專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
信昇數字貨幣指數系列 季度檢討結果（2025 第四季度）& 信昇數字資產行業指數系列下半年度檢討結果
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月23日 - 信昇亞洲指數於今日發佈本年度第二季度信昇數字貨幣指數系列和信昇數字資產行業指數系列的檢討結果。成分幣變更將於2026年1月30日（星期五）生效。經檢討後，成分幣和交易所的檢討結果如下：
1. 成分幣檢討結果 - 信昇數字貨幣指數系列
1.1. 信昇 數字貨幣指數 ("IXCI")
成分幣數量會維持19隻。會加入3隻成分幣，剔除3隻成分幣：
加入
幣安幣BNB
門羅幣Monero
大零幣Zcash
剔除
Toncoin
Polkadot
Uniswap
指數以流通量調整後的市值覆蓋率為86.67%*（去除市值覆蓋率為7.38%的穩定幣），90日平均交易量覆蓋率為76.82%*。有關指數成分變動及40%的調整上限將於2026年1月30日（星期五）生效。
自上次總結過後，環球數字貨幣市場總市值從 3.83 萬億美元下跌至約 3.38萬億美元(-11.75%)#；每日交易額從 1639.1 億美元下跌3.79%，至1576.9億美元#。⽐特幣仍然是成分列表中最⼤的數字貨幣，其價格自上次總結下跌18.41%。
1.2. 信昇 數字投資組合指數
1.2.1. 信昇數字貨幣 5 等權指數（"IXEW5"）信昇數字貨幣 5 SR 指數（"IXSR5"）
加入
幣安幣BNB
剔除
狗狗幣Dogecoin
1.2.2. 信昇數字貨幣 10 等權指數（"IXEW10"）和信昇數字貨幣 10 SR 指數（"IXSR10"）
加入
幣安幣BNB
Bitcoin Cash
剔除
Sui
鏈環幣Chainlink
1.2.3. 信昇數字貨幣另類幣 10 等權指數（"IXAEW10"）和信昇數字貨幣另類幣 10 SR 指數（"IXASR10"）
加入
幣安幣BNB
Bitcoin Cash
剔除
Sui
Stellar
1.3. 信昇 比特幣/以太幣組合指數
截至2025年12月31日，信昇 比特幣/以太幣均權 指數（"IX5050"）中 信昇 比特幣 指數（IXBI）/ 信昇 以太幣 指數（IXEI） 維持 50% / 50% 的權重分配，而在 信昇 比特幣 / 以太幣比例加權 指數（"IXPI"）中, IXBI / IXEI採用81.72% / 18.28%的權重。
於即將的生效日，IX5050 的權重將維持不變，仍為50% / 50%。IXBI / IXEI 在IXPI 的權重將調整為83.12% / 16.88%，以反映比特幣及以太幣於結算日的市值比例。
2. 成分幣檢討結果 - 信昇 數字資產行業指數系列
2.1 信昇 數字穩定幣指數
成分幣數量從4隻上升至6隻。會加入2成分幣，沒有任何成分幣剔除。穩定幣佔整個數字貨幣市場約 8.38%的市值，而信昇 數字穩定幣指數對於整個穩定幣市場在過去 90 日的平均市值的覆蓋率為約 98.97% 。
加入
Paypal USD
World Liberty Financial USD
剔除
沒有剔除
2.2信昇 數字基礎設施指數
成分幣數量從20隻下跌至19隻。會加入1隻成分幣，剔除2隻成分幣：
加入
Arbitrum
剔除
GateToken
Vechain
3. 交易所檢討結果
為計算出公平的市場平均價格，被選出的 8 家交易所如下：
已選取的交易所
Binance
MEXC
LBank (新)
Bybit
Gate.io
Kucoin (新)
Huobi Global
Crypto.com
OKEx
Coinbase Exchange
已刪除的交易所
Bitget
Upbit
選定的 8個交易所將用於產生 IX 指數成分股的每個合理平均價格。 交易所審核內容包括交易量排名、交易所背景調查、創辦人背景調查、USD/USDT/USDC/BTC交易對覆蓋範圍、過度集中規則、交易所API覆蓋範圍檢查和穩定性等。
有關我們篩選的交易所規則，請發送電郵至 info@ix-index.com
有關 信昇 數字貨幣指數和 信昇 數字資產行業指數的更多詳細資料，包括其成分幣、成分幣權重，請參見附錄或參考官方網站 https://ix-index.com/
*不包括穩定幣和交易所幣（基於 2020 年 10 月 2 日生效的利益衝突規則方法論）
#截至2025年12月31日, 根據過去90天平均值
XXXX (新) 2025 第四季度新加入的交易所
附錄 1
信昇數字貨幣指數
範疇
在世界各地至少兩個不同交易所交易的所有數字貨幣
選擇標竿
在累積流通總市值排名之首80%的數字貨幣與90天平均交易量根據交易量排名
成份數目
2025年第4季度為19隻
發行日期
2018年12月12日
基準日期
2018年12月3日
基本數量
1,000
重組規則
如果覆蓋率低於75%或任何成组成的數字貨幣在 90 天平均交易量未達到交易量緩衝規則，我們將重新構成讓覆蓋率回升並進行流動性篩選
重建和重新平衡頻率
季度快速纳入規則
幣值
美元
加權方法論
上限為40%的市值加權
發佈時間
實時指數以24x7每隔5秒發佈
網址
附錄 2
信昇數字貨幣指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90天平均市值
90天平均交易量（美元）
結算日價格
累計總市值覆蓋率
40%加權上限
1
比特幣
$1,989,284,098,818
$63,657,225,640
$88,430.14
58.89%
40.00%
2
以太幣
$415,231,257,775
$33,284,215,403
$2,971.42
71.18%
26.88%
3
瑞波幣
$136,413,074,765
$4,664,704,256
$1.88
75.21%
8.53%
4
幣安幣
$135,843,874,064
$3,594,573,146
$860.55
79.24%
8.88%
5
索拉納
$88,201,626,948
$6,019,801,260
$124.93
81.85%
5.27%
6
波場
$27,987,763,480
$768,794,987
$0.29
82.68%
2.03%
7
狗狗幣
$26,060,743,087
$2,119,786,157
$0.12
83.45%
1.55%
8
卡爾達諾
$19,025,988,100
$963,071,173
$0.35
84.01%
0.95%
9
Hyperliquid
$12,100,123,024
$459,515,998
$25.99
84.37%
0.66%
10
Bitcoin Cash
$10,827,264,073
$464,109,669
$595.15
84.69%
0.89%
11
鏈環幣(Chainlink)
$10,680,231,005
$794,751,228
$12.41
85.00%
0.66%
12
Stellar
$8,938,708,816
$230,152,790
$0.21
85.27%
0.51%
13
Sui
$7,483,130,662
$991,745,859
$1.43
85.49%
0.40%
14
雪崩幣(Avalanche)
$7,310,744,864
$551,428,569
$12.56
85.71%
0.40%
15
萊特幣
$6,987,901,448
$743,485,394
$78.76
85.91%
0.45%
16
門羅幣
$6,902,908,361
$183,543,268
$438.67
86.12%
0.61%
17
Hedera
$6,668,837,860
$269,894,606
$0.11
86.32%
0.36%
18
大零幣(Zcash)
$6,549,882,643
$1,212,003,644
$528.45
86.51%
0.65%
柴犬幣
$5,428,032,178
$165,251,163
$0.00
86.67%
0.32%
截至2025年12月31日
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日價格調整，排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法，請參閱公司網站 "ixCrypto Index Methodology Paper"
附錄 3
信昇 數字投資組合指數-成分幣比重
指數成分幣
信昇數字貨幣
信昇數字貨幣
信昇數字貨幣
信昇數字貨幣 10 SR 指數
信昇 數字貨幣 另類幣 10 等權指數
信昇 數字貨幣 另類幣 10 SR 指數
1
比特幣
20.00%
46.23%
10.00%
37.99%
-
-
2
以太幣
20.00%
20.83%
10.00%
17.12%
10.00%
26.46%
3
瑞波幣
20.00%
11.74%
10.00%
9.64%
10.00%
14.91%
4
幣安幣
20.00%
11.98%
10.00%
9.84%
10.00%
15.21%
5
索拉納
20.00%
9.22%
10.00%
7.58%
10.00%
11.72%
6
波場
-
-
10.00%
4.71%
10.00%
7.27%
7
狗狗幣
-
-
10.00%
4.12%
10.00%
6.36%
8
卡爾達諾
-
-
10.00%
3.21%
10.00%
4.96%
9
Hyperliquid
-
-
10.00%
2.68%
10.00%
4.15%
10
Bitcoin Cash
-
-
10.00%
3.11%
10.00%
4.82%
11
鏈環幣(Chainlink)
-
-
-
-
10.00%
4.14%
截至2025年12月31日
附錄 4
信昇 比特幣/以太幣均權指數和信昇 比特幣/以太幣比例加權指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90 天數字貨幣平均市
90 天數字貨幣平
指數水平*
均權指數
比例加權指
1
比特幣
$1,989,284,098,818
$63,657,225,640
21347.98
50.00%
83.12%
2
以太幣 (Ethereum)
$415,231,257,775
$33,284,215,403
25514.52
50.00%
16.88%
截至2025年12月31日
附錄 5
信昇 數字穩定幣指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90天平均市值
90天平均交易量
結算日價格
累計總市值覆蓋率
40%加權上限
1
Tether USDT
$183,552,503,827
$124,872,302,744
$0.9989
66.46%
40.00%
2
USDC
$76,268,680,935
$15,196,262,826
$0.9997
26.98%
40.00%
3
Ethena USDe
$8,966,457,127
$264,620,656
$0.9984
2.23%
6.81%
4
Dai
$5,364,378,401
$158,710,775
$0.9997
1.90%
5.81%
5
PayPal USD
$3,272,894,735
$102,279,408
$0.9995
1.26%
3.83%
6
World Liberty Financial USD
$2,779,011,080
$482,782,958
$0.9992
1.17%
3.55%
截至2025年12月31日
附錄 6
信昇 數字基礎設施指數-成分幣比重
數字貨幣名稱
90天平均市值
90天平均交易量
結算日價格
累計總市值覆蓋率
40%加權上限
1
以太幣
$415,231,257,775
$33,284,215,403
$2,971.42
12.29%
40.00%
2
索拉納
$88,201,626,948
$6,019,801,260
$124.93
14.90%
25.88%
3
波場
$27,987,763,480
$768,794,987
$0.29
15.73%
9.97%
4
卡爾達諾
$19,025,988,100
$963,071,173
$0.35
16.29%
4.64%
5
Hyperliquid
$12,100,123,024
$459,515,998
$25.99
16.65%
3.24%
6
鏈環幣
$10,680,231,005
$794,751,228
$12.41
16.97%
3.23%
7
Sui
$7,483,130,662
$991,745,859
$1.43
17.19%
1.97%
8
雪崩幣
$7,310,744,864
$551,428,569
$12.56
17.41%
1.99%
9
Hedera
$6,668,837,860
$269,894,606
$0.11
17.60%
1.76%
10
Toncoin
$4,774,404,428
$148,654,256
$1.62
17.74%
1.47%
11
Mantle
$4,498,375,025
$214,742,447
$0.97
17.88%
1.16%
12
波卡幣
$4,361,897,490
$263,725,224
$1.81
18.01%
1.10%
13
NEAR Protocol
$2,658,622,509
$293,031,954
$1.51
18.09%
0.72%
14
Ethereum Classic
$2,282,830,048
$120,244,235
$11.86
18.15%
0.68%
15
Internet Computer
$2,155,777,289
$229,758,159
$2.83
18.22%
0.57%
16
Aptos
$2,009,849,397
$162,937,619
$1.72
18.28%
0.47%
17
Polygon
$1,672,121,703
$116,186,816
$0.10
18.33%
0.40%
18
Arbitrum
$1,467,291,089
$188,742,687
$0.19
18.37%
0.40%
19
Cosmos
$1,317,125,662
$100,431,704
$1.97
18.41%
0.35%
截至2025年12月31日
#40%加權上限調整後比重基於各成份幣結算日價格調整，排序不一定與90天平均市值一樣
成份幣基於過去90天平均市值及交易量選擇
有關指數計算方法，請參閱公司網站 "ixCrypto Index Methodology Paper"
附錄 7
信昇數字貨幣指數發佈渠道
由2022 年 6 月 23日開始，各 信昇 數字貨幣指數實時指數以24x7每5秒發佈一次，並可在信昇亞洲指數官網查看。而 信昇 數字貨幣指數、信昇 比特幣指數、信昇 以太幣指數亦可通過納斯達克全球指數數據服務（GIDS）獲取，代碼為"IXCI"、"IXBI"和"IXEI"，發布間距保持為 15秒不變，代碼如下：
供應商代碼如下:
指數名稱
彭博代碼
納斯達克代碼
路透社代碼
實時
延遲
信昇 數字貨幣指數
IXCI
IXCI2
.IXCI
.IXCI
信昇 比特幣指數
IXCBI
IXCBI2
.IXBI
.IXBI1
信昇 以太幣指數
IXCEI
IXCEI2
.IXEI
.IXEI1
有關ix 數字貨幣主指數及附屬指數包括IX數字貨幣現價指數系列的更多詳情及細節，請參閱網站：https://ix-index.com 或訂閱 LinkedIn: IX Asia Indexes
如查詢產品和/或數據，請聯繫 licensing@ix-index.com。
用於學術研究或應用程式介面免費試用，請聯繫 enquiry@ix-index.com
Hashtag: #IXAsiaIndexes
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
信昇亞洲指數（“IX Asia Indexes”）與信昇亞洲指數顧問委員會
信昇資本國際有限公司是一間證券投資顧問及指數公司。其指數業務-信昇亞洲指數提供實時數字資產和創新指數，信昇數字貨幣指數屢獲殊榮，每天24 小時（24x7）指數發怖。自 2018 年 12 月在香港推出首個數字基準指數以來， 信昇數字貨幣指數系列已擴展至29隻指數，包括 1 隻市場指數、2 隻單幣指數(設計用作交易所推出期貨之用)、 16 隻現貨結算標準價格指數, 2隻行業指數及6隻基金（等權、平方根市值）系列指數, 及2隻比特幣/以太幣組合指數。為確保指數的編算方法和運營的專業性和公正性，信昇亞洲成立了其指數顧問委員會。指數委員會邀請了來自不同行業的代表參與，包括基金管理，交易所，經紀，金融區塊鏈以及數字服務等領域。指數顧問委員會將每年召開四次會議，討論與 IX 亞洲指數有關的事項，包括監察並指導信昇亞洲指數的數據來源，編算方法和日常運營，為信昇亞洲指數的未來發展提供專業指導，並根據實際需要處理其他事務及決定。
信昇亞洲指數榮獲由經濟通舉辦的2019年和2021年金融科技獎（財富投資與管理）。亦獲得2022年度新城財經台主辦及KPMG 協辦「香港金融科技發展大獎」兩項獎項，分別是年度初創企業及「基礎科技-大數據」之獎項。此外，還獲得 Echolade 主辦的2024年度亞太傑出成就企業大獎。信昇亞洲指數完成了 IOSCO 合規聲明並獲得 ISO/IEC 27001:2013 UKAS 認證。
詳見網站：
顧問委員會:
https://ix-index.com/committee.html
有關 信昇數字貨幣指數
信昇數字貨幣指數("IXCI") 在2018年12月12號推出，是香港第一隻數字貨幣指數。指數的基日是2018年12月3日，基值是1000，以美金計算。IXCI的設計旨在簡潔易明並有效反映世界數字貨幣市場的表現。指數的範疇涵蓋數字貨幣市場中累計的流通總市值之⾸的80%，並需要在指數總結⽇期前 90 天內同時符合平均交易量排名高位的要求。這項指數按季進⾏指數總結，並具有快速纳⼊指數的機制。由2022 年 6 月 23日開始，14隻指數實時指數以24x7每5秒發佈一次。實時指數發佈數據可以通過信昇亞洲指數數據公司發佈與彭博社終端機上的IXCI <GO>獲取。而 IXCI、IXBI 和IXEI 亦可通過納斯達克全球指數數據服務（GIDS）獲取，代碼為"IXCI","IXBI"和"IXEI"，發佈間距保持為 15秒不變。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 2 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 17 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 18 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 17 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 22 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖
【彭博】— 台下傳來一聲洪亮的提示音：「讓我們歡迎和平委員會主席！」緊接著，特朗普步入達沃斯大廳，就在前一天他剛剛在這裡向全球精英發表了演講。不過，這一次到場的，卻是一群截然不同的人物。Bloomberg ・ 10 小時前
大阪國中生恐怖絞殺小學生！ 堤防無梯推落波浪載沉載浮！
這年頭校園新聞怎麼老是讓人心塞？最近日本網上瘋傳幾段影片，畫面裡大阪一群國中少年對一個小學生下狠手，先是用手臂從後頭猛勒脖子，勒到小孩臉紅脖子粗，差點沒氣兒，接著還把他推進海裡，任由他在水裡掙扎。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球
講到「劣食界王者」，急凍三色豆（青豆、粟米、甘筍）一定榜上有名，是不少香港人的童年陰影。但近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」！這款衝擊視覺與味蕾的新品發布未夠一日，已獲超過五千人轉發，引發全港網民熱烈討論，更有人揚言要店家「滾出地球」！Yahoo Food ・ 3 小時前
《高朋滿座》「高B」鍾煌每逢MIRROR活動必出席力撐Alton 花籃下款揭關係密切
鍾煌（前名鍾文姚）於TVB處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」，憑親切活潑形象及一副童顏深入民心，並憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員。當年，鍾煌被視為TVB力捧新星，但後來傳出與已婚男士有感情瓜葛，令形象受挫，最終以角色「出國留學」嘅劇情方式淡出劇組。鍾煌近年淡出娛樂圈，不過被發現與MIRROR成員Alton（王智德）關係密切，甚至有指佢係Alton同母異父姐姐。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
屯門站女廁9格鎖剩2格 網民疑清潔工偷懶 港鐵回應
近日有女網民指周一(19日)晚上約9時到港鐵屯馬綫屯門站女廁如廁，現場雖有9個廁格，惟其中7格均被反鎖。當時廁所門外排長龍，事主與其他乘客等逾8分鐘，一度以為有人使用其他廁格，最終發現裡面竟空無一人。事主質疑有清潔工為減少工作量，故意鎖起大部分廁格，當場質問清潔工：「無理由唔知鎖晒㗎喎！」，對方回應「我要清垃圾過去」，惟見到事主拿起手機拍攝才取出鑰匙開門。港鐵回應《am730》查詢指周一晚上9時許，當時屯門站一個女廁有部份廁格沒有人使用但門被鎖上，清潔人員其後打開廁格，讓乘客使用，車站會密切留意有關情況。am730 ・ 19 小時前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 21 小時前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限23/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送DoDoME食器蔬果洗潔精；精選女性衛生護理產品、精選頭髮護理產品買1送1；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選日韓頭髮護理產品、精選沐浴產品第2件半價；買高露潔全效專業深層牙齦修護/全效專業護齦抗敏牙膏4件送康寧VISIONS Metal Cookware中式炒鍋28厘米；買頭髮護理產品/染髮產品2件滿$268送迪士尼鋼牙與大鼻旅行套裝 (沐浴露/洗髮護髮露)；精選KOSE GRACE ONE護膚產品買滿$159送Grace One肌色修正潔面啫喱；精選G-NiiB產品買2件88折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 47 分鐘前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 1 天前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 1 天前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 1 天前