搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
[NOWnews今日新聞] 在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會，前往新潤亞昕翠峰及新潤青峰進行參訪，透過主委及住戶的分享，使嘉品住戶在入住前對社區管理、公設使用與鄰里互動、社區參與有更具體的理解。
信義開發表示，此次參訪活動源自2025年6月嘉品住戶社群內的需求調查，「社區公設交流」在多數住戶中排名第一。信義開發在確認需求後，協助跨社區接洽與安排。透過現場導覽與管理經驗交流，讓嘉品住戶了解社區如何分工合作、公共空間如何有效維護，並實際觀察公設使用方式與住戶社區參與程度。
多位參與住戶回饋，透過實際走訪與交流，能更清楚理解公設管理方式與空間使用情況，同時也有機會在活動中認識鄰居，累積未來社區互動的基礎。
嘉品住戶王先生表示，能實地參觀其他社區，比想像中收穫更多，越接近交屋，彼此的共鳴也自然會變多，住戶林先生則提到，交流內容相當實用，像媽媽教室的抽風設備、電動車位規劃、公設動線，這些都能提前注意，小聚時鄰里之間的對話「輕鬆又自然」。
曾小姐提到，意外遇到能互相協助的鄰居，鄰居職業是土木技師，還協助看平面圖，分享的經驗很有幫助。透過參訪了解其他社區的公設規劃後，更期待日後能獲得嘉品公共空間的進一步資訊。
根據活動回饋統計，100%參與住戶認為此類交流有助未來社區生活，且超過七成住戶在活動中認識三位以上鄰居。嘉品社區至今累計已有44%戶數曾參與社區交流活動，顯示住戶對「在入住前就先建立連結」具高度意願與正向回饋。
信義開發在本次活動中扮演的是協助者與支持者。透過跨社區橋接、經驗引介與交流平台搭建，期望協助住戶降低摸索成本、形成溝通基礎，讓社區在未來能以更穩定的方式自主運作。
信義開發認為，建築可以定義空間，而生活會決定家的樣貌，未來將持續與住戶並肩同行，讓「好鄰居好生活」在相處中慢慢生根，住進來就能感到安心與連結，共創幸福好生活。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋再獲數位奇點獎 傲視房地產業
房市／信義房屋潘姵縈 讓客戶看到房仲多元價值
房市／劍南路TOD案動工滿周年 房仲揭露買氣新熱區
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品
有意入手尋物追蹤器的各位 Samsung 用家，Galaxy SmartTag 2 目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 分鐘前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月22日)天氣預測，大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約24度，吹和緩東北風。 展望未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，明日及星期一日間溫暖，下周中期早晚清涼。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 5 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 19 小時前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
英超 ｜伊薩打破利物浦119年來不光彩紀錄
利物浦在英超又輸一場，而且係主場大敗0比3給榜尾球隊森林。累計在過去七場英超比賽中，錄得六場敗仗。紅軍正選前鋒伊薩更打破球會一項 119 年來未曾出現的不光彩紀錄。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 15 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70 送維他奶造型毛毯（即日起至27/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有新西蘭牛油果$23.5/4個、Dodoni/ Mevgal 希臘乳酪 $40/2杯；全線常溫維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70，送維他奶造型毛毯任選1件(價值$69)！YAHOO著數 ・ 3 小時前
歐聯 ｜拜仁錯估形勢 迪亞斯重罰停賽3場
歐聯現時只有3支球隊全勝，分別是拜仁慕尼黑、阿仙奴及國米；而下個星期肯定又少一隊（甚至兩隊），因為拜仁慕尼黑將會作客鬥阿仙奴。而拜仁錯估形勢，迪亞斯向PSG後衛夏基美的危險鏟球，被重罰歐聯停賽3場。Yahoo 體育 ・ 1 天前
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 1 天前
日本反駁中國致聯合國信件內容 稱涉台指控「毫無依據」
【彭博】— 一名日本官員表示，中國有關日本首相高市早苗改變日本對台灣問題立場的說法「毫無根據」，並呼籲加強對話，以防止亞洲兩大經濟體關係進一步惡化。Bloomberg ・ 12 小時前
鄭則仕再拍片揭暴瘦留白鬚真相 曾生意失敗否認住貧民窟：用腦子來分析
現年74歲的「肥貓」鄭則仕（Kent哥）近年作品減少，不過最近活躍於網上平台拍片。Kent哥曾屢次被傳死訊，早前拍片時身形暴瘦，鬍子變白盡顯老態，令網民非常擔心。日前，Kent哥再拍片稱要「力求真相」，親揭暴瘦留白鬚原因，更呼籲網民要「用腦子來分析」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曼城敗走紐卡素失次席
【Now Sports】曼城周六在英超尾場以1:2敗走紐卡素，全失3分後未能從車路士手上搶回次席位置。曼城今仗沿用國際賽期前大勝利物浦的原班人馬，繼續由霍頓、卓基及杜古支援力爭射入個人第100個英超入球的紅人賀蘭。紐卡素以利華明圖取代查比亞，而賀爾取代停賽的丹般，至於中堅舒亞自9月份以來首度在聯賽出任正選。上半場雙方都未能找到射門鞋，狀態大勇的紐記德國前鋒禾特馬迪連番埋門，都被曼城門將當拿隆馬化險為夷。上半場12分鐘，禾特馬迪接應右路傳中球頭球攻門，被當拿隆馬單手擋出，26分鐘，禾特馬迪在禁區頂施射再一次被當拿隆馬擋出。曼城方面，賀蘭及霍頓俱曾射門不入。紐卡素的入球終於在63分鐘出現，哈菲班尼斯在蛾眉月抽射得手。曼城於5分鐘後，憑賀賓迪亞斯助攻，於禁區內球不著地叩關省中人後入網。不過1:1的比數只維持兩分鐘，哈菲班尼斯在門前亂軍中近門頂入。最終紐卡素贏2:1，曼城輸波後12戰得22分，未能超越同日較早時贏波得23分的車路士，只能位列第3。now.com 體育 ・ 9 小時前