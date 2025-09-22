樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
俠醫 ｜ 「TVB御用惡人」Eddie難得洗底演好人網民激讚封「容易受傷的男人」
《俠醫》繼續集輕鬆緊張於一身，開首陳豪（角色凌為民）為宣傳自家品牌、身穿西裝拍攝短片示範「健絡十式」的片段更是爆笑度十足。劇情講述陳豪邊示範「健盆腔操」、邊唸出「口訣係冷飲煎炸息肉生，倒掛腳蹈展腹腔」的宣傳語句；雖然相關片段只有8秒，但由於陳豪要應付的動作相當高難度，除了要大半個人離地趷起、僅剩上背及頭部緊貼地面展現驚人腰力，還要不斷高舉雙腳「踩空中單車」，加上配合的宣傳語句相當翹口，前後一共吃了超過十次NG！
陳豪為Kelly施針醫治乳房增生
陳豪受訪時，笑言相關「片中片」由於涉及大量資料性學術語言，加上要同步示範高難度動作，他也直言是「難上加難」。談到拍攝《俠醫》不時要應付打鬥場面、不但要武動重達8磅的7呎長「白蠟桿」、還要大晒踢腿功；年過50的陳豪每次都踢出令人驚艷高度、身手獲認證。問到陳豪為何如此有腰力兼好身手時，陳豪謙稱全靠「日子有功」：「慶幸自己過往一直比較注重體能訓練，core都算強壯，同埋慶幸日子有功還能夠應付一般基本動作。」除了動作多多，陳豪今次拍攝《俠醫》還要應付大量資訊性對白，他坦言確實難入腦：「由醫學到醫藥，人體的穴位、治療方式、藥物療效，坦白說，比起演醫生的戲劇，還要有挑戰性；尤其是當精神狀態不理想、硬資料的對白會比較難入腦。」昨晚，陳豪還有一幕為張曦雯施針醫治乳腺增生的場口頗為特別，為了照顧Kelly感受，劇組全程只close up了Kelly的表情交代劇情，並沒有刻意拍攝陳豪手部動作、或是Kelly胸部特寫，拍攝安排相當體貼。
另有「TVB御用惡人」之稱的彭迪安（Eddie），今次在《俠醫》中飾演「奸變忠」的被黑社會威脅的拳館師傅志雄。而Eddie今次的演出相當有記憶點，皆因他起初每次出場，不是找陳豪打交就是找陳豪療傷，而且相當有「恆心」，二人發展出「療傷情緣」後，Eddie差不多每集都「傷痕纍纍」出現，獲網民笑稱「容易受傷的男人。」最終，Eddie在陳豪的醫治及「心靈雞湯」下、終改邪歸正在陳豪的醫館打工，並與陳豪、馬貫東發展出「肝膽相照」的兄弟情。
連洗底褲都做埋！Eddie從良Look勁可愛
值得留意的是，從良後的Eddie可愛度爆燈，不但「住家男」上身煮飯掃地洗衫，更連馬貫東的底褲都落手落腳洗埋；加上憨直表情，終成功洗底，獲網民大讚做好人都一樣有說服力！網民：「Eddie難得做正派角色，好正!!!!!」、「好開心見到Eddie做好人」、「估唔到佢做好人都夠正氣」、「原來Eddie把聲咁溫柔（哈哈）。」
對於成功在網民心目中「從良」，Eddie接受官方訪問時坦言要感謝監製April：「今次係我第一次，咁多時間喺個劇入面做好人...嘅一套！（笑）其實我本身都係好人嚟，都係做番自己咋，哈哈哈...」Eddie又笑言今次成功洗底，全靠之前做得壞人多：「因為做得多壞人，就會知道壞人有啲咩唔好囉！希望觀眾都會鍾意我今次個角色啦。」
在劇中與陳豪一樣要應付不少動作場面的Eddie，坦言對於角色首次出場與陳豪的對打戲相當難忘，皆因場口講述他遭陳豪以「白蠟桿」怒打，鏡頭所見，Eddie某些鏡頭確實硬食了「白蠟桿」一棍。Eddie憶述拍攝情況時，坦言當時確痛至精神迷糊：「嗰次真係打到連手都腫埋！因為我要用手隔住阿Mo支白蠟桿、又要同碌桿對打，結果搞到隻手腫晒，痛到要敷冰，敷完冰之後再繼續打...我好記得有啲shot原本諗住take多啲我正面，但因為我當時已經痛到outfocus（失咗焦）、眼神勁浮，我都只能夠盡全力去做；拍出嚟好睇，辛苦都值得嘅，而且成隊crew都好sweet，好窩心！所以今次拍《俠醫》好開心。」
大讚陳豪超Nice經常給予鼓勵
Eddie續指當時拿著白蠟桿「揮武」的阿Mo，也是「對手腫晒」，足見場口勁啃！首度與阿Mo合作的Eddie，還大讚阿Mo超Nice：「佢會同我講：Eddie，你繼續咁做就得架喇。你放心...放膽去做就得架喇！」被問到身手如此了得是否與跳舞組合出身有關，Eddie搞笑謂：「畀人打得多就熟能生巧架啦，哈哈！」Eddie補充指，為配合容易受傷身份，他的「背脊傷妝」每次都要化足一個半小時，令他每次入廠前都好擔心：「人哋化個半鐘就化個靚樣，我化個半鐘就化個傷妝，個樣都係咁樣衰，哈哈！」
其他人也在看
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 20 小時前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
商台DJ泰山爆跟隨蘇施黃8年從不敢頂嘴 被罵到自尊盡失：揾支筆車埋我度
商台DJ泰山（曾匡民）早前自爆患上前列腺癌四期，並已擴散至頭骨、盆骨、尾龍骨等部位，幸經多種療程後奇蹟好轉，體內九成癌細胞「走晒」，身體日漸康復。而泰山日前接受資深傳媒人金成訪問，談及跟隨蘇施黃8年的感受，坦言學到很多東西，但期間一直被蘇絲黃「罵得好甘」，導致自尊全無，形容對方甚至「揾支筆車埋我度」，但過程中又學習到很多東西。離開蘇絲黃後，泰山稱要花一年多時間才能重組自己的生活及人生方向。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 1 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 23 小時前
鄧健泓移民加拿大一度財困 老婆要求搬大屋「新居」曝光
歌手鄧健泓與老婆石詠莉移民加拿大兩年多，選擇定居於當地消費税較低的卡加里（Calgary），他們初到當地時親自為大屋裝修，打造愛巢。不過近日鄧健泓表示，老婆石詠莉出聲要求搬屋。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！
【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
單身久了，是寂寞還是選擇？獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇｜周靈山《只在你心頭》
獨身，不是不被選擇，而是一種寧願愛自己的選擇，更是一種對自己最大的誠實。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 19 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 3 小時前
巴郡發言人證實：巴菲特清倉比亞迪股票
「股神」巴菲特掌控的巴郡 (BRK.A) ，已完全退出在比亞迪 (1211.HK) 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約 3,890%。鉅亨網 ・ 10 小時前
阿里雲龍頭地位穩 估值上望萬億 續推進AI資本開支 收入增長勢提速
受AI驅動，內地大型科企股價回勇，恒生科指今年來已累漲41%，遠遠跑贏同期美股納指的17%。其中重磅股阿里巴巴（09988）旗下阿里雲，自上季起發展勢頭加速，本月獲多家券商相繼調升其估值倍數【表】，目前對其估值普遍超過千億美元，富瑞給予高達1230億美元（約9594億港元），意味阿里雲估值已接近萬億港元。分析認為，內地AI雲市場未來數年將持續高速增長，阿里雲領導地位趨穩固，接下來數季收入增長料再加速，AI資本支出按計劃推進。信報財經新聞 ・ 8 小時前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
iPhone 17 Pro 2TB 版太貴？不如自己動手改裝！
iPhone 17 Pro Max 的 2TB 版本太貴？有人就想到了自己動手升級。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前