信用卡取消攻略2026｜13間銀行Cut卡教學及伏位留意：滙豐/恒生/渣打電話熱線、避開罰款陷阱

信用卡取消攻略｜13間銀行CUT卡教學及伏位留意 避開罰款陷阱

不少精明的香港人最愛「食迎新」賺現金券、超市禮券、禮品等，但如果取消信用卡的時機不對，隨時要倒貼賠償！各大銀行暗藏取消期限陷阱，有的6個月、有的13個月內剪卡就要賠償迎新獎賞價值，更可能被收手續費。今次Yahoo著數為大家整理了13間銀行取消信用卡的「過冷河」規則，教你精準計算最佳取消時間，避開罰款之餘，更能循環賺盡迎新優惠！即睇內文掌握免賠攻略，下次輕鬆賺盡$2,000迎新禮品無難度！

1. 恒生信用卡

恒生enJoy Visa白金卡、恒生Travel+ Visa Signature卡、恒生MMPOWER World Mastercard、恒生白金卡

取消恒生銀行信用卡方法：

方法1. 使用「在線通訊」聯絡客戶服務員取消信用卡

▶︎▶︎前往「在線通訊」

方法2. 直接致電恒生銀行熱線電話 2398 0000 提出請求

方法3. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理

方法4. .剪斷信用卡磁帶部分連同已簽署的取消信用卡書面要求，郵寄到「九龍中央郵政總局郵箱74147號 卡務及貸款業務運作部」處理。

提早取消恒生銀行信用卡罰則：

若客戶於開戶後13個月內取消有關信用卡戶口，且已獲贈迎新獎賞，則須繳付相等於迎新獎賞價值之金額作為手續費。

恒生銀行信用卡新客戶定義（冷河期）：

全新信用卡客戶是指現時及或緊接申請日期前12個月內，未曾持有任何由恒生銀行發出的個人信用卡／聯營卡主卡（不包括消費卡和專享卡）的主卡申請人。

2. 匯豐信用卡信用卡

滙豐EveryMile信用卡、滙豐Red信用卡、滙豐 Visa Signature 卡、滙豐卓越理財信用卡、滙豐easy信用卡 / 白金Visa卡、滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡、滙豐銀聯雙幣信用卡、滙豐滙財金卡

取消匯豐信用卡方法：

方法1. 透過HSBC HK App／匯豐網站登入「匯豐網上理財」向在線客戶服務主任提出取消信用卡請求；或

▶︎▶︎前往「匯豐網上理財」網站

方法2. 直接致電匯豐銀行熱線電話 2233 3000 提出請求

方法3. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理。

提早取消匯豐信用卡信用卡罰則：

若於合資格信用卡開戶後 13 個月內取消該信用卡，匯豐銀行有權於信用卡客戶的「奬賞錢」或信用卡賬戶中扣除任何已獲享的優惠之等值。

匯豐信用卡新客戶定義（冷河期）：

於合資格信用卡批核日起計之過去12個月內未曾持有或沒有取消任何滙豐個人信用卡基本卡，或並非附屬卡申請人。

3. 渣打銀行信用卡

渣打國泰 Mastercard、Smart信用卡、Simply Cash Visa卡

取消渣打銀行信用卡方法：

方法1. 透過 SC Mobile APP 向在線客戶服務主任提出取消信用卡請求

方法2. 直接致電渣打銀行熱線電話 2886 4111提出請求

方法3. 填寫渣打信用卡取消申請書，並親身攜同身份證及要取消的信用卡，到任何一間渣打銀行分行辦理。

▶︎▶︎按此下載渣打取消信用卡表格

提早取消渣打銀行信用卡罰則：

已獲贈迎新禮遇／或額外禮遇之全新信用卡客戶若在新卡發出後12個月內取消有關信用卡，渣打銀行保留權利收取相等於迎新禮遇及／或額外禮遇價值之費用。

渣打銀行信用卡新客戶定義（冷河期）：

由批核日起計之過去6個月內沒有取消任何由渣打銀行信用卡主卡之申請人。

4. MOX信用卡

MOX信用卡

提早取消MOX信用卡方法：

可在Mox應用程式的「即時通話」或「即時對話」功能聯絡要求取消Mox信用卡。

提早取消MOX信用卡罰則：

倘若已領取與推廣相關的任何奬賞、禮品或其他利益，而隨後於開戶後的 12 個月內結束 Mox 戶口，Mox有權在取消戶口前扣除該奬賞、禮品或其他利益的總價值。

MOX信用卡新客戶定義（冷河期）：

在開立 Mox 戶口前 12 個月內，沒有持有 Mox 戶口。值得留意的是如申請人 12 個月內曾經持有過 Mox 戶口，即使未曾使用舊Mox戶口完成任何交易，仍會被視為持有 Mox 戶口。

5. CITI信用卡

Citi Prestige信用卡、Citi Cash Back 信用卡、Citi PremierMiles信用卡、Citi Rewards萬事達信用卡、Citi 八達通白金卡、CITI THE CLUB 信用卡、CITI HKTVMALL 信用卡、CITI REWARDS 銀聯信用卡

取消CITI信用卡方法：

方法1. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行申請終止信用卡合約

方法2. 致電CitiBank信用卡熱線 2860 0333 與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡

方法3. 登入 Citibank APP 點擊「協助／Help & Support」聯絡線上客服提出取消信用卡請求

提早取消CITI信用卡罰則：

在發卡日計起12 個月內取消指定認可信用卡，花旗銀行保留權利從合資格持卡人之信用卡賬戶內扣除已送出之迎新獎賞之面值。

CITI信用卡新客戶定義（冷河期）：

由申請日期當月起計過去 12 個月內不曾持有或不曾取消任何由花旗銀行所發行之 Citi 信用卡之申請人。

6. DBS 信用卡

DBS Black World Mastercard、DBS Eminent Card、DBS COMPASS VISA、DBS Live Fresh Card、DBS Black American Express Card、DBS商務卡

取消DBS信用卡方法：

方法1. 致電DBS 24小時服務熱線2290 8888與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡

方法2. 在 DBS 智能客服 DBS digibot 留言提出取消信用卡請求，DBS 將會在三個工作天內回覆（身份驗證後選擇「信用卡」>繼續留下訊息>於訊息內容註明取消信用卡申請）；或

方法3. 下載及填妥取消信用卡表格並傳真至 2572 6922

▶︎▶︎按此下載取消DBS信用卡表格

親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理

提早取消DBS信用卡罰則：

如於新卡發出日期後 12 個月內 取消新卡，銀行將從客戶的戶口扣除已享用的迎新優惠等值金額，無須另行通知。

DBS信用卡新客戶定義（冷河期）：

在新卡申請日期前 12 個月內 未曾持有及/或沒有取消任何由銀行發出的 DBS 信用卡的申請人。

7. 美國運通AE信用卡

美國運通白金卡、美國運通Explorer信用卡、美國運通白金信用卡

取消美國運通AE信用卡方法：

致電美國運通熱線 2277 1010 與客戶服務主任聯絡，要求取消信用卡及自行剪卡

提早取消美國運通AE信用卡罰則：

於年費之誌賬日期30天後通知美國運通取消信用卡，年費將不獲退回；

若於於新卡發出日期後 12個月內 取消該卡，美國運通保留從運通卡帳戶內扣除有關迎新禮物價值及／或相關年費之權利而不作事先通知。

美國運通AE信用卡新客戶定義（冷河期）：

在申請日期前 12 個月內 未持有或取消該 AE 信用卡的主卡則可被視為新客戶。

8. AEON信用卡

AEON CARD WAKUWAKU、AEON Visa 信用卡、AEON JCB 信用卡、AEON Card JAL、AEON 萬事達信用卡、AEON 銀聯信用卡、AEON Card Premium UnionPay

取消AEON信用卡方法：

方法1. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行取消信用卡

方法2. 致電 AEON 熱線電話 2895 6262 向客戶服務主任提出取消信用卡。

提早取消AEON信用卡罰則：

條款及細則中並無特別列明罰則

保留於AEON信用卡賬戶內扣除相關獎賞或其港幣等值金額的權利，而不需另行通知

AEON新客戶定義（冷河期）：

開戶日期前 12 個月內未曾持有任何有效之 AEON 信用卡

9. 中國銀行信用卡

中銀Cheers Card、中銀Chill Card、中銀Go卡、中銀崇光Visa卡、中銀淘寶World萬事達卡

取消中銀信用卡方法：

方法1. 致電中銀信用卡熱線 2853 8828 與客戶服務主任要求取消信用卡

方法2. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行取消信用卡

提早取消中銀信用卡罰則：

若於發卡後 12個月內取消，卡公司保留權利從其信用卡賬戶內扣除所獲領的迎新獎賞及額外迎新獎賞簽賬積分，毋須事先通知。

中銀信用卡新客戶定義（冷河期）：

於信用卡申請日期前 12個月內 未曾辦理取消或曾持中銀港幣信用卡及／或中銀雙幣信用卡申請人。

10. 東亞信用卡

東亞銀行白金卡、東亞銀行銀聯雙幣白金信用卡、東亞銀行Visa Signature卡、東亞銀行i-Titanium 卡

取消東亞信用卡方法：

方法1. 致電東亞信用卡客戶服務熱線 3608 6628 向客戶服務主任要求取消信用卡

方法2. 下載取消信用卡表格，填妥後親身交回任何一家東亞銀行分行

方法3. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理。

提早取消東亞信用卡罰則：

於開卡後 12 個月內取消東亞銀行信用卡，東亞銀行將會在有關賬戶內扣除於申請時相等有關迎新禮品零售價金額之行政費用而無須事前通知。

東亞信用卡新客戶定義（冷河期）：

在新信用卡的遞交申請日及批核之前 6個月內 並無持有任何東亞銀行信用卡主卡之申請人。

11. 安信信用卡

安信wewa card 及 EarnMORE 信用卡

取消安信信用卡方法：

方法1. 登入「安信 OmyCard APP」聯絡線上客服取消信用卡

方法2. 使用安信網頁「安信小幫手」聯絡線上客服取消信用卡

方法3. 直接致電／Whatsapp 「Prime Credit 信用卡」熱線電話提出請求

提早取消安信信用卡罰則：

於發卡後 12 個月內取消安信信用卡，安信保留就每張被取消的安信信用卡，向有關客戶收取 HK$600 迎新優惠行政費用的權利。

安信信用卡新客戶定義（冷河期）：

在新信用卡的申請日期前 6個月內 未曾持有任何由安信發行之信用卡的申請人。

12. 大新信用卡

大新 VIP 銀行服務 Visa Infinite 卡、大新 ONE＋ 信用卡、大新英國航空白金卡、大新 ANA World 萬事達卡

取消大新信用卡方法：

方法1. 致電大新信用卡客戶服務熱線 2828 8188 向客戶服務主任要求取消信用卡

方法2. 在大新下載並填寫相關表格後，郵寄至「香港郵政信箱333號」或親身交回分行

▶︎▶︎按此下載取消大新信用卡表格

方法3. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理

提早取消大新信用卡罰則：

倘若已領取迎新優惠之客戶於新卡確認後 13 個月內取消主卡，大新銀行保留於其信用卡戶口內除 HK$300 手續費之權利，而毋須另行通知。

大新信用卡新客戶定義（冷河期）：

於新信用卡的申請日期前 12 個月內未曾持有任何由大新銀行發出之信用卡主卡或附屬卡之申請人。

13. 建設銀行（亞洲）信用卡

eye信用卡、建行(亞洲) TRAVO World Mastercard、建行(亞洲)銀聯雙幣信用卡、建行(亞洲)Visa Infinite 信用卡、建行(亞洲)銀聯鑽石Prestige信用卡

取消建設銀行（亞洲）信用卡方法：

方法1. 致電建設銀行（亞洲）信用卡熱線 3179 5533 向客戶服務主任要求取消信用卡

方法2. 親身攜同身份證及要取消的信用卡到分行處理。

提早取消建設銀行（亞洲）信用卡罰則：

於信用卡發出後 12 個月內取消信用卡，建設銀行（亞洲）可從信用卡賬戶或在建設銀行（亞洲）的戶口中扣取與已發給出之迎新禮品等值之行政費用而無須作事先通知。

建設銀行（亞洲）信用卡新客戶定義（冷河期）：

在申請信用卡前 6 個月內必須並未持有任何建設銀行（亞洲）所發的信用卡的主卡。

