信用卡優惠2025｜10大抵碌海外網購信用卡 0手續費/最高8%回贈/$1200迎新優惠/無最低累積消費

海外購物或者網購成為現時港人熱門選擇，雙11、Black Friday、年尾聖誕節交換禮物時更會大手入貨！但碌卡時，香港大部份Visa / Mastercard信用卡外幣簽賬都會收1.95%手續費，而American Express則收2%，至於銀聯信用卡，好多都會免手續費，惟眾多外國網站不接受收銀聯卡。那麼海外購物或者網購時，如果想賺住消費的話，哪張卡最抵碌，回贈高、手續費低、迎新優惠最抵呢？Yahoo!著數為你整理了10大抵碌海外網購信用卡，即睇內文了解更多！

精選網購信用卡詳情

1. 恒生MMPower World Mastercard

恒生MMPower World Mastercard

信用卡特點：

永久免年費

1.95%非港幣交易手續費

海外外幣簽賬高達6%回贈

網上零售簽賬高達5%回贈

餐飲／電子產品／娛樂類別簽賬（3選2）高達1%

值得留意的是上述提及的回贈需登記，亦每月需累積簽賬滿$5,000，而每月額外獎賞上限為$500。

迎新優惠：

批卡後首60日簽賬滿HK$5,000：

全新信用卡客戶：$700 +FUN Dollars

現有信用卡客戶： $300 +FUN Dollars

申請連結

2. AEON WAKUWAKU

AEON WAKUWAKU

信用卡特點：

永久免年費

1.95%非港幣交易手續費

網上簽賬高達6%回贈

日本簽賬5%回贈

本地餐飲簽賬1%回贈

無上限基本0.4%回贈（網上、日本及本地餐飲簽賬之額外獎賞到達每月結單上限$200 WAKU COIN後，可繼續享有無上限0.4%回贈）

迎新優惠：

全新客戶可享高達$900回贈

申請連結

3. sim Credit

sim Credit Card

信用卡特點：

1.95%非港幣交易手續費

網購簽賬：8%回贈（上限$200）

本地消費簽賬3%回贈

指定院校學生永久年費豁免

特選商戶簽賬3%現金回贈

值得留意的是其回贈需單一簽賬滿$500，兼當月再累積實體店簽賬滿$1,000才能獲得優惠。

迎新優惠：

$500 Netflix禮品卡；或

$500 apple 禮品卡；或

$200 現金回贈

申請連結

4. 恒生Travel+ VS（日韓泰星澳）

恒生Travel+ VS

信用卡特點：

永久免年費

1.95%非港幣交易手續費

日本、韓國、泰國、新加坡、澳洲外幣簽賬有7%回贈，其他外幣簽賬亦有5%回贈

本地餐飲及交通簽賬高達5%回贈

值得留意的是回贈需每月累積簽賬滿$6,000，而每月額外獎賞上限為$500。

迎新優惠：

批卡後首60日簽賬滿$5,000：

全新客戶：$700 +FUN Dollars

現有客戶： $300 +FUN Dollars

申請連結

5. 滙豐Red

滙豐Red信用卡

信用卡特點：

永久免年費

1.95%非港幣交易手續費

網上購物簽賬4%回贈

指定商戶簽賬賺8%回贈

迎新優惠：

全新客戶可享高達$300限時迎新獎賞

申請連結

6. DBS Live Fresh

DBS Live Fresh

信用卡特點：

首年免年費

1.95%非港幣交易手續費

網上簽賬高達6%回贈

Flexi Shopping 10次免費分期體驗

自選獎賞額外5%現金回贈

網上外幣簽賬1%無上限回贈

迎新優惠：

全新客戶可享高達 $600 迎新優惠

申請連結

7. 渣打Smart

渣打Smart卡

信用卡特點：

永久免年費

外幣簽賬無手續費

指定商戶高達高達5%回贈

值得留意的是上述提及的回贈需登記，亦每月需累積簽賬滿$4,000，或每月累積簽賬滿$12,000，則可獲無上限的1.2%回贈。

迎新優惠：

首個月內累計HK$3,500合資格簽賬可享HK$800現金回贈

申請連結

8. 安信EarnMORE

安信EarnMORE卡

信用卡特點：

首兩年免年費

1%非港幣交易手續費

餐飲、網購、本地及外幣簽賬等一律2%回贈，方便一卡走天涯

迎新優惠：

全日制大學/大專學生專享迎新優惠$200現金回贈

$770現金回贈；或

Toshiba 免安裝獨立式洗碗碟機；或

Samsung Galaxy Tab A9 (LTE) 平板電腦；或

高達HK$90,000免息免手續費現金分期套現計劃

申請連結

9. Citi Cash Back

Citi Cash Back 信用卡

信用卡特點：

首年免年費

1.95%非港幣交易手續費

外幣簽賬、本地食肆及酒店簽賬2%回贈，方便一卡走天涯

本地簽賬、八達通自動增值及自動轉賬繳費1%回贈

迎新優惠：

申請可享$1,200現金回贈

申請連結

10. 中銀淘寶卡

中銀淘寶卡

信用卡特點：

永久免年費

淘寶購物及海外簽賬免手續費

海外旅遊簽賬免手續費

所有簽賬享0.4%回贈

迎新優惠：

全新客戶可享高達$300回贈

申請連結

