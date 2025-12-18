宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
信昇全球數字資產行業分類標準 ("DAICS®") 2025下半年度檢討結果
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月18日 - 信昇亞洲指數今日宣布其全球數字資產行業分類標準("DAICS®") 2025 年度下半年檢討結果。DAICS®旨在為全球專業人士提供透明且具標準化的分類系統，以分別特定數字資產的行業和板塊 。DAICS® 是個把數字資產分為兩類三層的系統，分別是A)加密貨幣和B)資產支持幣 (ABTs)。在加密貨幣的類別中，三層分別是第一層-行業／第二層-板塊／第三層-子板塊；在資產支持代幣類別中，三層分別是第一層-資產類型/第二層-分支/第三層-子分支。檢討結果如下：
DAICS® 幣種覆蓋範圍：以12月3日按市值排名過去 90 天前 50 名的貨幣
DAICS® 市場覆蓋率：96.98%*
第50名加密貨幣的市場覆蓋率：0.048%**
DAICS® 成員變動：新增 8 隻幣，移除 9 隻幣
新增: 大零幣Zcash (ZEC), World Liberty Financial USD (WUSD), PayPalUSD (PYUSD), Memecore (M), 世界幣Worldcoin (WLD), Story (IP), Arbitrum (ARB), 庫幣KuCoin (KCS)
移除: Mantra (OM), GateToken (GT), Official Trump (TRUMP), 唯鏈幣VeChain (VET), Render (RENDER), First Digital USD (FDUSD), 文件幣Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), 阿爾戈幣 Algorand (ALGO)
9個綠色節能幣: 克羅諾斯幣Cronos (CRO), Pi (PI), 網際網路電腦幣Internet Computer (ICP), Hedera, Sui (SUI), Toncoin (TON), Arbitrum (ARB), Mantle (MNT), 波場幣Tron (TRX)
DAICS®前50名加密貨幣的新增與剔除排名見附錄1。信昇加密基礎設施指數，信昇加密穩定幣指數在內的所有分類變更將於2026 年 1月 23 日生效。有關市值、排名及權重請瀏覽www.ix-index.com查看。
備註：
*DAICS® 特殊貨幣處理規則適用，排除任何包裝代幣或二級加密貨幣於DAICS® 市場資本化計算中。
**基於2025年12月3日
G: 綠色節能幣
1. 加密貨幣
1.1 結構和定義
第一層：行業變動
行業數量不變，將維持 5 個。名稱及定義保持不變，權重分別如下：
行業
權重
支付 (110)
73.87%
基礎設施(120)
19.89%
金融服務(130)
4.82%
技術和數據(140)
0.22%
媒體和娛樂(150)
1.20%
第二層：板塊變動
板塊數量從 17增加至 18，在行業「技術和數據(140)」下新增一個板塊：
識別（14040）
定義：提供去中心化的身份驗證，和／或區塊鏈基礎上的數位知識產權驗證。該加密資產本身並非代幣，而是一個強調信任、資料同意和私隱為核心架構特徵的加密資產。
1.2. 現有分類變動
現有加密貨幣沒有分類變動。DAICS® 2025下半年加密貨幣分類詳見附錄2。
1.3. 綠色節能幣
是次檢討含9個綠色節能幣，下表標註為"G" 。綠色節能幣的計算標準基於其每筆在區塊鏈網絡成功交易的能源消耗，並進行高低分類。這些加密貨幣在50 個 DAICS® 成員中，位列能耗最低的前20%，閾值為≤0.150 Wh。 下表列出這些低能耗加密貨幣。
行業
低能耗每筆交易 (≤ 0.150 Wh)
支付 (110)
CROG
基礎設施(120)
ICPG
HBARG
金融服務(130)
沒有
技術和數據(140)
沒有
媒體和娛樂(150)
沒有
備註：G 表示遵循可持續性原則的「綠色節能幣」
2. 資產支持代幣(ABT)變動
2.1 結構和定義
第一層：資產類別變動
資產類別維持 6 個
1) 文化 (205),
2) 房地產(215),
3) 金融(235),
4) 娛樂 (255),
5) 自然資源 (265), 及
6) 綠色經濟(275)
第二層：分支變動
分支數量從 31增加至 32，在資產類別「金融: (235)」下新增一個分支：代幣化基金 (23540)
2.2 分類變化
沒有
2.3 DAICS® 市場覆蓋率
信昇亞洲指數尚未對任何資產支持代幣 (ABT) 進行分類。截至 2025 年 12 月 3 日，ABT 僅佔數字資產總市值的 0.91%, 而2025上半年度為0.67%。
加密貨幣與資產支持代幣的分類摘要及定義表詳見附錄3及4。如欲了解更多有關DAICS®分類方法的資訊，請參閱信昇亞洲指數網站 https://ix-index.com/daics.html 「信昇全球數字資產行業分類標準」- 原則及分類指引。
如欲了解更多有關 DAICS® 資格標準， 請發送電子郵件至 daics@ix-index.com。
附錄1
DAICS® 前50名加密貨幣的變動
新增
新排名
加密貨幣
28
大零幣Zcash (ZEC)
31
World Liberty Financial USD (WUSD)
41
PayPal USD (PYUSD)
45
MemeCore (M)
46
世界幣Worldcoin (WLD)
49
Story (IP)
50
Arbitrum (ARBG)
51
庫幣KuCoin (KCS)
剔除
舊排名
加密貨幣
新排名
34
Mantra (OM)
300+
41
GateToken (GT)
67
43
OFFICIAL TRUMP
56
45
唯鏈幣VeChain (VET)
55
46
Render (RNDR)
58
47
First Digital USD (FDUSDG)
71
48
文件幣Filecoin (FIL)
61
50
Cosmos (ATOM)
54
51
阿爾戈幣Algorand (ALGO)
52
G: 綠色節能幣
附錄2
市場覆蓋率首50名之加密貨幣分類
類別
行業
板塊
加密貨幣
加密貨幣
支付 (110):
支付與交易
BTC
XMR
穩定幣
USDT
DAI
基礎設施 (120):
應用開發及智能合約
ETH
HBARG
互操作性
LINK
ATOM
擴容及分片
MNTG
POL
支援系統
沒有
金融服務 (130):
交易代幣
BNB
UNI
借貸
AAVE
質押
ENA
金融資產代幣化
ONDO
技術和數據 (140):
數據儲存及共享
沒有
資料管理
沒有
人工智能
TAO
識別「新增」
WLD
IP
媒體和娛樂 (150):
社交媒體和社區
DOGE
PEPE
視頻
沒有
遊戲
沒有
元宇宙
沒有
備註：綠色節能幣
「新增」：新增板塊
附錄3
DAICS® 行業及板塊定義
類別
行業
板塊
板塊定義
加
支付: (110)
支付與交易
加密貨幣用於價值儲存、記賬單位、交換媒介
穩定幣
加密貨幣價格與一籃子參考資產掛鉤
基礎設施: (120)
應用開發及智能合約
促進 DApp 創建和智能合約執行的第一層區塊鍊網絡
互操作性
網絡用於增加分散加密貨幣的互連性的生態系統
擴容及分片
網絡能夠提高同時應付大量交易湧入的能力，而區塊鍊網絡可以分為更小的分區，以提高可擴展性並更快地處理交易
支援系統
改善第一層網絡功能的網絡/ 側鏈
金融服務: (130)
交易代幣
在交易所生態系統中代表穩定幣的加密貨幣，允許用戶將去中心化或中心化系統上的數字資產轉換為法定貨幣
借貸
借貸加密貨幣資產，並收取利息，以及其他源自基礎主要資產的次級金融工具，例如加密貨幣期貨和期權
質押
在錢包中持有並"質押"一定數量的加密貨幣以促進網絡運營
金融資產代幣化
專注於金融資產的代幣化發行和管理的第一層或第二層網絡協議
技術和數據: （140）
數據儲存及共享
加密資產協定「 提供去中心化存儲和/或共享數據文件和資源 」
資料管理
促進區塊鏈數據索引和查詢的網絡/協議，為去中心化應用程序實現高效的數據檢索和管理
人工智能
加密貨幣/協議促進使用人工智能驅動的應用程式或直接使用區塊鏈平台的項目。
識別「新增」
提供去中心化的身份驗證，和／或區塊鏈基礎上的數位知識產權驗證。該加密資產本身並非代幣，而是一個強調信任、資料同意和私隱為核心架構特徵的加密資產。
媒體和娛樂: （150）
社交媒體和社區
提供社交社區和追隨者而無需緊密的次級產業部門的加密貨幣
視頻
提供瀏覽去中心化視頻網站權利的加密貨幣
遊戲
主要用於遊戲或支援遊戲行業的加密貨幣
元宇宙
在虛擬現實和數字現實的融合下創造的集體虛擬開放空間中常用的加密貨幣，包括虛擬現實(VR)、擴增現實 (AR) 和三維技術(3D) 的使用
「新增」：新增板塊
附錄4
DAICS® 資產類別定義
類別
資產類別
分支
子分支
資產支持幣 (2)
文化: (205)
藝術
未來將會進一步發展更多市場上的數位資產
體育
節日收藏品
設計財產權
戲劇和播放財產權
房地產: (215)
商業地產
住宅地產
政府房地產
商業及住宅土地
金融: (235)
代幣化證券（公司 證券、交易所買賣基金（ETF））
代幣化債務
代幣化房地產投資信託基金
代幣化基金「新增」
娛樂: (255)
電影
歌曲
音樂會
遊戲
其他娛樂活動和收藏品
自然資源: (265)
貴金屬
農業
能源
五金
綠色經濟: (275)
沒有貧困和零飢餓
健康、生活福利
優質教育
性別平等
清潔水和衛生設施/可負擔的清潔能源
體面工作和經濟增長/行業、創新和基礎設施/實現目標的伙伴關係
減少不平等/和平、正義和強大的機構
可持續城市和社區/負責任的消費和生產
氣候行動
水下生物和陸地生命
「新增」：新增分支
² 聯合國17項可持續發展目標，涵蓋1）無貧困2）零饑餓3）良好的健康和福祉4）優質教育5）性別平等6）清潔水和衛生設施7）負擔得起的清潔能源8）體面工作和經濟增長9）工業，創新和基礎設施10）減少不平等11）可持續城市和社區12）負責任的消費和生產13）氣候行動14）水下生活15）陸地生活，16）和平， 正義和強大的機構，以及17） 促進實現目標的夥伴關係https://sdgs.un.org/goals
有關信昇數字資產行業分類系統
DAICS® 涵蓋了加密貨幣和資產支持代幣("ABTs") , 將分別在 6 月底和 12 月底進行半年度審查。在加密貨幣方面， DAICS®是一個兩類三層的系統，將加密貨幣類分為 5 個主要行業: 1)支付，2)基礎設施，3)金融服務，4)技術與數據，5)媒體與娛樂 。這些行業被進一步細分為多個板塊，子板塊將在未來陸續推出。在資產支持代幣類方面，資產類型包括 1)文化，2)房地產，3)金融，4)娛樂，5)自然資源和 6)綠色經濟。這些產類型被進一步細分為多個分支，而子分支將在未來陸續推出。
有關信昇亞洲代幣化顧問委員會及工作組
信昇亞洲代幣化顧問委員會("顧問委員會")的成立是為了實現以合規和透明的方式製定全球通證化框架的標準化的目標和願景。顧問委員會的主要職責是在基礎框架、業務財務穩定性、可持續性、內部控制和分類方面制定通證化的指導方針和參考。顧問委員會由來自區塊鏈諮詢、可持續項目和藝術行業領域的行業公認領導者所組成。
信昇亞洲代幣化工作組（"工作組"）的目標是根據他們個別特定行業知識和專長，在指定代幣設計方面提供評估和推薦關鍵方向和基本原則。它將審查並提出對代幣化指南和參考的改進建議。工作組由有代表性相關行業和多元化市場專家所組成，目標為創建代幣化框架、實務典範和實際項目開發提供意見和討論案例。
如欲了解更多有關代幣化顧問委員會及工作組成員資料，請瀏覽網站:
https://ix-index.com/tokenization-committee.html
