信義居家推永續專區 降低消費者選擇門檻

▲GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮中，以實際案例分享永續如何落實於日常居住生活。（圖／信義居家提供）

信義居家看見消費者在翻修與裝修決策中，逐漸將健康、環保與永續納入考量，同時因應政府提出 2050 淨零排放目標，並擬訂「臺灣總體減碳行動計畫」，響應信義集團 2030 淨零排放願景，從居家服務切入，推出「永續專區」，將國家目標轉化為消費者日常可實踐的選擇。讓永續不只是政策與商業的口號，而是高度應用在日常居家生活中的一連串選擇。

信義生態圈於GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮中，以實際案例分享永續如何落實於日常居住生活、以及跨領域合作在推動永續發展的重要性，指出，台灣中古屋交易占整體房市交易約超過七成，且多數皆會進行翻修，然而，相較新建案已有相對成熟的綠建築標準，中古屋翻修長期仰賴屋主自行決定是否採用永續作法，在缺乏統一標準、資訊分散且不對稱的情況下，永續對多數消費者而言，往往停留在「有意識、卻難以行動」的階段。

不過，這樣的情況正逐漸出現轉變。信義居家觀察，近一至兩年來，越來越多消費者在詢問翻修、裝修與相關居住服務時，會主動關心廠商是否具備綠裝修經驗，以及是否能選用永續或環保建材，顯示永續已從理念討論，轉化為影響居住服務選擇的實際條件。然而，多數消費者仍缺乏清楚的判斷依據，相關標章與建材資訊若未被有效整理，反而提高決策門檻。

信義居家因此建置「永續專區」，透過平台整合具永續概念的居住服務與認證合作廠商，協助消費者在翻修與居住選擇中，降低資訊不對稱帶來的困擾。目前永續專區依服務屬性區分為「健康安心」、「環保節能」與「企業永續」三大類別，並導入包含具國際與國家級永續驗證與環保標章如C2C、WELL、ISO的合作廠商，讓消費者在選擇油漆、建材、裝修與居住相關服務時，能更清楚理解其對健康與環境的影響。

信義居家表示，2026永續專區已匯集青葉油漆、凱恩礦物塗料、凱撒衛浴、富邦產物保險、明台產物保險及賽亞室內裝修設計等認證合作夥伴，涵蓋建材、裝修與居住保障等面向。透過一致的服務標準與審核機制，讓永續成為消費者在居家裝修與服務時的自然考量，並在兼顧居住品質的同時，也能將永續實踐落實於日常生活。信義居家將持續與更多信義居家認證的永續廠商攜手，朝更高標準落實永續，提供從線上諮詢、預約、專業施工到售後保固的一站式居住服務，讓「信任、永續、好生活」落實在更多家庭。

