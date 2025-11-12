最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
信用卡優惠2025｜10大抵碌海外網購信用卡 0手續費/最高8%回贈/$1200迎新優惠/無最低累積消費
海外購物或者網購成為現時港人熱門選擇，雙11、Black Friday、年尾聖誕節交換禮物時更會大手入貨！但碌卡時，香港大部份Visa / Mastercard信用卡外幣簽賬都會收1.95%手續費，而American Express則收2%，至於銀聯信用卡，好多都會免手續費，惟眾多外國網站不接受收銀聯卡。那麼海外購物或者網購時，如果想賺住消費的話，哪張卡最抵碌，回贈高、手續費低、迎新優惠最抵呢？Yahoo!著數為你整理了10大抵碌海外網購信用卡，即睇內文了解更多！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
精選網購信用卡詳情
1. 恒生MMPower World Mastercard
信用卡特點：
永久免年費
1.95%非港幣交易手續費
海外外幣簽賬高達6%回贈
網上零售簽賬高達5%回贈
餐飲／電子產品／娛樂類別簽賬（3選2）高達1%
值得留意的是上述提及的回贈需登記，亦每月需累積簽賬滿$5,000，而每月額外獎賞上限為$500。
迎新優惠：
批卡後首60日簽賬滿HK$5,000：
全新信用卡客戶：$700 +FUN Dollars
現有信用卡客戶： $300 +FUN Dollars
2. AEON WAKUWAKU
信用卡特點：
永久免年費
1.95%非港幣交易手續費
網上簽賬高達6%回贈
日本簽賬5%回贈
本地餐飲簽賬1%回贈
無上限基本0.4%回贈（網上、日本及本地餐飲簽賬之額外獎賞到達每月結單上限$200 WAKU COIN後，可繼續享有無上限0.4%回贈）
迎新優惠：
全新客戶可享高達$900回贈
3. sim Credit
信用卡特點：
1.95%非港幣交易手續費
網購簽賬：8%回贈（上限$200）
本地消費簽賬3%回贈
指定院校學生永久年費豁免
特選商戶簽賬3%現金回贈
值得留意的是其回贈需單一簽賬滿$500，兼當月再累積實體店簽賬滿$1,000才能獲得優惠。
迎新優惠：
$500 Netflix禮品卡；或
$500 apple 禮品卡；或
$200 現金回贈
4. 恒生Travel+ VS（日韓泰星澳）
信用卡特點：
永久免年費
1.95%非港幣交易手續費
日本、韓國、泰國、新加坡、澳洲外幣簽賬有7%回贈，其他外幣簽賬亦有5%回贈
本地餐飲及交通簽賬高達5%回贈
值得留意的是回贈需每月累積簽賬滿$6,000，而每月額外獎賞上限為$500。
迎新優惠：
批卡後首60日簽賬滿$5,000：
全新客戶：$700 +FUN Dollars
現有客戶： $300 +FUN Dollars
5. 滙豐Red
信用卡特點：
永久免年費
1.95%非港幣交易手續費
網上購物簽賬4%回贈
指定商戶簽賬賺8%回贈
迎新優惠：
全新客戶可享高達$300限時迎新獎賞
6. DBS Live Fresh
信用卡特點：
首年免年費
1.95%非港幣交易手續費
網上簽賬高達6%回贈
Flexi Shopping 10次免費分期體驗
自選獎賞額外5%現金回贈
網上外幣簽賬1%無上限回贈
迎新優惠：
全新客戶可享高達 $600 迎新優惠
7. 渣打Smart
信用卡特點：
永久免年費
外幣簽賬無手續費
指定商戶高達高達5%回贈
值得留意的是上述提及的回贈需登記，亦每月需累積簽賬滿$4,000，或每月累積簽賬滿$12,000，則可獲無上限的1.2%回贈。
迎新優惠：
首個月內累計HK$3,500合資格簽賬可享HK$800現金回贈
8. 安信EarnMORE
信用卡特點：
首兩年免年費
1%非港幣交易手續費
餐飲、網購、本地及外幣簽賬等一律2%回贈，方便一卡走天涯
迎新優惠：
全日制大學/大專學生專享迎新優惠$200現金回贈
$770現金回贈；或
Toshiba 免安裝獨立式洗碗碟機；或
Samsung Galaxy Tab A9 (LTE) 平板電腦；或
高達HK$90,000免息免手續費現金分期套現計劃
9. Citi Cash Back
信用卡特點：
首年免年費
1.95%非港幣交易手續費
外幣簽賬、本地食肆及酒店簽賬2%回贈，方便一卡走天涯
本地簽賬、八達通自動增值及自動轉賬繳費1%回贈
迎新優惠：
申請可享$1,200現金回贈
10. 中銀淘寶卡
信用卡特點：
永久免年費
淘寶購物及海外簽賬免手續費
海外旅遊簽賬免手續費
所有簽賬享0.4%回贈
迎新優惠：
全新客戶可享高達$300回贈
更多著數文章：
其他人也在看
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
人氣返工鞋VIVAIA官網低至46折！$429起買到經典款平底鞋、防水Loafers 77折入手｜Black Friday優惠2025
今年在「帶貨女王」Jennie的加持下，VIVAIA獲得前所未有的關注度，超多OL人手一對該品牌返工鞋！還沒入手的朋友們，最近Black Friday優惠就是大家瘋狂購物的最佳時期！VIVAIA突發推出黑五優惠，最高可享有低至46折。VIVAIA最大特點就是鞋款可以放入洗衣機清洗，鞋款設計簡約、永不過時，遇上落雨天不小心踩進水坑整污糟都可以清洗乾淨。大家不妨趁優惠期間入手最抵返工鞋，趁有碼數就要即刻出擊啦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 1 天前
LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
超市雙11優惠合集！百佳最後一天88折／惠康XFoodpanda享89折／屈臣氏買滿$199＋$1換購維他檸檬茶丨雙11優惠2025
各大超市、連鎖店爭相推出雙11優惠，精明的慳錢達人們當然要趁減價網購掃平貨！本文集合百佳、惠康、萬寧、屈臣氏、Aeon、Apita、大生超市等商戶的分店及網店優惠，方便大家入手心水筍貨！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限11/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、屈臣氏竹纖維棉柔細緻面紙 $20/件、屈臣氏抗菌沐浴乳松木味 1000毫升 $19.9/件、NATURALS BY WATSONS 玫瑰果極緻修護活膚油 $104.9/件、屈臣氏強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包 $189/件、屈臣氏成人三層衛生口罩30個獨立包裝買1送1！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【Italian Tomato】雙11快閃優惠 3件件裝蛋糕限時$111（只限11/11）
Italian Tomato推出雙十一快閃優惠，11月11日限定優惠價$111買件裝蛋糕3件，優惠適用於$48或以下之件裝蛋糕，$48以上之件裝蛋糕亦可補回差價選購，趁今日有優惠買幾件同朋友一齊share食！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜雙11 HK$1,111 必搶掃拖機械人，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮進入白熱化階段，各大網店已推出驚人優惠，最後衝刺猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Ecovacs Deebot Y1 PRO 掃拖機械人直接減到 65 折，原價 HK$1,699 的家居清潔助手，現在只要 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025官網開賣！絕美奢華流星禮盒 24件美妝品+送9件護膚、香水小禮品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在官網推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。此外，官網買滿$3,000，更送價值$2,325的9件護膚、香水小禮品，各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
ASOS限時額外5折勁減！adidas袋低至$67 / Polo Ralph Lauren polo衫只需$648｜雙11優惠2025
期待已久，英國大型網購百貨平台ASOS的雙11優惠終於開始！想以至抵價格為秋冬及佳節衣櫃置新裝，必定要把握今次的掃貨時機！ASOS由即日起起至11月12日下午5時，指定正價或減價產品，付款前輸入指定優惠碼即可享高達額外5折優惠，adidas袋最平低至$67入手，Polo Ralph Lauren、Calvin Klein Jeans等品牌難得都有折，而且買滿$650更享免運費送貨！各位可以準備大手入貨！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 1 天前
桃園放颱風假 這些百貨仍維持正常營業
桃園放颱風假 這些百貨仍維持正常營業鉅亨網 ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 21 小時前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限12/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇膏及潤膚產品系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 36 分鐘前