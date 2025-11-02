信義嘉學美食DIY小聚 凝聚鄰里情誼

▲信義開發舉辦親子共做甜點活動，讓社區住戶可以彼此聯絡感情。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 為實踐「友鄰社區」的理念，信義開發社造日前舉辦「嘉學美食DIY小聚」，以「親子共做、好鄰共食」為核心主題，邀請尚未交屋入住的嘉學住戶家庭透過甜品手作共度午後時光。活動不僅促進親子互動，更讓住戶在輕鬆愉快的氛圍中自然交流，展現信義開發以社造為核心推動社區共融的深厚實力。

本次活動由信義開發社造團隊主辦，結合自然手作工作室講師專業指導，並獲聊寓LaVio咖啡場地協力支持，活動執行團隊由輔仁大學在校生與畢業生成員組成，展現跨世代合作的社造行動力。共計11戶27位住戶報名參與，參與率達總戶數的11%，其中多數為重複參加者，顯示信義開發社造推動的系列鄰里活動已逐漸培養出穩定的核心住戶群，形塑出熟人社群的雛形。

▲信義開發舉辦美食小聚，邀請住戶一起手作、交朋友。（圖／信義房屋）

活動中，孩子專注於甜品製作，家長們彼此交流烘焙心得與生活點滴，笑聲與香氣交織成溫暖畫面。透過這樣的互動，平均每位住戶新認識三位鄰居，彼此關係從「生人」轉為「熟人」。多位住戶在活動結束後給予回饋，肯定活動用心與氛圍的同時，也提出可深化交流的建議。住戶表示，整體活動安排流暢，親子共作的過程輕鬆愉快，但仍期待能有更豐富的互動形式。

住戶莫先生建議，可設計「分組合作」或「換位互動」橋段，讓參與者跳脫熟悉圈層、與更多鄰居對話，進一步擴大社區連結面。住戶郭先生也反饋希望未來活動能安排「兒童專區」，讓孩子在更自由的空間中參與，家長也能安心交流。此外，參與者陳先生反映，不同家庭對活動的「DIY深度」及「互動強度」需求不盡相同，若能依活動目的調整設計，將更能兼顧多元住戶的期待。

這些回饋不僅反映住戶的高度參與，也展現他們願意與主辦單位共同優化社區經營的積極態度。正因如此，嘉學社區的共創精神已在過程中悄然萌芽。

信義開發長期以「友鄰社區」為願景，透過社區營造策略，讓住戶在入住前便開始建立人際信任與情感連結。讓未來住戶「從生人變熟人、熟人變朋友」，逐步打造「里仁為美」的幸福感社區。

