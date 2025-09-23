俠醫 ｜麥皓兒「自毁顏值」演基層家庭媽咪冇人認得？「我覺得作為一個演員應該係咁！」

踏入結局周，《俠醫》劇情發展高潮迭起。凌為民（陳豪飾）因謙仔病情惡化入院備受千夫所指、影響醫館及脈脈通聲譽。但隨著凌為民發現謙仔媽咪李太（麥皓兒飾）備受家暴，劇情有了峰迴路轉發展…原本為了一家人齊齊整整一直啞忍家暴的李太、因丈夫變本加厲決定講出真相還凌為民一個清白，原來謙仔當日是被李生毒打致入院…

值得留意的是，演繹李太的原來是現年37歲的丘梓謙（蔥頭）女友麥皓兒，由於角色與麥皓兒的IG照片身形及樣子均有極大出入，令不少知道真相的網民大感驚訝！向來認真對待每個角色的麥皓兒，是次不但以圓潤身形及樸實打扮演活了基層家庭媽咪，昨晚一場受盡委屈的多層次爆喊戲，更是演得相當有感染力，完全感受到李太多年來所受的冤屈、對兒子的擔心、以及面對凌為民的自責及痛苦。

談到角色，麥皓兒受訪時坦言難度高、並為了角色一口氣增肥18磅，相當大犧牲，麥皓兒：「嗰排自己會有啲不修邊幅嘅，同埋一知道有呢個角色就去增肥，都增咗成15-18磅左右…因為原本之前為咗出歌我瘦番好多架喇，係特登再肥番嘅，因為我一瘦個樣就唔夠成熟。」麥皓兒續指為了令角色望落更潦倒、服裝間同事刻意「整皺」所有衣服：「另外妝容上除咗好淡妝或近乎素顏，我仲額外有化黑眼圈，同埋特登有暗瘡都唔遮，嗰排我為咗個角色可以話係本pea，mask冇敷、爽膚水又唔搽，特登整差啲皮膚。」

談到不少網民高呼「認佢唔到」，麥皓兒笑言：「好多時候拍咗劇，大家都唔知道嗰個原來係我嚟，哈哈！我覺得作為一個演員應該係咁。」麥皓兒雖然只有37歲，但已非首次演媽咪角色的她坦言並不介意：「作為一個演員（對於角色揣摩及想像）係冇限制嘅，好多人會介意做媽咪，但係我唔介意。因為演員就係要多啲可能性、呢個亦係正正我哋鍾意演戲嘅原因。我自己都期待住唔同類型嘅角色，做演員最緊要係演活個角色。」

為了演活角色長期備受經濟壓力、家暴及兒子患病等多重困擾及心力交瘁感，麥皓兒在眼神演繹上亦花了不少功夫及心思：「一出場我盡量演到個眼神比較恍惚，去表達角色內心嘅沉重同壓抑，但直至遇見阿Mo，李太就好似遇到曙光咁，所以個角色中期會搽番啲唇膏，但人覺得佢係有個轉變。」麥皓兒又謂接拍攝期間，碰巧自己有教基層兒童唱歌、亦有機會探訪住劏房的家庭，故對角色有更深切的體會及了解：「拍攝嘅地方都係一個實景，劇組亦有刻意整污糟個地方增加真實感、好有心思。」

談到劇中淚如雨下的喊戲，麥皓兒笑言原本一Take搞掂、可惜卻因她喊得太投入、太盡情而要重拍：「個問題係出於太真情流露，搞到有鼻涕飛咗出嚟，唔好睇所以要重拍。」麥皓兒續指由於太投入、cut機後情緒依然激動，幸好有陳豪幫忙舒緩情緒：「cut咗機（個心）跳得好快，都要用少少時間cool down！好開心有阿Mo喺度，佢會同我輕鬆講吓笑。」又指拍攝被家暴鏡頭時，由於現場環境相對狹窄，所以「有硬食幾吓」，但麥皓兒卻笑言感Enjoy：「因為又被扯低、又被撻落地，呢啲都一定有痛感，不過投入咗就唔多覺嘅，同事都好好有盡量幫我攝好晒啲pad。」

