8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
信義嘉學美食DIY小聚 凝聚鄰里情誼
[NOWnews今日新聞] 為實踐「友鄰社區」的理念，信義開發社造日前舉辦「嘉學美食DIY小聚」，以「親子共做、好鄰共食」為核心主題，邀請尚未交屋入住的嘉學住戶家庭透過甜品手作共度午後時光。活動不僅促進親子互動，更讓住戶在輕鬆愉快的氛圍中自然交流，展現信義開發以社造為核心推動社區共融的深厚實力。
本次活動由信義開發社造團隊主辦，結合自然手作工作室講師專業指導，並獲聊寓LaVio咖啡場地協力支持，活動執行團隊由輔仁大學在校生與畢業生成員組成，展現跨世代合作的社造行動力。共計11戶27位住戶報名參與，參與率達總戶數的11%，其中多數為重複參加者，顯示信義開發社造推動的系列鄰里活動已逐漸培養出穩定的核心住戶群，形塑出熟人社群的雛形。
活動中，孩子專注於甜品製作，家長們彼此交流烘焙心得與生活點滴，笑聲與香氣交織成溫暖畫面。透過這樣的互動，平均每位住戶新認識三位鄰居，彼此關係從「生人」轉為「熟人」。多位住戶在活動結束後給予回饋，肯定活動用心與氛圍的同時，也提出可深化交流的建議。住戶表示，整體活動安排流暢，親子共作的過程輕鬆愉快，但仍期待能有更豐富的互動形式。
住戶莫先生建議，可設計「分組合作」或「換位互動」橋段，讓參與者跳脫熟悉圈層、與更多鄰居對話，進一步擴大社區連結面。住戶郭先生也反饋希望未來活動能安排「兒童專區」，讓孩子在更自由的空間中參與，家長也能安心交流。此外，參與者陳先生反映，不同家庭對活動的「DIY深度」及「互動強度」需求不盡相同，若能依活動目的調整設計，將更能兼顧多元住戶的期待。
這些回饋不僅反映住戶的高度參與，也展現他們願意與主辦單位共同優化社區經營的積極態度。正因如此，嘉學社區的共創精神已在過程中悄然萌芽。
信義開發長期以「友鄰社區」為願景，透過社區營造策略，讓住戶在入住前便開始建立人際信任與情感連結。讓未來住戶「從生人變熟人、熟人變朋友」，逐步打造「里仁為美」的幸福感社區。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／信義企業集團6傑！獲臺北市商業會「服務優良人員」獎肯定
房市／輝達總部落腳北士科定案 啟動第一圈卡位潮
房市／展現策展深度 信義企業集團奪亞太永續會展雙獎
其他人也在看
博物館嘉年華︱免費派千個雪山菠蘿包 港式奶茶即沖示範 料2.5萬人次入場 即睇搶眼打卡位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康文署「繽Fun博物館嘉年華」11月1日至2日舉行在尖沙咀露天廣場，舉行大型戶外活動，有六大展區，包括巨型桌遊、最多可以12人混戰乒乓球桌、復古照相攤館等，又會派發1000個雪山叉燒菠蘿包給市民試食，以及6場「非遺」港式奶茶沖泡示範。康文署估計兩日合共有2.5萬人次遊玩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
免費好去處2025｜11月香港博物館節！全港博物館免費入場日子一覽 最平$90一家四口玩足全年！附博物館通行證用法
放假外出想找免費娛樂，全港的博物館絕對是消閑好去處！有多個博物館及活化的舊建築都是全年免費入場，既有展覽，又有各式有趣的活動。就算有特別展覽需付費，只需申請一張博物館通行證，最平一家四口$90即可全年任去，即睇內文。YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜新加坡《哈利波特：魔法幻象》展覽門票買一送一！人均$176.5起沉浸式魔法體驗、重現經典場景
雙11臨近，KKday送上新加坡旅遊優惠！在新加坡大受歡迎的《哈利波特：魔法幻象》（Harry Potter: Visions of Magic）互動式體驗展門票快閃買一送一，人均只需$176.5起。這個展覽最大賣點是可以沉浸式遊覽哈利波特10大經典場景，亦有新加坡專屬展區「密室」和「魔法石」，還有專屬互動魔杖結合3D投影與擴增實境（AR）體驗施咒的魔幻時刻。各位哈利波特粉絲一定要趁展覽還在進行期間去一次！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台
Spooky Halloween，一場音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會，10月24日正式在灣仔海濱開鑼！編輯率先入場一睹實況，到底值不值得入場呢？在灣仔地鐵站步行至碼頭的天橋上，看到現場不少的攤位、佈置，已經覺得有誠意，入場體驗過迷宮版鬼屋及攤位遊戲，覺得$100入場費抵到爛～現時Klook仍有門票發售，即睇詳盡報告！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊
由香港青年協會主辦的「青協背包跑2025」將於12月14日於將軍澳將藍公路花園熱血登場，邀請大家一同踏出第一步，用雙腳丈量信念，跑出屬於自己的態度。無論長跑健將，還是親子檔初試啼聲，「背包跑」都為你準備好合適的賽程，分為5、10公里個人賽，還有10公里隊際賽及1公里親子賽，名額有限，立即報名，背起背包，跑出態度！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 21 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
前亞視小生甄志強離世 傳打波心臟出事致死
【on.cc東網專訊】前亞視小生甄志強離世終年59歲。有傳他打波期間心臟突然出事致死。消息一出震驚娛樂圈。甄志強太太方心媛今日（30日）發布訃告：「先夫 甄志强先生於2025年10月21日於上海安詳辭世，蒙塵世之緣盡，歸天地之寧靜。彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
前港姐楊寶玲林穎嫺保養得宜相約在美國 曾歷三段婚姻終情定初戀男友
1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline）自從於1999年淡岀娛樂圈後便很少公開露面，她其後與第三任丈夫Gavin移民到美國Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 1 天前
竇靖童、宋妍霏被目擊「十指緊扣遛狗」！互動親暱爆戀情 網曝：已獲王菲認可
10月29日，竇靖童與宋妍霏被拍到聚餐後一同遛狗，畫面中兩人十指緊扣，互動自然親密，竇靖童一手牽狗繩、一手牽著宋妍霏，吸引網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 1 天前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
【UNIQLO】限定優惠 秋冬單品低至$79（即日起至06/11）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來超輕型羽絨外套、寬版牛仔褲、棉質/彈性9分褲及AIRism棉質長袖！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
荷蘭稱續與中國和國際夥伴聯繫 尋求恢復晶片供應鏈平衡
《路透》引述知情人士報道,美國白宮在一份即將公布的美中貿易協議文件中,將會宣布晶片製造商安世半導體的中國工廠將恢復出貨,此舉對面臨減產的全球汽車製造商而言是好消息。infocast ・ 12 小時前