德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
信昇數字貨幣指數系列 季度檢討結果（2025 第三季度）
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月10日 - 信昇亞洲指數於今日發佈本年度第三季度信昇數字貨幣指數系列的檢討結果。成分幣變更將於2025年10月17日（星期五）生效。經檢討後，成分幣和交易所的檢討結果如下：
1. 成分幣檢討結果 - 信昇數字貨幣指數系列
1.1. 成份資格更新
經最新季度審核及審慎考量，信昇亞洲 指數諮詢委員會（委員會）批准自 2025 年第四季度審核起，將不再把幣安幣（BNB）排除於被考慮成為成份貨幣之列。根據指數編選細則第 3.9 條〈利益衝突規則〉之規定，BNB 先前因避免潛在利益衝突而被排除。BNB 的納入事宜在過往審議會議中曾多次被討論。委員會在作出此改動之前考慮多個因素包括：幣安在過去四年的股權變動，世界加密貨幣市場監管環境的變化和幣安在此環境變化中的適應等。鑑於其具備顯著的市值與流動性，納入 BNB 預期將進一步提升指數的市場代表性，並更全面反映加密貨幣市場的整體表現。
1.2 信昇 數字貨幣指數 ("IXCI")
成分幣數量會上升19隻。會加入0隻成分幣，剔除2隻成分幣：
加入
沒有加入
剔除
Pi
Pepe
指數以流通量調整後的市值覆蓋率為84.74%*（去除市值覆蓋率為6.66%的穩定幣），90日平均交易量覆蓋率75.38%*。有關指數成分變動及40%的調整上限將同日於2025年10月17日（星期五）生效。
自上次總結過後，環球數字貨幣市場總市值從 3.09 萬億美元上升至約 3.83 萬億美元((+23.95%)#；每日交易額從 1073.7億美元上升52.66%，至1639.1億美元#。⽐特幣仍然是成分列表中最⼤的數字貨幣，其價格自上次總結上升3.45%。
1.3. 信昇 數字投資組合指數
1.3.1. 信昇數字貨幣 5 等權指數（"IXEW5"）信昇數字貨幣 5 SR 指數（"IXSR5"）
加入
沒有加入
剔除
沒有剔除
1.3.2. 信昇數字貨幣 10 等權指數（"IXEW10"和信昇數字貨幣 10 SR 指數（"IXSR10"）
加入
沒有加入
剔除
沒有剔除
1.3.3. 信昇數字貨幣另類幣 10 等權指數（"IXAEW10"）和信昇數字貨幣另類幣 10 SR 指數（"IXASR10"）
加入
Stellar
剔除
Avalanche
1.4. 信昇 比特幣/以太幣組合指數
截至2025年9月30日，信昇 比特幣/以太幣均權 指數（"IX5050"）中 信昇 比特幣 指數（IXBI）/ 信昇 以太幣 指數（IXEI） 維持 50% / 50% 的權重分配，而在 信昇 比特幣 / 以太幣比例加權 指數（"IXPI"）中, IXBI / IXEI採用87.71% / 12.29%的權重。
於即將的生效日，IX5050 的權重將維持不變，仍為50% / 50%。IXBI / IXEI 在IXPI 的權重將調整為81.71% / 18.28%，以反映比特幣及以太幣於結算日的市值比例。
1.5. 信昇 數字穩定幣指數
成分幣數量會維持4隻。沒有任何成分幣加入和剔除。穩定幣佔整個數字貨幣市場約 6.66%的市值，而信昇 數字穩定幣指數對於整個穩定幣市場在過去 90 日的平均市值的覆蓋率為約 97.45% 。
加入
沒有加入
剔除
沒有剔除
3. 交易所檢討結果
為計算出公平的市場平均價格，所有指數均用10家交易所之平均價值計算。被選出的 10 家交易所如下：
已選取的交易所
Binance
MEXC
Bitget
OKX
Gate.io
OKX
Huobi Global (新)
Crypto.com
Coinbase Exchange
Upbit (新)
已刪除的交易所
沒有剔除
選定的10個交易所將用於產生 IX 指數成分股的每個合理平均價格。 交易所審核內容包括交易量排名、交易所背景調查、創辦人背景調查、USD/USDT/USDC/BTC交易對覆蓋範圍、過度集中規則、交易所API覆蓋範圍檢查和穩定性等。
有關我們篩選的交易所規則，請發送電郵至 info@ix-index.com
有關 信昇 數字貨幣指數和 信昇 數字資產行業指數的更多詳細資料，包括其成分幣、成分幣權重，請參見附錄或參考官方網站 https://ix-index.com/
*不包括穩定幣和交易所幣（基於 2020 年 10 月 2 日生效的利益衝突規則方法論）
#截至2025年9月30日, 根據過去90天平均值
XXXX (新) 2025 第三季度新加入的交易所
信昇數字貨幣指數
範疇
在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有數字貨幣
選擇標竿
在累積流通總市值排名之首80%的數字貨幣與90天平均交易量根據交易量排名
成份數目
2025年第3季度為19隻
發行日期
2018年12月12日
基準日期
2018年12月3日
基本數量
1,000
重組規則
如果覆蓋率低於75%或任何成组成的數字貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則，我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選
重建和重新平衡頻率
季度快速纳入規則
幣值
美元
加權方法論
上限為40%的市值加權
發佈時間
實時指數以24x7每隔5秒發佈
網址
信昇數字貨幣指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90天平均市值
90天平均交易量
結算日價格
累計總市值覆蓋率
40%加權上限
1
比特幣
$2,278,834,864,037
$60,457,203,956
$112,122.64
59.48%
40.00%
2
以太幣 (Ethereum)
$474,442,908,932
$36,732,560,860
$4,141.48
71.87%
29.90%
3
瑞波幣
$174,946,226,380
$6,744,877,164
$2.87
76.43%
10.26%
4
索拉納
$103,279,479,871
$7,173,252,818
$210.74
79.13%
6.85%
5
狗狗幣 (Dogecoin)
$33,834,299,395
$2,889,726,619
$0.24
80.01%
2.15%
6
TRON
$31,227,703,047
$1,014,111,972
$0.34
80.83%
1.90%
7
艾達幣
$28,644,283,255
$1,501,932,628
$0.81
81.58%
1.73%
8
Hyperliquid
$15,151,737,591
$345,997,654
$47.10
81.97%
0.95%
9
Chainlink
$13,835,002,419
$1,051,639,356
$21.68
82.33%
0.88%
10
Sui
$12,440,898,179
$1,364,157,180
$3.28
82.66%
0.70%
11
Stellar
$12,174,766,375
$521,674,738
$0.37
82.97%
0.70%
12
Bitcoin Cash
$11,100,080,657
$496,087,329
$556.21
83.26%
0.66%
13
雪崩幣
$10,440,454,130
$789,262,379
$30.01
83.54%
0.76%
14
Hedera
$9,848,921,954
$430,732,838
$0.22
83.79%
0.55%
15
Litecoin
$8,380,178,217
$742,597,878
$106.85
84.01%
0.49%
16
Toncoin
$7,947,705,221
$238,221,371
$2.72
84.22%
0.41%
17
Shiba Inu
$7,607,518,622
$252,779,336
$0.00
84.42%
0.42%
18
波卡幣
$6,362,234,896
$329,933,823
$4.00
84.59%
0.39%
19
Uniswap
$5,992,742,481
$476,047,315
$7.75
84.74%
0.30%
截至2025年9月30日
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日價格調整，排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法，請參閱公司網站 "信昇亞洲指數偏選細則 (ixCrypto Index Methodology Paper)"
信昇 數字投資組合指數-成分幣比重
指數成分幣
信昇數字貨幣 5 等權指數
信昇數字貨幣 5 SR 指數
信昇數字貨幣 10 等權指數
信昇數字貨幣 10 SR 指數
信昇 數字貨幣 另類幣 10 等權指數
信昇 數字貨幣 另類幣 10 SR 指數
1
比特幣 (Bitcoin)
20.00%
51.98%
10.00%
38.85%
-
-
2
以太幣 (Ethereum)
20.00%
19.45%
10.00%
18.38%
10.00%
28.73%
3
瑞波幣
20.00%
12.78%
10.00%
10.76%
10.00%
16.83%
4
索拉納
20.00%
10.14%
10.00%
8.80%
10.00%
13.75%
5
狗狗幣 (Dogecoin)
20.00%
5.65%
10.00%
4.92%
10.00%
7.70%
6
TRON
-
-
10.00%
4.63%
10.00%
7.24%
7
艾達幣
-
-
10.00%
4.42%
10.00%
6.91%
8
Hyperliquid
-
-
10.00%
3.27%
10.00%
5.12%
9
Chainlink
-
-
10.00%
3.15%
10.00%
4.93%
10
Sui
-
-
10.00%
2.82%
10.00%
4.39%
11
Stellar
-
-
-
-
10.00%
4.40%
截至2025年9月30日
信昇 比特幣/以太幣均權指數和信昇 比特幣/以太幣比例加權指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90 天數字貨幣平均市
90 天數字貨幣平
指數水平*
均權指數
比例加權指
比特幣
$2,278,834,864,037
$60,457,203,956
27640.65
50.00%
81.72%
以太幣 (Ethereum)
$474,442,908,932
$36,732,560,860
36240.60
50.00%
18.28%
截至2025年9月30日
信昇 數字穩定幣指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90天平均市值
90天平均交易量
結算日價格
累計總市值覆蓋率
40%加權上限
1
USDT
$165,529,410,166
$117,007,574,784
$1.0003
4.32%
40.00%
2
USDC
$67,794,328,942
$14,891,104,436
$0.9999
6.09%
40.00%
3
USDe
$10,082,403,116
$266,715,140
$1.0008
6.35%
14.55%
4
Dai
$5,365,005,371
$16,886,154,186
$0.9999
6.49%
5.45%
截至2025年9月30日
信昇數字貨幣指數發佈渠道
由2022 年 6 月 23日開始，各 信昇 數字貨幣指數實時指數以24x7每5秒發佈一次，並可在信昇亞洲指數官網查看。而 信昇 數字貨幣指數、信昇 比特幣指數、信昇 以太幣指數亦可通過納斯達克全球指數數據服務（GIDS）獲取，代碼為"IXCI"、"IXBI"和"IXEI"，發布間距保持為 15秒不變，代碼如下：
供應商代碼如下:
指數名稱
彭博代碼
TradingView代碼
路透社代碼
實時
延遲
信昇 數字貨幣指數
IXCI
IXCI2
IXCI
.IXCI
信昇 比特幣指數
IXCBI
IXCBI2
IXBI
.IXBI1
信昇 以太幣指數
IXCEI
IXCEI2
IXEI
.IXEI1
有關ix 數字貨幣主指數及附屬指數包括IX數字貨幣現價指數系列的更多詳情及細節，請參閱網站：https://ix-index.com 或訂閱 LinkedIn: IX Asia Indexes
如查詢產品和/或數據，請聯繫 licensing@ix-index.com。
用於學術研究或應用程式介面免費試用，請聯繫 enquiry@ix-index.com
Hashtag: #ixCryptoIndex
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
信昇亞洲指數（“IX Asia Indexes”）與信昇亞洲指數顧問委員會
信昇資本國際有限公司是一間證券投資顧問及指數公司。其指數業務-信昇亞洲指數提供實時數字資產和創新指數，信昇數字貨幣指數屢獲殊榮，每天24 小時（24x7）指數發怖。自 2018 年 12 月在香港推出首個數字基準指數以來， 信昇數字貨幣指數系列已擴展至29隻指數，包括 1 隻市場指數、2 隻單幣指數(設計用作交易所推出期貨之用)、 16 隻現貨結算標準價格指數, 2隻行業指數及6隻基金（等權、平方根市值）系列指數, 及2隻比特幣/以太幣組合指數。為確保指數的編算方法和運營的專業性和公正性，信昇亞洲成立了其指數顧問委員會。指數委員會邀請了來自不同行業的代表參與，包括基金管理，交易所，經紀，金融區塊鏈以及數字服務等領域。指數顧問委員會將每年召開四次會議，討論與 IX 亞洲指數有關的事項，包括監察並指導信昇亞洲指數的數據來源，編算方法和日常運營，為信昇亞洲指數的未來發展提供專業指導，並根據實際需要處理其他事務及決定。
信昇亞洲指數榮獲由經濟通舉辦的2019年和2021年金融科技獎（財富投資與管理）。亦獲得2022年度新城財經台主辦及KPMG 協辦「香港金融科技發展大獎」兩項獎項，分別是年度初創企業及「基礎科技-大數據」之獎項。此外，還獲得 Echolade 主辦的2024年度亞太傑出成就企業大獎。信昇亞洲指數完成了 IOSCO 合規聲明並獲得 ISO/IEC 27001:2013 UKAS 認證。
詳見網站：
顧問委員會:
https://ix-index.com/committee.html
有關 信昇數字貨幣指數
信昇數字貨幣指數("IXCI") 在2018年12月12號推出，是香港第一隻數字貨幣指數。指數的基日是2018年12月3日，基值是1000，以美金計算。IXCI的設計旨在簡潔易明並有效反映世界數字貨幣市場的表現。指數的範疇涵蓋數字貨幣市場中累計的流通總市值之⾸的80%，並需要在指數總結⽇期前 90 天內同時符合平均交易量排名高位的要求。這項指數按季進⾏指數總結，並具有快速纳⼊指數的機制。由2022 年 6 月 23日開始，14隻指數實時指數以24x7每5秒發佈一次。實時指數發佈數據可以通過信昇亞洲指數數據公司發佈與彭博社終端機上的IXCI <GO>獲取。而 IXCI、IXBI 和IXEI 亦可通過納斯達克全球指數數據服務（GIDS）獲取，代碼為"IXCI","IXBI"和"IXEI"，發佈間距保持為 15秒不變。 微信（ WeChat） :信昇亞洲指數。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 22 小時前
經濟學家伊爾艾朗：黃金真正驅動力來自全球經濟秩序崩解
繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。鉅亨網 ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
滙豐行政總裁打破傳統 140億美元押注香港促成長
【彭博】— 滙豐控股行政總裁艾橋智過去的一年裡忙於裁減數千職位、縮減管理層級，以控制成本。如今，他正在尋找增收的方法。Bloomberg ・ 10 小時前
恒生獲提私有化曾飆41% 滙控挫逾6%
滙控(0005.HK)及恒生(0011.HK)聯合公布，滙豐銀行擬以協議安排方式將恒生銀行私有化，每股作價155元，較恒生銀行昨日(8日)收市價119元溢價30.25%，滙豐並建議撤銷恒生銀行股份的上市地位。AASTOCKS ・ 1 天前
英央行：AI泡沫或聯儲信心動搖 恐掀美股大調整
《路透》周三 (8 日) 報導，英國央行 (BoE) 警告，若投資人對人工智慧 (AI) 的成長前景或美國聯準會 (Fed) 的獨立性信心動搖，全球金融市場恐出現「劇烈修正」，美股估值已逼近網路泡沫時期的水準，公債市場也鉅亨網 ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
特斯拉薪酬方案驚人！路透：馬斯克未達高難度目標亦可袋數百億
分析指出，即使特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克未完成董事會設定的「高難度」大部分目標，也可能輕鬆入袋數百億美元的薪資獎勵。特斯拉董事會去年 9 月為執行長馬斯克提出企業史上最大規模的薪酬方案，價值高達 8,780 億美元的特斯拉股票。鉅亨網 ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 22 小時前
艾司摩爾股價大跌 美國眾議院委員會點名批評其助推中國晶片業發展
【彭博】-- 艾司摩爾控股股價走低，此前美國議員批評這家荷蘭晶片設備製造商助推了中國晶片產業的發展，令外界擔憂，美國可能對該公司的光刻機實施進一步的出口管制。周三早盤，公司股價在阿姆斯特丹交易所一度下跌7.1%，創下7月以來最大盤中跌幅，隨後收復部分失地。過去一年股價累計上漲了14%。眾議院中共問題特設委員會周二引述公司銷售數據指出，艾司摩爾和包括東京電子、應用材料、KLA和科林研發在內的其他晶片製造商「通過向中國國有企業及軍工相關企業銷售設備獲得可觀收益」。該委員會指出，中國在晶片製造領域的發展對美國國家安全「構成威脅」。其他晶片設備製造商股價同樣走低。艾司摩爾不予置評。中國大陸是僅次於台灣的艾司摩爾第二大市場，占其第二季度淨系統銷售的27%。原文標題ASML Shares Fall After US House Panel Slams Its China BusinessMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高
《路透》周三 (8 日) 報導，巴西大豆出口今年有望創下新高，受惠於美國供應缺口與中國需求強勁。根據穀物出口商協會 (Anec) 最新數據，巴西截至 10 月底的大豆出口量將達到 1.022 億噸，超越 2023 年全年創下的 1.013 億噸紀錄，也突破 2024 年全年水準。鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗否認意圖引發日圓進一步走弱 淡化「加息愚蠢」論
【彭博】— 日本新任執政黨總裁高市早苗駁斥了她偏向日圓進一步走弱的說法。此前在她勝選之後，日圓快速下跌。Bloomberg ・ 13 小時前
美股日誌｜標指納指再破頂 金價再猛進
美股個別發展，納斯達克指數首次在23,000點以收市，與標普500指數雙雙從上日跌市反彈，兼創歷史新高。道瓊斯指數平收。黃金勢不可當，金價在升穿4,000美元關口後繼續上升。Yahoo財經 ・ 1 天前
高盛力挺科技股：喊「泡沫」還太早！本輪漲勢有「穩健盈利」撐腰
現在就擔心美國科技股的泡沫還為時過早——這是高盛策略師 Peter Oppenheimer 對當前美股走勢的基本觀點。鉅亨網 ・ 1 天前
金葉國際暗盤飆4.7倍 一手賺逾萬
獲散戶搶購的香港機電工程行業老牌承建商金葉國際（8549.HK），今日GEM板掛牌，集資5000萬元，公開發售部分超購逾1.14萬倍，成為香港史上超購王。該股昨日在富途暗盤曾高見5元，較發售價0.5元飆升9倍，收報2.86元，仍顯著抽高4.72倍，一手5000股賬面獲利11800元；成交額3684萬元。信報財經新聞 ・ 10 小時前
曾淵滄專欄│恒指續反覆上升 資金未走（曾淵滄）
大家也應該留意到當這些近期飛升的股遇上調整時，傳統股股價反而逆市上升，盡管上升幅度不大，但也足以說明資金仍未撤走，有相當一部份資金決定暫時轉移到近日落後於大市的股，其中，本地地產股的表現就相當明顯。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
英央行警告美國資產或出現大幅調整
英國央行金融政策委員會(FPC)周三發表報告中警告，如果市場對美國聯邦儲備局的信譽突然出現重大改變，可能會導致美元資產的急劇重新定價，從而引發全球金融市場進一步波動，並提高風險溢價。 FPC表示，全球風險環境的不確定性增加市場未完全計入可能不利結果的風險，如果任何該等風險實現，或會出現市場調整。報告指出，調整可能會因市場化的金融體系中的脆弱性而被放大，推高家庭和企業的融資成本，並降低融資可獲得性。報告強調，英國的金融體系可能會受到影響。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 1 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 23 小時前