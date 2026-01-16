渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
信義代銷攜國際六獎建築團隊 台中水湳登場
[NOWnews今日新聞] 近年在中科與七期之間的區位優勢推動下，水湳成為高端企業、豪宅聚落的首選地段。年底兩大文化建設將為水湳生活圈揭開新篇章，綠美圖正式啟動，已在12月正式開館，是目前台灣唯一結合了美術館及圖書館的公共建設，更成為全台的首座大型文化地標，「台中國際會展中心」也預計年底啟用，補齊中台灣長期缺乏的國際會展場域，加上明年將啟用的台中四大轉運中心之一「水湳轉運中心」及未來捷運橘線的雙交通利多加持下，服務來自國內外的龐大觀展人潮及轉車人流，蓬勃商機發展不可限量。
信義代銷指出，水湳經貿園區在「會展經濟」與「綠能智慧城市」雙軸並進下，交通、生活與商業機能不斷升級，是轉運、會展人潮與旅宿消費的重要入口，水湳經貿園區公共建設已逐步到位，目前正是擁有核心生活的最好時機。
台中水湳經貿園區為中部最受矚目的國際級核心開發區，隨著中央公園、水湳轉運中心、台中國際會展中心與台灣智慧營塔等重大建設陸續到位，最受矚目的「超巨蛋」也正式啟動開發，將與台中國際會展中心、中央公園形成三大核心生活圈，成為台中最具代表性的國際級都會地標。超巨蛋建設完成後，將有效帶動觀光、商業與住宅需求，已形成集商辦、企業總部、綠能科技於一體的黃金軸帶。
擁有市中心最大20萬坪中央公園，面積為大安森林公園2.5倍大，中央公園已經是跨年晚會、各式重大活動的指定地，也是家庭出遊、觀光旅遊熱門景點，為台中使用度最高的公園。水湳經貿園區結合生態景觀廊道與未來捷運預定站點、10分鐘可達台中科學園區通勤圈，形成「科技 × 商辦 × 綠境」的黃金三角區段。在重大建設題材帶動下，進一步推升水湳整體房市價值，吸引各大建設品牌、大型開發商與企業總部接力進場積極卡位。
聚碩建設以高規格精品建築標準，聯手單元二國際豪墅『餘白』建築師_蔡長恩建築師，推出國際級指標建案「聚碩仁玉」，結構安全由台中結構技師公會理事長許庭偉把關、景觀燈光分別由操刀雙橡園1617的上境景觀設計、偶得設計團隊操刀，樹立水湳新世代精品建築新典範。以精品訂製的細膩思維，創造國際美學的極致堅持，「聚碩仁玉」更榮獲歐美六座全球國際建築獎項肯定，以超越業界「結構保固25年、防水保固10年」的信任承諾，搭配BIM建築資訊管理系統，精準掌握從設計到施工的每一環節，同時建築導入智慧系統，可監測能源與空氣品質，並透過 APP 隨時掌握狀態，搭配即時回報的安全防災系統，全面保障居住安全。
為了呼應水湳身價，「聚碩仁玉」從法式長型序列建築語彙著眼，以細膩手法重現法式藝術建築設計，呼應20萬坪中央公園自然高綠覆價值，第二門廳的設計，提升的隱私性與尊榮感，創造出精緻優雅的生活質感，精質40戶的極致尊寵，一層四戶雙電梯高規格設計打造精品質域，成就一座跨時空交織的限量法式精品，令人耳目一新！
延續聚碩建設其「以地段成就永續價值」的選地哲學，建築榮獲綠建築候選標章、將建築融入環境、回應氣候永續的發展趨勢，「聚碩仁玉」同時提供一年物業代管及第三方驗屋服務，以「建築售後服務延續品牌責任」讓買方安心入住無後顧之憂。
信義代銷分析，水湳經貿園區隨著公共建設邁入成熟期，從「話題熱區」邁向「台中核心」已是現在進行式。水湳不再只是未來願景，而是進入企業總部化、國際化城市的成熟階段。對建築品質、維運系統與綠建築標準的要求正快速提升，而「聚碩仁玉」相對地段優勢，緊鄰台中科學園區、74 快速道路與國道，伴隨漢翔路及市政路道路開通計劃，雙道路共伴效應更是推動水湳經濟動脈，成為七期至中科、水湳的重要核心交通軸線。迅速接軌七期、逢甲、12期生活圈，未來更有捷運橘線加持，地段增值性高，將成為最受矚目的新興個案。
【聚碩仁玉】極限量40席 均質25坪法式邸
✥ 水湳經貿生態段｜3%珍稀純住｜邊間雙面採光｜雙衛浴開窗
✥ 貴賓專線：04-2238-3888
✥ 接待會館：臺中市西屯區漢翔路288號
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／高規維安生活圈！AIT特區磁吸高資產買盤
房市／信義房屋響應政府 率先推動建築能效標示
房市／2026適合賣房嗎？專家點名三大變數判斷 這些屋主該先出場
其他人也在看
越南漢遭開槍擊斃 生前寄居友人住所 疑經常吸食依托咪酯
【on.cc東網專訊】屯門昨日(16日)晚上發生持刀挾持女途人事件，一名香港出生的越南裔男子遭警員連開兩槍轟斃。據悉，死者花名「恐龍」早前寄居於友人屯門一單位，期間友人發現「恐龍」精神有異，行為古怪經常自言自語，更在單位內吸食(依托咪酯)毒品，且次數頻密。友人擔on.cc 東網 ・ 11 小時前
TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」
1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 9 小時前
李施嬅車崇健復合後再分手 一餐飯成結束關鍵：我應該要放手的
李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
馮盈盈健身8年效果顯著 前凸後翹應有盡有
【on.cc東網專訊】前港姐冠軍馮盈盈有樣有身材，擁有營養學一級榮譽碩士學歷的她，除了飲食均衡，亦不斷勤力做運動保持弗爆身形。盈盈日前於社交網晒靚相，發文感謝自己的健身教練多年來的幫助，表示自己自2018年開始接觸健身，雖然期間曾中斷過，但每次重新出發，都是由同東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 1 天前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護
現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
180天內打破中國稀土壟斷！川普下令：全球供應商都得跟美國簽約 否則加稅+配額限制
美國總統川普簽署公告，要求全球供應商在 180 天內與美國達成稀土協議，否則將面臨高關稅。此舉旨在減少對中國稀土的依賴，並強調國家安全的重要性。鉅亨網 ・ 11 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 1 天前
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳 16歲清純素顏讓人戀愛
近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。姊妹淘 ・ 8 小時前
油塘曦臺三房四年貶值四成 放盤一年累劈705萬終賣出 勁蝕803萬
二手樓市持續錄得大幅蝕讓個案，部分單位樓價在數年內明顯回落。最新成交顯示，油塘曦臺一個3房單位，約4年帳面貶值逾4成，累蝕超過800萬元離場，反映個別屋苑在高位入市的業主，現時面對頗大調整壓力。閱讀更多：油塘親海駅突爆撻訂潮 單日錄11宗終止交易 涉樓價逾7,800萬 料沒收逾780萬訂金全港首個港鐵通風樓上蓋項目 油塘柏景峰樓書寫明鐵路設施會引塵埃同氣味？據土地註冊處資料，油塘曦臺1座高層B室，實用面積795平方呎，屬3房間隔。單位早於2024年初已放盤，當時叫價約1,800萬元，其後多次下調叫價，最終上月以約1,095萬元成交，實用呎價約13,774元。原業主於2021年年中以約1,898.5萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約803.5萬元，期內樓價累計跌幅約42%，屬近期較為顯眼的大額蝕讓個案之一。 延伸閱讀: 柏景峰 親海駅 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 10 小時前
「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！
比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背...styletc ・ 11 小時前
網民教路唐記包點買「金湯」湯飯做湯底打邊爐 大讚：愈滾愈濃味
香港人對打邊爐的熱情四季如一，每逢提到打邊爐該配搭哪款湯底，網民都會各有各答案，由以往傳統的豬骨湯、沙嗲湯、芫茜皮蛋湯，到近年人氣的麻辣湯、藥膳湯、花膠雞湯，每一款都各有支持者。近日就有網民發揮創意，推介以連鎖品牌「唐記包點」的湯飯自製懶人湯底，引起一眾網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 16 小時前
馬斯克星鏈對上伊朗國家機器！這次不只是斷網那麼簡單
《路透》周五 (16 日) 報導，在伊朗政府加強鎮壓異議人士、全面限縮網路通訊之際，馬斯克旗下的衛星網路服務星鏈 (Starlink) 正面臨成立以來最受矚目的資安與地緣政治考驗之一。自俄烏戰爭期間成為突破政府斷網的重要通訊工具後，星鏈如今再度被推上國際焦點，成為伊朗對抗示威活動中的關鍵資訊生命線。鉅亨網 ・ 3 小時前
攻港失敗｜內地餐飲攻港水土不服 將軍澳店被法拍 西塔老太太全綫結業
內地連鎖烤肉店「西塔老太太」於2023年進軍香港市場，但近日被揭將軍澳及尖沙咀門店已相繼關閉，意味在本港全線結業，反映近年內地食肆「攻港潮」之下，經營遠較想像艱難。網民稱，服務體驗未能對應價格定位，倒閉屬「意料之內」。BossMind ・ 1 天前
美國執法人員射殺女子事件 特朗普改口！
針對美國移民與海關執法局（ICE）人員在明尼蘇達州開槍打死一名美國籍女子事件，美國總統川普周三（14 日）改口，使用更為和緩的表述，稱此事為「不幸事件」，「對雙方而言都令人難過」。 此前，在該槍擊事件發生後不久，川普曾在社交媒體上將遇害女子古德（Renee Nicole Goo鉅亨網 ・ 1 天前
沖繩滑翔傘墜海的駭人真相：23歲遊客背後的致命祕密？
沖繩的夢幻海景竟然變成災難片場！根據《NHK》2025年9月3日報導，9月3日下午1點26分，南城市安座真Sunsun海灘東側80公尺處，一架雙人座滑翔傘突然墜海，23歲中國女遊客心肺停止，46歲男教練送醫不治！Japhub日本集合 ・ 1 天前
林憶蓮女兒1,700萬沽紅山半島2房 持貨約7年勁蝕568萬
樓市回暖，有名人趁勢沽貨，惟高位入市物業仍需蝕讓離場。據報道，歌壇天后林憶蓮女兒與前夫「華語流行音樂教父」李宗盛所生的女兒李喜兒，日前以1,700萬元沽出大潭紅山半島一個2房單位，持貨約7年，轉手勁蝕568萬元或25%。28Hse.com ・ 1 天前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 1 天前