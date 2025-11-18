四大飲食平台網購優惠碼大放送！
信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
[NOWnews今日新聞] 在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會，前往新潤亞昕翠峰及新潤青峰進行參訪，透過主委及住戶的分享，使嘉品住戶在入住前對社區管理、公設使用與鄰里互動、社區參與有更具體的理解。
信義開發表示，此次參訪活動源自2025年6月嘉品住戶社群內的需求調查，「社區公設交流」在多數住戶中排名第一。信義開發在確認需求後，協助跨社區接洽與安排。透過現場導覽與管理經驗交流，讓嘉品住戶了解社區如何分工合作、公共空間如何有效維護，並實際觀察公設使用方式與住戶社區參與程度。
多位參與住戶回饋，透過實際走訪與交流，能更清楚理解公設管理方式與空間使用情況，同時也有機會在活動中認識鄰居，累積未來社區互動的基礎。
嘉品住戶王先生表示，能實地參觀其他社區，比想像中收穫更多，越接近交屋，彼此的共鳴也自然會變多，住戶林先生則提到，交流內容相當實用，像媽媽教室的抽風設備、電動車位規劃、公設動線，這些都能提前注意，小聚時鄰里之間的對話「輕鬆又自然」。
曾小姐提到，意外遇到能互相協助的鄰居，鄰居職業是土木技師，還協助看平面圖，分享的經驗很有幫助。透過參訪了解其他社區的公設規劃後，更期待日後能獲得嘉品公共空間的進一步資訊。
根據活動回饋統計，100%參與住戶認為此類交流有助未來社區生活，且超過七成住戶在活動中認識三位以上鄰居。嘉品社區至今累計已有44%戶數曾參與社區交流活動，顯示住戶對「在入住前就先建立連結」具高度意願與正向回饋。
信義開發在本次活動中扮演的是協助者與支持者。透過跨社區橋接、經驗引介與交流平台搭建，期望協助住戶降低摸索成本、形成溝通基礎，讓社區在未來能以更穩定的方式自主運作。
信義開發認為，建築可以定義空間，而生活會決定家的樣貌，未來將持續與住戶並肩同行，讓「好鄰居好生活」在相處中慢慢生根，住進來就能感到安心與連結，共創幸福好生活。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義房屋評「榮星花園生活圈」！被低估的宜居生活圈
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
房市／信義房屋許文政 從精品一哥成千萬經紀人
其他人也在看
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 5 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實入稟追討差價 撻訂跳船會飯碗不保？
洪水橋盤「#LYOS」年前驚現撻訂潮，當時長實高層已強調如重售後成交價低於撻訂價，將會向買家追討差價。事隔近一年，原來長實已啟動追差價，更有三名買家遭頒令破產。按現時破產規定，一個撻訂跳船的決定，或會令買家失落專業資格、無職升甚至無咗份工。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
移美港人「侵粉」頂唔順關稅 43年老字號超市恐結業
美國關稅推高物價，移美港人開業 43 年亞洲超市難捱成本暴漲，店主坦言或被迫結業。Yahoo財經 ・ 8 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 20 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 11 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 8 小時前
最新「美食沙漠」出爐 啟德跑道區「800米零餐廳」最慘 白石角、掃管笏冇得救？
最新「美食沙漠」排名出爐，當中啟德跑道區 800 米內無餐廳最極端，白石角、掃管笏亦長期欠缺餐飲配套，屬結構性問題難見改善。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
男子被控非禮10歲女兒 事主錄影會面：被問「舒唔舒服」 保母查問被告遭辭退
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，趁 10 歲女兒入睡時，摸其胸部、下體等，又問女兒「舒唔舒服」。他否認 4 項非禮罪，案件周一（17 日）在區域法院開審。法庭線 ・ 1 天前