有素質 要是我 餓急眼了 我才不管了 .

廣告 廣告

.

而且全程笑容真誠 不斷的鼓勵讚美同事

我mo真的是優質偶像和男神💜💜💜💜💜💜💜💜

我再也不黑我mo哥了 嗚嗚嗚

阿mo眼鏡look真的好帥好帥 什麼時候這樣的look拍一部劇 💜💜💜💜💜💜💜

💜💜💜

💜

#陳豪

#tvb

#俠醫

#TVB港劇

#實力派演員

#港星」

陳豪開Live時笑容滿面

陳豪開Live時笑容滿面

陳豪太肚餓 食了一口

不少網民於帖文下和應：「他是越老越帥，越有魅力的那種，看他的劇長大的」、「真的是肉眼可見的 本身就很好的一個男人。情緒和內核都太穩定了」、「所以我係好欣賞陳豪先生㗎，佢真係一個好僕實好有擔當好品格嘅男子漢」、「我奶奶都喜歡他，他得到了長輩的肯定的」。