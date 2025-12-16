信用卡交稅回贈攻略！享最高$1,100回贈／賺高達5,000里數／賺300,000 yuu積分

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

信用卡交稅回贈攻略2025/2026｜享最高$1,100回贈／賺高達5,000里數／賺300,000 yuu積分

稅季又殺到，是時候了解一下交稅優惠。近年可以用信用卡交稅不但可賺積分/回贈獎賞，方便又快捷。今年其中有一張信用卡更可最高可享$1,100回贈！Yahoo著數專員為大家整合2025/2026年信用卡交稅優惠，想知交稅要怎樣才交得最抵？即睇內文了解更多！

交稅辦法—信用卡交稅

最常見的交稅方式包括PPS轉帳、信用卡繳稅，還有電子錢包付款等等。其中用信用卡交稅有個特別的好處，就是可以享受銀行提供的稅季優惠活動。

每間銀行都有不同步驟，一般而言需經網上銀行選擇繳交稅局的帳單，只要選取信用卡、輸入帳單號碼及金額。如要享受簽帳優惠，就要留意信用卡的回贈條款是否包括繳交稅項。

精選交稅優惠

勁賺里數之選：渣打國泰Mastercard（低至$2=1里）

由即日起至2026年1月15日，全新信用卡客戶成功申請渣打國泰Mastercard，批卡後2個月內先合資格簽賬滿HK$10,000或以上，可賺高達5,000迎新里數。

另外，根據不同級別的渣打國泰Mastercard，亦有不同里數回贈，迎新期內簽夠指定金額，合共賺高達90,000里數（迎新優惠+基本里數），最低可享$2/1里的優惠：

用渣打國泰Mastercard交稅，可賺高達5,000迎新里數。

現金回贈之選：所有滙豐信用卡（賺高達$1,100獎賞錢RC）

憑匯豐信用卡登記及於流動理財或網上理財交稅滿港幣30,000元，並累積簽賬滿港幣10,000元，賺取高達額外$1,100「獎賞錢」。特選客戶賺取高達額外$400「獎賞錢」；如以滙豐Mastercard累積繳稅金額滿$300,000，賺額外$300「獎賞錢」；申請簽賬分期，額外賺$400「獎賞錢」，3項優惠合共最多可賺高達額外$1,100「獎賞錢」。

至於特選客戶的優惠，如獲發專有網上交稅獎賞之推廣訊息，或於登入HSBC HK Reward+應用程式後登記有關推廣後，作合資格簽賬並累積簽賬淨額滿HK$10,000元或以上，及稅款金額滿HK$30,000元或以上，可以賺以下可享額外「獎賞錢」：

滙豐信用卡特選客戶最多可賺高達額外$1,100「獎賞錢」。

門檻最低：所有恒生信用卡（賺高達$1,500+Fun Dollar 或300,000 yuu積分）

由即日起至2026年3月31日， 成功登記後憑恒生信用卡累積合資格零售簽賬滿$5,000或以上，並於恒生個人e-Banking 網上繳費服務交稅及成功申請簽賬分期（個人化每月手續費計劃），可享高達$1,500+Fun Dollar 或 300,000 yuu積分！

恒生網上交稅獎賞

網上繳費里數及現金回贈：東亞銀行信用卡（高達40,000里 及 $400現金回贈 ）

由即日至2025年12月31日，憑東亞銀行Visa信用卡累積合資格零售簽賬及透過東亞網上銀行或東亞手機銀行進行網上繳費，包括繳付稅款、水電煤、學費、保費等賬單（繳付其他銀行信用卡或私人/循環貸款除外），可享以下獎賞：

另外，首600位合資格持卡人成功登記，於網上繳費滿HK$50,000，無須累積任何零售簽賬，可享$400現金回贈。

東亞銀行信用卡交稅及繳費享高達40,000里

一扣即享：DBS Visa信用卡（賺高達$400回贈）

由即日至2025年12月31日，憑DBS Visa信用卡透過DBS Card+ app 的全新「繳款及轉賬」功能繳付稅項/網上銀行交稅。單一繳稅交易達指定金額，即可享以下「一扣即享」獎賞，最高可賺高達$400回贈。詳細如下：

DBS Visa信用卡交稅賺高達$400回贈

懶人適用：AlipayHK（1%現金回贈）

如用Alipay直接繳費，用只需用Alipay掃稅單上的QR Code即可。而如果想賺到最多回贈，可綁定安信EarnMORE或其他銀聯信用卡均可。其中安信EarnMORE首年簽賬頭$150,000均有2%回贈，使用Alipay交稅雖然需繳交1%手續費，但扣手續費除後淨賺約1%現金回贈，十分適合不想麻煩再申請信用卡，或登記各大銀行優惠的懶人。

AlipayHK綁定安信EarnMORE信用卡交稅，扣手續費除後淨賺約1%現金回贈

即減「現金」之選：雲閃付App（最高可減$2,400）

由即日起至2026年1月31日，以雲閃付 App繳費，包括繳付稅款、水電煤、學費、保費等賬單滿指定金額，最高可減$2,400。詳細如下：

每筆繳費金額包括手續費，每次繳費會收0.6%手續費，至於用EarnMORE繳費可享有1%現金回贈，扣減手續費可賺0.4%優惠！此優惠只可用於每張綁定銀聯卡一次，而每個用戶最多用3次，即是需要3張銀聯卡才可扣盡$2,400優惠。

用雲閃付App繳費最高可減$2,400

